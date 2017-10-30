Bị Đặng Thu Thảo và khán giả 'kết án' oan, MC Hoa hậu Đại dương 2017 đưa ra bằng chứng đanh thép như thế này

Hậu trường 30/10/2017 11:18

MC Nguyễn Phương Mai tung bẳng chứng đanh thép minh oan cho bản thân khi bị khán giả đổ lỗi rằng đã quên đọc tên Đặng Thu Thảo, cựu Hoa hậu Đại dương 2014, lên trao lại vương miện cho người kế nhiệm.

Giữa ồn ào tân Hoa hậu Đại dương 2017 Lê Âu Ngân Anh bị chê bai vì vẻ ngoài kém xinh thậm chí là thừa nhận từng "dao kéo" nhưng vẫn đăng quang, Hoa hậu Đặng Thu Thảo lại tiếp tục lên tiếng tố ban tổ chức cuộc thi sắp đẹp này không để cho cô trao lại vương miện cho Lê Âu Ngân Anh khiến dư luận vô cùng quan tâm.

Bị Đặng Thu Thảo và khán giả 'kết án' oan, MC Hoa hậu Đại dương 2017 đưa ra bằng chứng đanh thép như thế này - Ảnh 1
Nhan sắc "lạ" của tân Hoa hậu Đại dương 2017 bị nhiều người chê bai và cho rằng không xứng với ngôi vị cao nhất - Ảnh: Internet

Ngay sau khi Đặng Thu Thảo lên tiếng, nhiều khán giả đã cho rằng sự cố này là do lỗi của MC cuộc thi. Ngay lập tức, MC Nguyễn Phương Mai đã chia sẻ bức tâm thư giải thích cụ thể vấn đề này trên trang cá nhân.

Cụ thể, nữ MC Hoa hậu Đại dương 2017 viết: "Dear anh Võ Việt Chung: Anh là người em luôn kính mến và tôn trọng. Em mong anh dành chút thời gian đọc post này ạ.

Đây không phải là lần đầu tiên em dẫn một chương trình chung kết thi hoa hậu, cũng không phải là lần đầu tiên dẫn một chương trình truyền hình trực tiếp. Thực tế, với kinh nghiệm của chính bản thân mình qua rất nhiều sự kiện lớn nhỏ mà em dẫn trong 5 năm qua, em có thể hoàn toàn tự tin rằng mình đã xây dựng đủ uy tín để ban tổ chức các chương trình và khán giả tin tưởng. Tương tự với anh Đức Bảo, em tin là anh Đức Bảo cũng đã thực sự đủ chỉn chu để được ban tổ chức chương trình "chọn mặt gửi mic". Và đương nhiên, em và anh Đức Bảo đều cảm thấy tự hào khi được chọn làm MC dẫn dắt đêm chung kết của Hoa hậu Đại dương 2017.

Do vậy, một sai sót kinh khủng như: quên tên đại biểu hay trong trường hợp cụ thể này là quên tên Đặng Thu Thảo hay không nhìn thấy Thảo khi Thảo ngồi ngay hàng đầu là KHÔNG THỂ XẢY RA. Nếu thực sự điều đó xảy ra, thì chắc chắn chính em đã là người tự đào hố để nhảy xuống đó trốn luôn cho đỡ xấu hổ rồi!

Em còn giữ kịch bản chương trình đêm chung kết và cũng xin đăng lên đây luôn đoạn kịch bản công bố Tân Hoa Hậu, cùng tên những đại biểu lên trao giải. Mọi người có thể thấy rõ là danh sách người lên trao giải chỉ có :

1/ Ông Võ Việt Chung, Trưởng BTC, nhà sáng lập, chủ tịch cuộc thi Hoa hậu Đại dương 2017

2/ Ông Jimmy Chan – Đại diện BGK.

3./ Nghệ nhân ưu tú Hồ Thanh Tuấn, TGĐ công ty Ngọc Trai Hoàng Gia

4/ Ông Jay L Lingeswara – Phó GĐ Thương mại Công ty cổ phần hàng không Vietjet – Vietjet Air

và KHÔNG CÓ TÊN ĐẶNG THU THẢO".

