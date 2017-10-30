Chị gái Á hậu Diệu Thùy bức xúc với kết quả Hoa hậu Đại dương 2017, Hồ Ngọc Hà bất ngờ có phản ứng lạ

Hậu trường 30/10/2017 16:11

Đồng quan điểm với Diệu Hân - chị gái Á hậu 1 Hoa hậu Đại dương 2017, Hồ Ngọc Hà bày tỏ sự tiếc nuối cho cô gái tài sắc vẹn toàn Diệu Thùy vì đã thể hiện xuất sắc trong đêm chung kết mà cuối cùng vẫn không thể chạm tay đến vương miện.

Sau đêm chung kết Hoa hậu Đại dương 2017, Hoa hậu Đông Nam Á 2012 Lê Diệu Hân đã thay mặt gia đình gừi lời cảm ơn đến khán giả đã ủng hộ em gái Diệu Thùy, đồng thời cảm ơn nhà thiết kế Lý Quí Khánh đã đồng hành cùng nàng Á hậu 1 trong suốt chặng đường tham gia cuộc thi năm nay.

Chị gái Á hậu Diệu Thùy bức xúc với kết quả Hoa hậu Đại dương 2017, Hồ Ngọc Hà bất ngờ có phản ứng lạ - Ảnh 1

Chị gái Á hậu Diệu Thùy bức xúc với kết quả Hoa hậu Đại dương 2017, Hồ Ngọc Hà bất ngờ có phản ứng lạ - Ảnh 2
Hồ Ngọc Hà đồng quan điểm với Hoa hậu Diệu Hân, tiếc khi Diệu Thùy để tuột mất chiếc vương miện đáng giá 3.2 tỉ đồng - Ảnh: FBNV

Tuy nhiên, cũng như nhiều khán giả nhận định, Diệu Hân cho rằng em gái mình xứng đáng với ngôi vị Hoa hậu hơn Lê Âu Ngân Anh. Cô thương và tiếc nuối khi Diệu Thùy đã cố gắng hết sức vượt qua căn bệnh thủy đậu để tỏa sáng nhưng chỉ nhận kết quả Á hậu 1.

Dưới chia sẻ của Hoa hậu Diệu Hân, Hồ Ngọc Hà bất ngờ để lại bình luận “quá tiếc”, ngầm ủng hộ quan điểm Diệu Thùy mới là người xứng đáng với vương miện đáng giá 3.2 tỉ đồng.

Bàn về vấn đề tân Hoa hậu Đại dương bị ném đá thậm tệ vì nhan sắc chưa xứng với ngôi vị, chị gái Diệu Thùy cũng cho rằng Ngân Anh chắc hẳn phải có ai đó giúp sức thì mới có thể khoác lên mình “chiếc áo quá khổ” này.

Chị gái Á hậu Diệu Thùy bức xúc với kết quả Hoa hậu Đại dương 2017, Hồ Ngọc Hà bất ngờ có phản ứng lạ - Ảnh 3
Diệu Hân nhắn gửi Ngân Anh đừng cố gắng mặc lên mình "chiếc áo quá khổ" - Ảnh: FBNV

 “Mặc một chiếc áo quá khổ không biết ai đã giúp sức cho em mà chính sự giúp sức ấy là đã hủy hoại 1 cô gái bình thường, dễ thương như em. Đáng lẽ em đã không bị nhận nhiều lời nói khó nghe như vậy. Hãy nên lường trước được hậu quả mà nó mang lại chứ không phải giây phút nhất thời rồi sau đó được gì, có vui không? Còn muốn chứng minh mình không vi phạm phẫu thuật thẩm mỹ thì phải chứng minh từ vòng sơ khảo chứ không phải gần chung kết mới đi rút ra. 

Càng nói càng không chấp nhận được. Ngôi vị cao nhất có thể không phải là Diệu Thuỳ mà là 1 thí sinh khác sẽ phù hợp hơn để không làm mất uy tín các cuộc thi sắc đẹp nữa” - chị gái Diệu Thùy bàn luận về kết quả đêm chung kết Hoa hậu Đại dương 2017.

Chị gái Á hậu Diệu Thùy bức xúc với kết quả Hoa hậu Đại dương 2017, Hồ Ngọc Hà bất ngờ có phản ứng lạ - Ảnh 4
Hoa hậu Diệu Hân đăng quang Hoa hậu Đông Nam Á 2012 được tổ chức tại Thái Lan. Hiện tại, cô không tham gia hoạt động trong giới giải trí mà tập trung phát triển công ty mỹ phẩm của riêng mình. Diệu Hân rất thương Diệu Thùy và từng giúp đỡ em gái tham gia nhiều cuộc thi sắc đẹp trước đó nhưng không được công chúng chú ý nhiều. - Ảnh: FBNV

Lộ ảnh Hoa hậu Đại Dương Lê Âu Ngân Anh trước khi bị ném đá 'môi tều': Nhan sắc lung linh như nàng tiên cá

Lộ ảnh Hoa hậu Đại Dương Lê Âu Ngân Anh trước khi bị ném đá 'môi tều': Nhan sắc lung linh như nàng tiên cá

Vừa đăng quang Hoa hậu Đại Dương 2017, Lê Âu Ngân Anh đã hứng chịu không ít "gạch đá" của dư luận vì nhan sắc khác lạ của mình.

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Từ khóa:   Hồ Ngọc Hà Diệu Thùy Hoa hậu Diệu Hân Hoa hậu Đại dương 2017

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