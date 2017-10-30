Hóa ra đây là lý do khiến Lê Âu Ngân Anh 'mặt lạ', 'môi tều quá đáng' vẫn đăng quang Hoa hậu Đại dương 2017

Giải trí 30/10/2017 11:22

Khuôn mặt của tân Hoa hậu Đại dương 2017 - Lê Âu Ngân Anh bị nhiều người chê là chưa xứng tầm với vương miện. Tuy nhiên, nếu xét về vóc dáng thì cô gái này lại sở hữu đường cong cơ thể khá hút mắt, đặc biệt là vòng eo con kiến chỉ vỏn vẹn 58 cm.

Tối 28/10, chung kết cuộc thi Hoa hậu Đại dương 2017 khép lại với chiến thắng thuộc về thí sinh Lê Âu Ngân Anh đến từ Tiền Giang. Tân Hoa hậu sinh năm 1995, cao 1,74 m và sở hữu số đo 3 vòng khá chuẩn 86-58-94 cm.

Mặc dù Ngân Anh có khả năng ngoại ngữ tương đối tốt, đồng thời sở hữu vóc dáng đẹp cùng những đường cong cơ thể nóng bỏng, thế nhưng cô vẫn nhận về cả rổ gạch đá vì có khuôn mặt bị cho là thiếu cân đối, đặc biệt là ở bờ môi cong hơi quá đà của mình.

Sau đêm chung kết, chiến thắng của cô gái 22 tuổi tạo nên một luồng tranh cãi dữ dội trên cộng đồng mạng. Ai cũng thắc mắc rằng ban giám khảo cuộc thi đã dựa vào cơ sở nào để quyết định vẻ đẹp của tân Hoa hậu Đại dương? Ngân Anh có điểm gì nổi bật so với 30 thí sinh còn lại?

Hóa ra đây là lý do khiến Lê Âu Ngân Anh 'mặt lạ', 'môi tều quá đáng' vẫn đăng quang Hoa hậu Đại dương 2017 - Ảnh 1
Đôi môi lạ của Ngân Anh là điểm bị chê nhiều nhất sau khi đăng quang - Ảnh: Internet

Thậm chí, không ít người hoang mang khi một cô gái có gương mặt gần như đi ngược với chuẩn mực cái đẹp xưa nay như Ngân Anh lại ung dung vượt qua bao nhiêu đối thủ nặng ký để đội lên đầu chiếc vương miện đáng giá 3,2 tỉ đồng?

Sau nhiều tranh cãi, cuối cùng cư dân mạng đoán rằng, có lẽ vòng eo con kiến của tân Hoa hậu chính là điểm thu hút ban giám khảo nhất, khiến họ sẵn sàng bỏ qua hết những khuyết điểm còn lại. Bởi nếu đọ về nhan sắc, tài năng với 30 thí sinh khác thì Ngân Anh hoàn toàn lép vế.

Hóa ra đây là lý do khiến Lê Âu Ngân Anh 'mặt lạ', 'môi tều quá đáng' vẫn đăng quang Hoa hậu Đại dương 2017 - Ảnh 2
Chiến thắng của tân Hoa hậu Đại dương 2017 gây tranh cãi dữ dội trên cộng đồng mạng - Ảnh: Zing

Nhiều cư dân mạng nhận định hài hước, có lẽ ban giám khảo cuộc thi Hoa hậu Đại dương 2017 thích những người có vòng eo nhỏ nên đã châm chước cho Ngân Anh đăng quang. Bởi theo họ, ngoài điểm cộng “nhỏ xíu” này ra thì Ngân Anh hoàn toàn không xứng đáng với danh hiệu "cao quý" này.

Hóa ra đây là lý do khiến Lê Âu Ngân Anh 'mặt lạ', 'môi tều quá đáng' vẫn đăng quang Hoa hậu Đại dương 2017 - Ảnh 3
Lê Âu Ngân Anh sở hữu vòng eo gần như bé nhất trong số các thí sinh thi Hoa hậu Đại dương năm nay - Ảnh: Internet

Hóa ra đây là lý do khiến Lê Âu Ngân Anh 'mặt lạ', 'môi tều quá đáng' vẫn đăng quang Hoa hậu Đại dương 2017 - Ảnh 4
Đường cong cơ thể nóng bỏng của Lê Âu Ngân Anh - Ảnh: Internet

Hóa ra đây là lý do khiến Lê Âu Ngân Anh 'mặt lạ', 'môi tều quá đáng' vẫn đăng quang Hoa hậu Đại dương 2017 - Ảnh 5
Nhiều người cho rằng, nếu không xét gương mặt thì cơ thể Ngân Anh hoàn toàn xứng đáng với vương miện - Ảnh: Internet

Hóa ra đây là lý do khiến Lê Âu Ngân Anh 'mặt lạ', 'môi tều quá đáng' vẫn đăng quang Hoa hậu Đại dương 2017 - Ảnh 6
Nhìn hình ảnh này, rõ ràng Ngân Anh rất nóng bỏng và cuốn hút - Ảnh: Internet

Hóa ra đây là lý do khiến Lê Âu Ngân Anh 'mặt lạ', 'môi tều quá đáng' vẫn đăng quang Hoa hậu Đại dương 2017 - Ảnh 7
Ngân Anh khoe vòng eo con kiến trong tà áo dài trắng tinh khôi - Ảnh: Internet

Hóa ra đây là lý do khiến Lê Âu Ngân Anh 'mặt lạ', 'môi tều quá đáng' vẫn đăng quang Hoa hậu Đại dương 2017 - Ảnh 8
Tân Hoa hậu Đại dương trong phần thi tài năng đêm chung kết - Ảnh: Internet

Hóa ra đây là lý do khiến Lê Âu Ngân Anh 'mặt lạ', 'môi tều quá đáng' vẫn đăng quang Hoa hậu Đại dương 2017 - Ảnh 9
Ngân Anh xinh đẹp trong những bức ảnh được chụp trước đêm chung kết ít ngày - Ảnh: Internet

Hóa ra đây là lý do khiến Lê Âu Ngân Anh 'mặt lạ', 'môi tều quá đáng' vẫn đăng quang Hoa hậu Đại dương 2017 - Ảnh 10

Hóa ra đây là lý do khiến Lê Âu Ngân Anh 'mặt lạ', 'môi tều quá đáng' vẫn đăng quang Hoa hậu Đại dương 2017 - Ảnh 11
Đường cong nóng bỏng của Ngân Anh được cho là điểm cộng quan trọng nhất, giúp cô chiếm trọn vẹn "cảm tình" của ban giám khảo Hoa hậu Đại dương 2017 - Ảnh: Internet

Lùm xùm Hoa hậu Đại dương 2017: Mặc kệ nghi án phẫu thuật thẩm mỹ, Lê Âu Ngân Anh được khen có đôi môi 'quyến rũ và ngọt ngào' ?

Lùm xùm Hoa hậu Đại dương 2017: Mặc kệ nghi án phẫu thuật thẩm mỹ, Lê Âu Ngân Anh được khen có đôi môi 'quyến rũ và ngọt ngào' ?

Vừa đăng quang tối qua 28/10, Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2017 - Lê Âu Ngân Anh đã đối mặt với nhiều luồng dư luận đang tranh cãi nảy lửa trên mạng xã hội.

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