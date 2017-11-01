Lê Âu Ngân Anh khoe nhan sắc đời thường giữa ‘cơn mưa gạch đá’: Vẫn một kiểu chụp, không bao giờ cười

Tuy nhiên, sau khi bị dư luận phản đối quá gay gắt về chiến thắng của mình, Ngân Anh dường như đã thận trọng hơn trong khâu make up và biết chọn góc chụp hơn để tránh lộ khuyết điểm.

Những hình ảnh đời thường của tân Hoa hậu Đại dương cho thấy, nhan sắc hiện tại của cô hoàn toàn khác biệt so với đêm chung kết. Bờ môi sưng bị nhiều người đem ra so sánh với cá La Hán của Ngân Anh cũng đã bình thường trở lại, không còn thảm họa như cách đây ít ngày.

Biết rõ mình sở hữu nụ cười kém tự nhiên do môi trên cong hơi quá đà nên Ngân Anh tuyệt nhiên không cười to để lộ răng trước ống kính. Người đẹp cũng hạn chế tô son đậm để tránh bị nhiều người tập trung chú ý quá nhiều vào đôi môi.

Trong hầu hết các bức ảnh được chụp sau đêm đăng quang, nhiều người phát hiện tân Hoa hậu Đại dương chỉ tạo dáng ở góc nghiêng thần thánh và giữ nguyên nụ cười mím môi nhẹ để tôn lên nét dễ thương vốn có trên gương mặt.

Điều này khiến ai cũng lầm tưởng Ngân Anh đã đẹp lên bất ngờ sau vài ngày nhận vương miện. Tuy nhiên, theo nhận định của cư dân mạng thì tất cả sự khác biệt chỉ là do trang điểm và góc chụp.