Khẳng định không dao kéo nhưng Lê Âu Ngân Anh lại bị phát hiện dị vật ở mông nghi do độn silicon thái quá

"Vẻ đẹp lạ" của tân Hoa hậu Đại dương 2017 Lê Âu Ngân Anh là chủ đề bàn tán sôi nổi nhất trên cộng đồng mạng suốt 2 ngày nay. Đã hơn 48 giờ trôi qua nhưng những lùm xùm xoay quanh ngôi vị quán quân của đấu trường nhan sắc này vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Trong đêm 28/10, khi Lê Âu Ngân Anh vượt mặt 30 đối thủ nặng ký để đội lên đầu chiếc vương miện trị giá 3,2 tỉ đồng, không chỉ cư dân mạng bình thường mà rất nhiều nhân vật nổi tiếng cũng liên tục bày tỏ cảm xúc choáng váng, hoang mang trước quyết định theo họ là đầy mạo hiểm của ban giám khảo cuộc thi.