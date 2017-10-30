Giữa tâm bão dư luận Hoa hậu Đại dương 2017: Ca sĩ Thanh Thảo 'mắng' những người ví Lê Âu Ngân Anh với... cá La Hán là những kẻ thái quá

Hậu trường 30/10/2017 17:27

Trong khi bàn dân thiên hạ đa phần đang phản ứng dữ dội với nhan sắc kém xinh của tân Hoa hậu Đại dương 2017, nữ ca sĩ Thanh Thảo lại đăng tải dòng trạng thái đi ngược chiều dư luận gây chú ý.

Vừa qua, tân Hoa hậu Đại dương 2017 - Lê Âu Ngân Anh hứng chịu nhiều chỉ trích bởi nhan sắc không mấy nổi bật, thậm chí tự nhận đã từng phẫu thuật thẩm mỹ nhưng vẫn đường hoàng thẳng tiến đến ngôi vô địch của cuộc thi nhan sắc này.

Giữa tâm bão dư luận Hoa hậu Đại dương 2017: Ca sĩ Thanh Thảo 'mắng' những người ví Lê Âu Ngân Anh với... cá La Hán là những kẻ thái quá - Ảnh 1
Nhan sắc của Lê Âu Ngân Anh được khán giả cho là kém hơn hẳn 2 á hậu - Ảnh: Internet

Trái với những ý kiến trên, ca sĩ Thanh Thảo lại có cách nhìn nhận hoàn toàn khác và lên tiếng bảo vệ tân hoa hậu khiến nhiều người không khỏi bất ngờ. Giọng ca Búp bê con trai cho biết việc dư luận chê bai Lê Âu Ngân Anh, thậm chí ví cô như loài cá là... rất thái quá.

Trên trang cá nhân, Thanh Thảo viết: "Lướt sóng Facebook mấy hôm nay thấy mọi người tổng tấn công dồn dập cô Hoa hậu Đại Dương mà thấy tội nghiệp thiệt. Đành rằng nhan sắc thì mỗi người mỗi cảm nhận, người thích nét này người thích nét khác, nhưng mà ví người ta như cá La Hán hay cá đại dương gì đó thì cũng hơi quá!

Cô ấy chẳng phạm pháp hay tội tình gì, chỉ là mong muốn vươn lên cái mục đích của đời mình. Nếu chúng ta không thích thì không cần ngưỡng mộ hay lưu tâm.

Mặc dù chẳng quen biết gì cô hoa hậu nhưng mình thấy không nên mang nhan sắc của cô gái nào đó ra chê bai, dè bỉu, ví như động vật như vậy, tội lắm! Nhìn hình trước đêm chung kết cô ấy cũng xinh mà! Thương thay cho phận má hồng".

Giữa tâm bão dư luận Hoa hậu Đại dương 2017: Ca sĩ Thanh Thảo 'mắng' những người ví Lê Âu Ngân Anh với... cá La Hán là những kẻ thái quá - Ảnh 2
Thanh Thảo bất ngờ lên tiếng bênh vực tân Hoa hậu Đại dương 2017 - Ảnh: Internet

Sau đêm chung kết Hoa hậu Đại dương 2017, vì bất bình và không phục trước kết quả của cuộc thi, nhiều khán giả đã thi nhau chế những bức ảnh châm biếm nhan sắc của người đẹp họ Lê như những loài cá.

Ca sĩ Thanh Thảo 'mắng' những người ví Lê Âu Ngân Anh với... cá La Hán
Nhan sắc của Lê Âu Ngân Anh được cộng đồng mạng ví như các loài cá biển - Ảnh: Internet

Ca sĩ Thanh Thảo 'mắng' những người ví Lê Âu Ngân Anh với... cá La Hán
Hiện tại, những bức ảnh chế này đang được lan truyền rộng rãi trên mạng - Ảnh: Internet

Lộ ảnh Hoa hậu Đại Dương Lê Âu Ngân Anh trước khi bị ném đá 'môi tều': Nhan sắc lung linh như nàng tiên cá

Lộ ảnh Hoa hậu Đại Dương Lê Âu Ngân Anh trước khi bị ném đá 'môi tều': Nhan sắc lung linh như nàng tiên cá

Vừa đăng quang Hoa hậu Đại Dương 2017, Lê Âu Ngân Anh đã hứng chịu không ít "gạch đá" của dư luận vì nhan sắc khác lạ của mình.

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Từ khóa:   hoa hậu đại dương 2017 Lê Âu Ngân Anh Thanh Thảo tân Hoa hậu Đại dương 2017

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