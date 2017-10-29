Lùm xùm Hoa hậu Đại dương 2017: Mặc kệ nghi án phẫu thuật thẩm mỹ, Lê Âu Ngân Anh được khen có đôi môi 'quyến rũ và ngọt ngào' ?

Vượt qua 30 đối thủ nặng ký trong đêm chung kết Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2017, cô gái 22 tuổi Lê Âu Ngân Anh vinh dự đội lên đầu chiếc vương miện trị giá 3,2 tỉ đồng.

Điều đáng chú ý là bên cạnh nhiều ý kiến chê bai nhan sắc của cô chưa xứng tầm thì cũng có một số ít cư dân mạng ngợi khen tân hoa hậu có bờ môi cong quyến rũ.

Tuy nhiên, ngay sau khi Ngân Anh được xướng tên ở ngôi vị cao nhất, một làn sóng tranh cãi gay gắt về nhan sắc của tân Hoa hậu đã diễn ra sôi sục hơn bao giờ hết trên cộng đồng mạng.

Hàng ngàn người phản đối chiến thắng này của người đẹp vì vẻ ngoài chưa xứng tầm với vương miện, đặc biệt là ở đôi môi trông rất thiếu tự nhiên.

Thậm chí, một số cư dân mạng còn ví Ngân Anh như bức tượng sáp hay kết quả của một cuộc phẫu thuật thẩm mỹ bị lỗi. Cùng với đó, ban giám khảo cuộc thi Hoa hậu Đại dương 2017 cũng bị chỉ trích gay gắt không kém.

Tuy nhiên, bên cạnh "hàng tá" lời chê bai, cũng có một số khán giả đứng về phía Ngân Anh, ngợi khen đôi môi của tân Hoa hậu trông rất quyến rũ ngọt ngào.

“Mới nhìn thì đúng là xấu nhưng nhìn kỹ thì cũng quyến rũ đấy chứ, Ngân Anh có vẻ đẹp lạ” - một cư dân mạng bình luận ngược lại với số đông.