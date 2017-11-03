Bị chê không xứng đáng với vương miện Hoa hậu Đại dương, Lê Âu Ngân Anh khiến antifan 'câm nín' khi nhìn vào kết quả học tập

Những ngày qua, nhan sắc của Lê Âu Ngân Anh - Hoa hậu Đại Dương 2017 trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội với nhiều bình luận chê bai, dè bỉu. Tuy nhiên, khi biết thành tích học tập đáng nể của người đẹp 9x, ai nấy đều phải phải "câm nín".

Sau khi giành vương miện Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2017, Lê Âu Ngân Anh liên tục nhận "gạch đá" từ cộng đồng mạng bởi nhan sắc bị cho là không nổi trội, phần thi không thuyết phục, thậm chí là nghi án can thiệp thẩm mỹ để cải thiện nhan sắc.

Tuy nhiên trước những ồn ào đó, Lê Âu Ngân Anh vẫn tự tin khẳng định mình không gian lận, chiến thắng này là thành quả của tri thức và tài năng của cô. Để chứng minh, chân dài sinh năm 1995 đã chia sẻ về thành tích học tập "khủng" của mình trong một buổi phỏng vấn.

Hoa hậu Đại Dương Ngân Anh: 'Tôi giật mình khi xem lại hình lúc đăng quang' 'Quả thật khi chưa kịp vui mừng với ngôi vị cao nhất thì đã gặp biết bao chỉ trích, khi tối đó về nhà tôi mở hình ra và giật mình' - Hoa hậu Đại dương Ngân Anh cho biết.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bi-che-khong-xung-dang-voi-vuong-mien-hoa-hau-dai-duong-le-au-ngan-anh-khien-antifan-cam-nin-khi-nhin-vao-ket-qua-hoc-tap-252897.html