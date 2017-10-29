Lùm xùm Hoa hậu Đại dương 2017: Mặc kệ nghi án phẫu thuật thẩm mỹ, Lê Âu Ngân Anh được khen có đôi môi 'quyến rũ và ngọt ngào' ?

Giải trí 29/10/2017 11:32

Vừa đăng quang tối qua 28/10, Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2017 - Lê Âu Ngân Anh đã đối mặt với nhiều luồng dư luận đang tranh cãi nảy lửa trên mạng xã hội.

Điều đáng chú ý là bên cạnh nhiều ý kiến chê bai nhan sắc của cô chưa xứng tầm thì cũng có một số ít cư dân mạng ngợi khen tân hoa hậu có bờ môi cong quyến rũ.

Vượt qua 30 đối thủ nặng ký trong đêm chung kết Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2017, cô gái 22 tuổi Lê Âu Ngân Anh vinh dự đội lên đầu chiếc vương miện trị giá 3,2 tỉ đồng.

Tuy nhiên, ngay sau khi Ngân Anh được xướng tên ở ngôi vị cao nhất, một làn sóng tranh cãi gay gắt về nhan sắc của tân Hoa hậu đã diễn ra sôi sục hơn bao giờ hết trên cộng đồng mạng.

Lùm xùm Hoa hậu Đại dương 2017: Mặc kệ nghi án phẫu thuật thẩm mỹ, Lê Âu Ngân Anh được khen có đôi môi 'quyến rũ và ngọt ngào' ? - Ảnh 1
Nhan sắc của Ngân Anh bị chê là chưa xứng tầm với vương miện - Ảnh: Zing

Lùm xùm Hoa hậu Đại dương 2017: Mặc kệ nghi án phẫu thuật thẩm mỹ, Lê Âu Ngân Anh được khen có đôi môi 'quyến rũ và ngọt ngào' ? - Ảnh 2
Đôi môi của Ngân Anh bị chê thiếu tự nhiên - Ảnh: Zing

Hàng ngàn người phản đối chiến thắng này của người đẹp vì vẻ ngoài chưa xứng tầm với vương miện, đặc biệt là ở đôi môi trông rất thiếu tự nhiên.

Thậm chí, một số cư dân mạng còn ví Ngân Anh như bức tượng sáp hay kết quả của một cuộc phẫu thuật thẩm mỹ bị lỗi. Cùng với đó, ban giám khảo cuộc thi Hoa hậu Đại dương 2017 cũng bị chỉ trích gay gắt không kém.

Lùm xùm Hoa hậu Đại dương 2017: Mặc kệ nghi án phẫu thuật thẩm mỹ, Lê Âu Ngân Anh được khen có đôi môi 'quyến rũ và ngọt ngào' ? - Ảnh 3
Ngân Anh thừa nhận từng đi phẫu thuật thẩm mỹ mũi, tuy nhiên khẳng định khu vực miệng của mình thì hoàn toàn là tự nhiên - Ảnh: Zing

Lùm xùm Hoa hậu Đại dương 2017: Mặc kệ nghi án phẫu thuật thẩm mỹ, Lê Âu Ngân Anh được khen có đôi môi 'quyến rũ và ngọt ngào' ? - Ảnh 4
Vẻ đẹp của tân Hoa hậu Đại dương 2017 gây tranh cãi nảy lửa trên mạng xã hội - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, bên cạnh "hàng tá" lời chê bai, cũng có một số khán giả đứng về phía Ngân Anh, ngợi khen đôi môi của tân Hoa hậu trông rất quyến rũ ngọt ngào. 

“Mới nhìn thì đúng là xấu nhưng nhìn kỹ thì cũng quyến rũ đấy chứ, Ngân Anh có vẻ đẹp lạ” - một cư dân mạng bình luận ngược lại với số đông.

Lùm xùm Hoa hậu Đại dương 2017: Mặc kệ nghi án phẫu thuật thẩm mỹ, Lê Âu Ngân Anh được khen có đôi môi 'quyến rũ và ngọt ngào' ? - Ảnh 5
Bên cạnh nhiều ý kiến chê bai thì cũng có người khen miệng của tân Hoa hậu Đại dương rất xinh - Ảnh: Internet

Lùm xùm Hoa hậu Đại dương 2017: Mặc kệ nghi án phẫu thuật thẩm mỹ, Lê Âu Ngân Anh được khen có đôi môi 'quyến rũ và ngọt ngào' ? - Ảnh 6
Ngân Anh xúc động khi đội lên đầu chiếc vương miện đáng giá 3,2 tỉ đồng - Ảnh: Internet

Lùm xùm Hoa hậu Đại dương 2017: Mặc kệ nghi án phẫu thuật thẩm mỹ, Lê Âu Ngân Anh được khen có đôi môi 'quyến rũ và ngọt ngào' ? - Ảnh 7
Phần thi ứng xử của Ngân Anh cũng bị chê là chưa đạt - Ảnh: Internet

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