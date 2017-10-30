Khẳng định không dao kéo nhưng Lê Âu Ngân Anh lại bị phát hiện dị vật ở mông nghi do độn silicon thái quá

Giải trí 30/10/2017 17:38

Dị vật giống silicon làm cho một bên mông của Lê Âu Ngân Anh bị xệ xuống, dấy lên nghi vấn người đẹp quê Tiền Giang đã độn vòng 3 trong quá trình tham gia cuộc thi Hoa hậu Đại dương 2017.

"Vẻ đẹp lạ" của tân Hoa hậu Đại dương 2017 Lê Âu Ngân Anh là chủ đề bàn tán sôi nổi nhất trên cộng đồng mạng suốt 2 ngày nay. Đã hơn 48 giờ trôi qua nhưng những lùm xùm xoay quanh ngôi vị quán quân của đấu trường nhan sắc này vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Trong đêm 28/10, khi Lê Âu Ngân Anh vượt mặt 30 đối thủ nặng ký để đội lên đầu chiếc vương miện trị giá 3,2 tỉ đồng, không chỉ cư dân mạng bình thường mà rất nhiều nhân vật nổi tiếng cũng liên tục bày tỏ cảm xúc choáng váng, hoang mang trước quyết định theo họ là đầy mạo hiểm của ban giám khảo cuộc thi.

Chưa dừng lại ở đó, mới đây, doanh nhân Lương Hoàng Anh - vợ cũ diễn viên Huy Khánh - đã đăng tải status phản đối chiến thắng của người đẹp đến từ Tiền Giang. Theo đó, Hoàng Anh chia sẻ rằng vừa xem qua clip hậu trường chụp bikini của Lê Âu Ngân Anh và phát hiện ra điều bất thường ở vòng 3 của “người đẹp môi tều”.

Khẳng định không dao kéo nhưng Lê Âu Ngân Anh lại bị phát hiện dị vật ở mông nghi do độn silicon thái quá - Ảnh 1
Vợ cũ diễn viên Huy Khánh "bóc mẽ" tân Hoa hậu Đại dương lộ miếng độn silicon gây xệ mông - Ảnh: FBNV

Lương Hoàng Anh viết: “Thấy mọi người chê quá Mỵ tính khen body em í chuẩn nhất. Cơ mà xem clip hậu trường chụp bikini thì hình giây cuối cùng mới thấy miếng độn mông silicon bên trái bị xệ so với bên phải.”

Khẳng định không dao kéo nhưng Lê Âu Ngân Anh lại bị phát hiện dị vật ở mông nghi do độn silicon thái quá - Ảnh 2
Lương Hoàng Anh khẳng định Lê Âu Ngân Anh đã độn mông hơi quá ở bên trái - Ảnh: FBNV

Khẳng định không dao kéo nhưng Lê Âu Ngân Anh lại bị phát hiện dị vật ở mông nghi do độn silicon thái quá - Ảnh 3
Hai phần mông thiếu cân xứng của tân Hoa hậu Đại dương 2017 - Ảnh: FBNV

Khẳng định không dao kéo nhưng Lê Âu Ngân Anh lại bị phát hiện dị vật ở mông nghi do độn silicon thái quá - Ảnh 4
Tuy bị chê về gương mặt nhưng Ngân Anh được khen có vóc dáng khá chuẩn - Ảnh: FBNV

Giữa tâm bão dư luận Hoa hậu Đại dương 2017: Ca sĩ Thanh Thảo 'mắng' những người ví Lê Âu Ngân Anh với... cá La Hán là những kẻ thái quá

Giữa tâm bão dư luận Hoa hậu Đại dương 2017: Ca sĩ Thanh Thảo 'mắng' những người ví Lê Âu Ngân Anh với... cá La Hán là những kẻ thái quá

Trong khi bàn dân thiên hạ đa phần đang phản ứng dữ dội với nhan sắc kém xinh của tân Hoa hậu Đại dương 2017, nữ ca sĩ Thanh Thảo lại đăng tải dòng trạng thái đi ngược chiều dư luận gây chú ý.

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