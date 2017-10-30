Lộ ảnh Hoa hậu Đại Dương Lê Âu Ngân Anh trước khi bị ném đá 'môi tều': Nhan sắc lung linh như nàng tiên cá

Những ngày qua, cư dân mạng được dịp xôn xao khi "chiêm ngưỡng" nhan sắc của tân Hoa hậu Đại dương 2017. Với đôi môi tều và gương mặt lạ, Lê Âu Ngân Anh bị dân mạng "ném đá" không thương tiếc và bị tình nghi là đã phẫu thuật thẩm mỹ, sửa mũi, bơm môi.

Khi đôi môi của mình bị dư luận đưa ra bàn tán, Ngân Anh đã lên tiếng thừa nhận cô có phẫu thuật nâng mũi còn môi là hoàn toàn tự nhiên. Dù tân hoa hậu gốc Tiền Giang đã lên tiếng thú nhận nhưng vẫn rất ít người tin và vẫn liên tục “đào mộ”, soi mói ảnh quá khứ của cô.