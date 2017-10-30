Hóa ra đây là lý do khiến Lê Âu Ngân Anh 'mặt lạ', 'môi tều quá đáng' vẫn đăng quang Hoa hậu Đại dương 2017

Khuôn mặt của tân Hoa hậu Đại dương 2017 - Lê Âu Ngân Anh bị nhiều người chê là chưa xứng tầm với vương miện. Tuy nhiên, nếu xét về vóc dáng thì cô gái này lại sở hữu đường cong cơ thể khá hút mắt, đặc biệt là vòng eo con kiến chỉ vỏn vẹn 58 cm.

Tối 28/10, chung kết cuộc thi Hoa hậu Đại dương 2017 khép lại với chiến thắng thuộc về thí sinh Lê Âu Ngân Anh đến từ Tiền Giang. Tân Hoa hậu sinh năm 1995, cao 1,74 m và sở hữu số đo 3 vòng khá chuẩn 86-58-94 cm. Mặc dù Ngân Anh có khả năng ngoại ngữ tương đối tốt, đồng thời sở hữu vóc dáng đẹp cùng những đường cong cơ thể nóng bỏng, thế nhưng cô vẫn nhận về cả rổ gạch đá vì có khuôn mặt bị cho là thiếu cân đối, đặc biệt là ở bờ môi cong hơi quá đà của mình.

Sau đêm chung kết, chiến thắng của cô gái 22 tuổi tạo nên một luồng tranh cãi dữ dội trên cộng đồng mạng. Ai cũng thắc mắc rằng ban giám khảo cuộc thi đã dựa vào cơ sở nào để quyết định vẻ đẹp của tân Hoa hậu Đại dương? Ngân Anh có điểm gì nổi bật so với 30 thí sinh còn lại?