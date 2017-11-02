Quế Vân nặng lời mỉa mai tân Hoa hậu Đại dương, Lê Âu Ngân Anh đọc được chắc sẽ giận tím mặt

Hậu trường 02/11/2017 11:09

Khi làn sóng "ném đá" nhan sắc của tân Hoa hậu Đại dương 2017 còn chưa lắng xuống, ca sĩ Quế Vân cũng không ngần ngại dùng những từ ngữ khá nặng nề để chỉ trích Lê Âu Ngân Anh.

Lê Âu Ngân Anh là cái tên gây chú ý nhiều nhất trên mạng xã hội tại Việt Nam suốt mấy ngày qua. Sở hữu nhan sắc không mấy nổi bật nhưng cô lại ung dung vượt qua 30 đối thủ nặng ký để giành về chiếc vương miện đắt giá trong cuộc thi Hoa hậu Đại dương 2017.

Sau đêm chung kết 28/10, người hâm mộ liên tục tranh cãi nảy lửa xung quanh chiến thắng đầy bất ngờ của Lê Âu Ngân Anh. Nhiều người tỏ thái độ không phục trước quyết định của ban giám khảo. Và dĩ nhiên, cũng không mấy ai muốn gọi Ngân Anh với danh xưng Hoa hậu.

Quế Vân nặng lời mỉa mai tân Hoa hậu Đại dương, Lê Âu Ngân Anh đọc được chắc sẽ giận tím mặt - Ảnh 1
Nhan sắc gây tranh cãi của Lê Âu Ngân Anh trong đêm chung kết 28/10 - Ảnh: Internet

Trước những lời chỉ trích gay gắt của khán giả, cô gái 22 tuổi đến từ Tiền Giang quyết định ra mặt để thanh minh. Trong một buổi trao đổi với báo chí, Lê Âu Ngân Anh khẳng định mình xứng đáng với vương miện vì bản thân hội đủ cả ba yếu tố nhan sắc - trí tuệ - nhân cách.

Sau những phát ngôn của cô gái trẻ, mới đây ca sĩ Quế Vân đã đăng một status khá dài để chỉ trích tân hoa hậu. Theo Quế Vân, cô không ghét vì Ngân Anh xấu mà cảm thấy không hài lòng khi tân hoa hậu thiếu sự khiêm tốn, liên tục “vỗ ngực xưng tên” rằng mình đẹp và giỏi.

"Em ơi...! Xấu không phải là cái tội, xấu có thể sửa. Trong cuộc thi không được sửa thì thi xong trốn đi sửa chả ai làm gì được em cả.. rồi sẽ đẹp lên.

Nhưng cái xấu ở đây là gì? Là em mới đoạt danh hiệu 3 ngày mà em vỗ ngực xưng tên hơi quá. Em tự tin thái quá. Em nói em đẹp, thân hình em đẹp. Em nói được 2 thứ tiếng? Chị nói thiệt nhé, nhiều Hoa Hậu còn nói 5 thứ tiếng mà họ chả khoe, ngược lại họ vẫn không ngừng học hỏi. Chị nghe em nói tiếng Anh không hiểu em đang nói cái gi?".

Đồng thời, nữ ca sĩ cũng nhắn nhủ tân Hoa hậu Đại dương nếu muốn được mọi người yêu thương thì cần phải biết sống khiêm tốn hơn, ứng xử khéo léo hơn, chứ không phải nghĩ gì nói nấy như mấy ngày vừa rồi.

Quế Vân nặng lời mỉa mai tân Hoa hậu Đại dương, Lê Âu Ngân Anh đọc được chắc sẽ giận tím mặt - Ảnh 2
Ca sĩ Quế Vân không hài lòng với cách cư xử của tân Hoa hậu Đại dương 2017 - Ảnh: FBNV

“Hoa Hậu là gì? Đội cái vương miện vào là gánh nặng trọng trách, em phải biết khiêm tốn, em phải biết ứng xử, không trả lời được báo chí thì hãy im lặng. Không phải nghĩ gì nói đấy.

Thời gian này, thay vì vỗ ngực xưng tên và giải thích thì chị nghĩ em nên lắng nghe và thay đổi, sẽ không ai chối bỏ nếu như em xứng đáng và được ghi nhận, thay vì nói thì mình hãy thực hiện em nhé” - Quế Vân nhắn nhủ Ngân Anh.

Quế Vân nặng lời mỉa mai tân Hoa hậu Đại dương, Lê Âu Ngân Anh đọc được chắc sẽ giận tím mặt - Ảnh 3
Nguyên văn bài chia sẻ gây chú ý của Quế Vân - Ảnh: FBNV

Lê Âu Ngân Anh khoe nhan sắc đời thường giữa ‘cơn mưa gạch đá’: Vẫn một kiểu chụp, không bao giờ cười

Lê Âu Ngân Anh khoe nhan sắc đời thường giữa ‘cơn mưa gạch đá’: Vẫn một kiểu chụp, không bao giờ cười

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