Giữa tâm bão dư luận Hoa hậu Đại dương 2017: Ca sĩ Thanh Thảo 'mắng' những người ví Lê Âu Ngân Anh với... cá La Hán là những kẻ thái quá

Trong khi bàn dân thiên hạ đa phần đang phản ứng dữ dội với nhan sắc kém xinh của tân Hoa hậu Đại dương 2017, nữ ca sĩ Thanh Thảo lại đăng tải dòng trạng thái đi ngược chiều dư luận gây chú ý.

Vừa qua, tân Hoa hậu Đại dương 2017 - Lê Âu Ngân Anh hứng chịu nhiều chỉ trích bởi nhan sắc không mấy nổi bật, thậm chí tự nhận đã từng phẫu thuật thẩm mỹ nhưng vẫn đường hoàng thẳng tiến đến ngôi vô địch của cuộc thi nhan sắc này.

Trái với những ý kiến trên, ca sĩ Thanh Thảo lại có cách nhìn nhận hoàn toàn khác và lên tiếng bảo vệ tân hoa hậu khiến nhiều người không khỏi bất ngờ. Giọng ca Búp bê con trai cho biết việc dư luận chê bai Lê Âu Ngân Anh, thậm chí ví cô như loài cá là... rất thái quá. Trên trang cá nhân, Thanh Thảo viết: "Lướt sóng Facebook mấy hôm nay thấy mọi người tổng tấn công dồn dập cô Hoa hậu Đại Dương mà thấy tội nghiệp thiệt. Đành rằng nhan sắc thì mỗi người mỗi cảm nhận, người thích nét này người thích nét khác, nhưng mà ví người ta như cá La Hán hay cá đại dương gì đó thì cũng hơi quá!