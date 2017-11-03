Bị chê không xứng đáng với vương miện Hoa hậu Đại dương, Lê Âu Ngân Anh khiến antifan 'câm nín' khi nhìn vào kết quả học tập

Hậu trường 03/11/2017 15:45

Những ngày qua, nhan sắc của Lê Âu Ngân Anh - Hoa hậu Đại Dương 2017 trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội với nhiều bình luận chê bai, dè bỉu. Tuy nhiên, khi biết thành tích học tập đáng nể của người đẹp 9x, ai nấy đều phải phải "câm nín".

Sau khi giành vương miện Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2017, Lê Âu Ngân Anh liên tục nhận "gạch đá" từ cộng đồng mạng bởi nhan sắc bị cho là không nổi trội, phần thi không thuyết phục, thậm chí là nghi án can thiệp thẩm mỹ để cải thiện nhan sắc.

Bị chê không xứng đáng với vương miện Hoa hậu Đại dương, Lê Âu Ngân Anh khiến antifan 'câm nín' khi nhìn vào kết quả học tập - Ảnh 1
Tân Hoa hậu Đại dương 2017 bị chê bai nhan sắc thậm tệ - Ảnh: Internet

Tuy nhiên trước những ồn ào đó, Lê Âu Ngân Anh vẫn tự tin khẳng định mình không gian lận, chiến thắng này là thành quả của tri thức và tài năng của cô. Để chứng minh, chân dài sinh năm 1995 đã chia sẻ về thành tích học tập "khủng" của mình trong một buổi phỏng vấn. 

Bị chê không xứng đáng với vương miện Hoa hậu Đại dương, Lê Âu Ngân Anh khiến antifan 'câm nín' khi nhìn vào kết quả học tập - Ảnh 2
Lê Âu Ngân Anh cho biết cô vừa tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị khách sạn Đại học Quốc tế Pháp tại TP.Hồ Chí Minh với vị trí thứ 2, đạt điểm số 18/20 - Ảnh: Zing

Bị chê không xứng đáng với vương miện Hoa hậu Đại dương, Lê Âu Ngân Anh khiến antifan 'câm nín' khi nhìn vào kết quả học tập - Ảnh 3
Ngoài ra, tân Hoa hậu Đại dương dự định tháng 12 tới sẽ đi Anh để tiếp tục học cao hơn trong khoảng 1,5 - 2 năm. Tuy nhiên, do còn những trách nhiệm và công việc cần làm khi mang trên mình danh hiệu hoa hậu nên người đẹp sẽ chọn cách làm bài luận tại Việt Nam - Ảnh: Zing

Bị chê không xứng đáng với vương miện Hoa hậu Đại dương, Lê Âu Ngân Anh khiến antifan 'câm nín' khi nhìn vào kết quả học tập - Ảnh 4
Ngân Anh tiết lộ trên Dân Việt: "12 năm học phổ thông tôi đều là học sinh giỏi, các năm chuyển cấp đều đứng nhất lớp còn ba năm đại học đều nằm trong top 3 của lớp. Nhiều bạn bè tôi vẫn nói vui rằng 'Lần đầu tiên thấy một con nhỏ chân dài mà có não' "- Ảnh: Internet

Bị chê không xứng đáng với vương miện Hoa hậu Đại dương, Lê Âu Ngân Anh khiến antifan 'câm nín' khi nhìn vào kết quả học tập - Ảnh 5
Hiện tại, đôi môi của Lê Âu Ngân Anh đã trông tự nhiên hơn. Với lợi thế ngoại hình, chiều cao 1,75m và số đo ba vòng 85-56-94 đã giúp cô nhận được nhiều cảm tình từ khán giả - Ảnh: Internet

Hoa hậu Đại Dương Ngân Anh: 'Tôi giật mình khi xem lại hình lúc đăng quang'

Hoa hậu Đại Dương Ngân Anh: 'Tôi giật mình khi xem lại hình lúc đăng quang'

'Quả thật khi chưa kịp vui mừng với ngôi vị cao nhất thì đã gặp biết bao chỉ trích, khi tối đó về nhà tôi mở hình ra và giật mình' - Hoa hậu Đại dương Ngân Anh cho biết.

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