Bị Đặng Thu Thảo và khán giả 'kết án' oan, MC Hoa hậu Đại dương 2017 đưa ra bằng chứng đanh thép như thế này - Ảnh 2
MC Nguyễn Phương Mai khẳng định trong kịch bản chương trình không có tên Hoa hậu Đặng Thu Thảo ở nội dung lên sân khấu trao lại vương miện - Ảnh: FBNV

Cuối cùng, MC Nguyễn Phương Mai hy vọng với những bằng chứng trên, Hoa hậu Đặng Thu Thảo và khán giả sẽ không còn hiểu lầm cô cũng như MC Đức Bảo.

Nữ MC cũng khẳng định những điều bản thân trần tình ở trên đều đúng sự thật và nhiều người có thể chứng minh cho cô.

Bị Đặng Thu Thảo và khán giả 'kết án' oan, MC Hoa hậu Đại dương 2017 đưa ra bằng chứng đanh thép như thế này - Ảnh 3
MC Hoa hậu Đại dương 2017 hy vọng Đặng Thu Thảo và khán giả sẽ không hiểu lầm cô cũng như MC Đức Bảo nữa - Ảnh: Internet

MC Nguyễn Phương Mai kết lại: "Hy vọng nhiêu đây đã đủ để chứng minh rằng em và MC Đức Bảo đã thực sự hoàn thành trọn vẹn vai trò của mình; cũng hy vọng Đặng Thu Thảo không còn hiểu nhầm chúng em nữa.

Em xin dùng tất cả lòng tự trọng của mình để khẳng định tất cả những điều em viết trên HOÀN TOÀN LÀ SỰ THẬT. Anh Đức Bảo và người chị biên tập viết kịch bản chương trình (em chưa tiện nêu tên do chưa xin phép) có thể làm chứng cho em, nếu anh chị không cảm thấy bất tiện ạ. Xin cảm ơn mọi người đã quan tâm!".

Bị Đặng Thu Thảo và khán giả 'kết án' oan, MC Hoa hậu Đại dương 2017 đưa ra bằng chứng đanh thép như thế này - Ảnh 4
Bức tâm thư của nữ MC nhận được nhiều sự chú ý từ người khán giả - Ảnh: FBNV

Bức tâm thư của MC cuộc thi Hoa hậu Đại dương 2017 nhanh chóng nhận được nhiều sự chú ý cũng như những lời động viên từ khán giả.

Một số bình luận từ cư dân mạng như: "Lỗi ở người làm kịch bản chương trinh. Lỗi ở tổ chức sản xuất không duyệt kỹ. Lỗi ở đạo diễn chạy không kỹ chương trình, chạy kịch bản cùng MC, chứ MC chả lỗi gì, bởi MC không phải là người đẻ ra kịch bản. Kinh nghiệm làm việc của kíp sóng truyền hình là như thế".

"Một sai sót không thể nói to hay nhỏ. Nhưng bao nhiêu chương trình cũng đều có sai sót. Đừng xé to. Để đủ cảm thông cho nhau. Người trong nghề cả mà" - một người khác bình luận.

Bị Đặng Thu Thảo và khán giả 'kết án' oan, MC Hoa hậu Đại dương 2017 đưa ra bằng chứng đanh thép như thế này - Ảnh 5
Nhiều người thông cảm và gửi lời động viên đến cả hai MC trong đêm chung kết Hoa hậu Đại dương 2017 vừa qua - Ảnh: FBNV

Bị Đặng Thu Thảo và khán giả 'kết án' oan, MC Hoa hậu Đại dương 2017 đưa ra bằng chứng đanh thép như thế này - Ảnh 6
Đức Bảo và Nguyễn Phương Mai là hai MC dày dặn kinh nghiệm dẫn các chương trình trực tiếp trên sóng truyền hình - Ảnh: Internet

Không phục kết quả chung kết, Hoa hậu Đặng Thu Thảo ủng hộ tước vương miện của Tân Hoa hậu Đại Dương 2017

Không phục kết quả chung kết, Hoa hậu Đặng Thu Thảo ủng hộ tước vương miện của Tân Hoa hậu Đại Dương 2017

Trả lời báo chí, Hoa hậu Đặng Thu Thảo cho biết cô ủng hộ việc tước vương miện của Tân Hoa hậu Đại dương 2017. Người đẹp cho hay, kết quả của cuộc thi khiến cô hụt hẫng.

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Từ khóa:   hoa hậu đại dương Đặng Thu Thảo Lê Âu Ngân Anh

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