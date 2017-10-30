Lộ ảnh Hoa hậu Đại Dương Lê Âu Ngân Anh trước khi bị ném đá 'môi tều': Nhan sắc lung linh như nàng tiên cá

Giải trí 30/10/2017 14:03

Vừa đăng quang Hoa hậu Đại Dương 2017, Lê Âu Ngân Anh đã hứng chịu không ít "gạch đá" của dư luận vì nhan sắc khác lạ của mình.

Những ngày qua, cư dân mạng được dịp xôn xao khi "chiêm ngưỡng" nhan sắc của tân Hoa hậu Đại dương 2017. Với đôi môi tều và gương mặt lạ, Lê Âu Ngân Anh bị dân mạng "ném đá" không thương tiếc và bị tình nghi là đã phẫu thuật thẩm mỹ, sửa mũi, bơm môi.

Khi đôi môi của mình bị dư luận đưa ra bàn tán, Ngân Anh đã lên tiếng thừa nhận cô có phẫu thuật nâng mũi còn môi là hoàn toàn tự nhiên. Dù tân hoa hậu gốc Tiền Giang đã lên tiếng thú nhận nhưng vẫn rất ít người tin và vẫn liên tục “đào mộ”, soi mói ảnh quá khứ của cô.

Lộ ảnh Hoa hậu Đại Dương Lê Âu Ngân Anh trước khi bị ném đá 'môi tều': Nhan sắc lung linh như nàng tiên cá - Ảnh 1
Nhan sắc gây tranh cãi của tân Hoa hậu Đại dương 2017 - Ảnh: Internet

Lộ ảnh Hoa hậu Đại Dương Lê Âu Ngân Anh trước khi bị ném đá 'môi tều': Nhan sắc lung linh như nàng tiên cá - Ảnh 2
Đôi môi tều khác lạ của Ngân Anh nhận nhiều ý kiến trái chiều của dân mạng - Ảnh: Internet

Lộ ảnh Hoa hậu Đại Dương Lê Âu Ngân Anh trước khi bị ném đá 'môi tều': Nhan sắc lung linh như nàng tiên cá - Ảnh 3
Sau khi giành vương miện Hoa hậu, Ngân Anh bị nghi ngờ phẫu thuật đôi môi - Ảnh: Zing

Lộ ảnh Hoa hậu Đại Dương Lê Âu Ngân Anh trước khi bị ném đá 'môi tều': Nhan sắc lung linh như nàng tiên cá - Ảnh 4
Sau khi giành vương miện, những hình ảnh quá khứ của Ngân Anh bị đào bới và soi mói. Trước đó, tân Hoa hậu Đại dương từng tham gia cuộc thi Hoa khôi Du lịch Việt Nam với gương mặt hoàn toàn khác - Ảnh: Internet

Lộ ảnh Hoa hậu Đại Dương Lê Âu Ngân Anh trước khi bị ném đá 'môi tều': Nhan sắc lung linh như nàng tiên cá - Ảnh 5
Ngân Anh trong phần thi áo tắm, có thể thấy lúc này môi của cô vẫn chưa giống như hiện tại - Ảnh: Internet

Lộ ảnh Hoa hậu Đại Dương Lê Âu Ngân Anh trước khi bị ném đá 'môi tều': Nhan sắc lung linh như nàng tiên cá - Ảnh 6
Dân mạng đã truy tìm và phát hiện một số hình ảnh được cho là của Lê Âu Ngân Anh trước khi phẫu thuật thẩm mỹ - Ảnh: Blogtamsu

Lộ ảnh Hoa hậu Đại Dương Lê Âu Ngân Anh trước khi bị ném đá 'môi tều': Nhan sắc lung linh như nàng tiên cá - Ảnh 7
Nếu đây đúng là gương mặt của của tân Hoa hậu Đại dương 2017 trước khi phẫu thuật thẩm mỹ thì liệu dân mạng có chấp nhận? - Ảnh: Blogtamsu

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