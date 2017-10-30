Lộ chi tiết khác thường khiến cộng đồng mạng hoài nghi tân Hoa hậu Đại Dương 2017 biết trước kết quả

Giải trí 30/10/2017 11:31

Khán giả tinh ý đã nhận ra điều khác lạ của tân Hoa hậu Đại Dương 2017 trong phần thi ứng xử. Điều này khiến nhiều người hoài nghi Lê Âu Ngân Anh đã biết trước kết quả.

Sau thời gian tranh tài, Lê Âu Ngân Anh đã vượt qua 30 gương mặt xuất sắc nhất và giành vương miện Hoa hậu Đại Dương 2017.

Tuy nhiên, ngay sau khi kết quả được công bố, nhiều khán giả tinh mắt đã nhận ra điều bất thường của tân Hoa hậu trong phần thi ứng xử. Trong phần thi đối đáp, Ngân Anh đã trả lời không mấy suôn sẻ và lúc ấy cô đang cột cao, xõa đuôi tóc.

Lộ chi tiết khác thường khiến cộng đồng mạng hoài nghi tân Hoa hậu Đại Dương 2017 biết trước kết quả - Ảnh 1
Lê Âu Ngân Anh cột cao, xõa đuôi tóc trong phần thi ứng xử - Ảnh: Zing

Lộ chi tiết khác thường khiến cộng đồng mạng hoài nghi tân Hoa hậu Đại Dương 2017 biết trước kết quả - Ảnh 2
Cô nàng có phần thi ứng xử không được trôi chảy - Ảnh: Internet

Nhưng sau đó ít phút, khi được xướng tên đăng quang ở ngôi vị cao nhất, Ngân Anh đã bước ra với diện mạo hoàn toàn giống trong phần thi ứng xử. Tuy nhiên, phần tóc cột cao xõa đuôi đã được thay thế bằng kiểu tóc búi. Chính vì điều này mà cô bị hoài nghi vì biết trước kết quả nên búi tóc để tiện cho việc đội vương miện.

Lộ chi tiết khác thường khiến cộng đồng mạng hoài nghi tân Hoa hậu Đại Dương 2017 biết trước kết quả - Ảnh 3
Tuy nhiên, cô nàng đã đổi thành kiểu tóc búi cao khi được xướng tên ở ngôi vị cao nhất - Ảnh: Internet

Lộ chi tiết khác thường khiến cộng đồng mạng hoài nghi tân Hoa hậu Đại Dương 2017 biết trước kết quả - Ảnh 4
Chính điều này đã khiến khán giả hoài nghi, Ngân Anh đã biết trước kết quả - Ảnh: Internet

Hóa ra đây là lý do khiến Lê Âu Ngân Anh 'mặt lạ', 'môi tều quá đáng' vẫn đăng quang Hoa hậu Đại dương 2017

Hóa ra đây là lý do khiến Lê Âu Ngân Anh 'mặt lạ', 'môi tều quá đáng' vẫn đăng quang Hoa hậu Đại dương 2017

Khuôn mặt của tân Hoa hậu Đại dương 2017 - Lê Âu Ngân Anh bị nhiều người chê là chưa xứng tầm với vương miện. Tuy nhiên, nếu xét về vóc dáng thì cô gái này lại sở hữu đường cong cơ thể khá hút mắt, đặc biệt là vòng eo con kiến chỉ vỏn vẹn 58 cm.

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