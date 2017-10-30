Khẳng định không dao kéo nhưng Lê Âu Ngân Anh lại bị phát hiện dị vật ở mông nghi do độn silicon thái quá

Dị vật giống silicon làm cho một bên mông của Lê Âu Ngân Anh bị xệ xuống, dấy lên nghi vấn người đẹp quê Tiền Giang đã độn vòng 3 trong quá trình tham gia cuộc thi Hoa hậu Đại dương 2017.
- Hóa ra đây là lý do khiến Lê Âu Ngân Anh 'mặt lạ', 'môi tều quá đáng' vẫn đăng quang Hoa hậu Đại dương 2017
- Lùm xùm Hoa hậu Đại dương 2017: Mặc kệ nghi án phẫu thuật thẩm mỹ, Lê Âu Ngân Anh được khen có đôi môi 'quyến rũ và ngọt ngào' ?
"Vẻ đẹp lạ" của tân Hoa hậu Đại dương 2017 Lê Âu Ngân Anh là chủ đề bàn tán sôi nổi nhất trên cộng đồng mạng suốt 2 ngày nay. Đã hơn 48 giờ trôi qua nhưng những lùm xùm xoay quanh ngôi vị quán quân của đấu trường nhan sắc này vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.
Trong đêm 28/10, khi Lê Âu Ngân Anh vượt mặt 30 đối thủ nặng ký để đội lên đầu chiếc vương miện trị giá 3,2 tỉ đồng, không chỉ cư dân mạng bình thường mà rất nhiều nhân vật nổi tiếng cũng liên tục bày tỏ cảm xúc choáng váng, hoang mang trước quyết định theo họ là đầy mạo hiểm của ban giám khảo cuộc thi.
Chưa dừng lại ở đó, mới đây, doanh nhân Lương Hoàng Anh - vợ cũ diễn viên Huy Khánh - đã đăng tải status phản đối chiến thắng của người đẹp đến từ Tiền Giang. Theo đó, Hoàng Anh chia sẻ rằng vừa xem qua clip hậu trường chụp bikini của Lê Âu Ngân Anh và phát hiện ra điều bất thường ở vòng 3 của “người đẹp môi tều”.
Lương Hoàng Anh viết: “Thấy mọi người chê quá Mỵ tính khen body em í chuẩn nhất. Cơ mà xem clip hậu trường chụp bikini thì hình giây cuối cùng mới thấy miếng độn mông silicon bên trái bị xệ so với bên phải.”