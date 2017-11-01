Lê Âu Ngân Anh khoe nhan sắc đời thường giữa ‘cơn mưa gạch đá’: Vẫn một kiểu chụp, không bao giờ cười

Giải trí 01/11/2017 17:04

Sau khi bị chê bai thậm tệ về nhan sắc, tân Hoa hậu Đại dương Lê Âu Ngân Anh xuất hiện với vẻ ngoài khá chỉn chu, chứng minh vẻ đẹp "không dao kéo". Tuy vậy, cô vẫn chỉ tạo dáng ở góc nghiêng quen thuộc và hạn chế cười tươi trước ống kính.

Những hình ảnh đời thường của tân Hoa hậu Đại dương cho thấy, nhan sắc hiện tại của cô hoàn toàn khác biệt so với đêm chung kết. Bờ môi sưng bị nhiều người đem ra so sánh với cá La Hán của Ngân Anh cũng đã bình thường trở lại, không còn thảm họa như cách đây ít ngày.

Tuy nhiên, sau khi bị dư luận phản đối quá gay gắt về chiến thắng của mình, Ngân Anh dường như đã thận trọng hơn trong khâu make up và biết chọn góc chụp hơn để tránh lộ khuyết điểm.

<a target='_blank' href='https://www.phunuvagiadinh.vn/le-au-ngan-anh.topic'>Lê Âu Ngân Anh</a> khoe nhan sắc đời thường giữa ‘cơn mưa gạch đá’
Ngân Anh chỉ tạo dáng ở góc nghiêng thần thánh để tôn nét đẹp dễ thương trên gương mặt - Ảnh: Zing

Lê Âu Ngân Anh khoe nhan sắc đời thường giữa ‘cơn mưa gạch đá’
Người đẹp không bao giờ cười to mà chỉ mím môi nhẹ như thế này - Ảnh: Zing

Biết rõ mình sở hữu nụ cười kém tự nhiên do môi trên cong hơi quá đà nên Ngân Anh tuyệt nhiên không cười to để lộ răng trước ống kính. Người đẹp cũng hạn chế tô son đậm để tránh bị nhiều người tập trung chú ý quá nhiều vào đôi môi.

Trong hầu hết các bức ảnh được chụp sau đêm đăng quang, nhiều người phát hiện tân Hoa hậu Đại dương chỉ tạo dáng ở góc nghiêng thần thánh và giữ nguyên nụ cười mím môi nhẹ để tôn lên nét dễ thương vốn có trên gương mặt.

Điều này khiến ai cũng lầm tưởng Ngân Anh đã đẹp lên bất ngờ sau vài ngày nhận vương miện. Tuy nhiên, theo nhận định của cư dân mạng thì tất cả sự khác biệt chỉ là do trang điểm và góc chụp.

Lê Âu Ngân Anh khoe nhan sắc đời thường giữa ‘cơn mưa gạch đá’
Dù chụp ảnh ở tư thế nào thì Ngân Anh cũng chỉ đứng nghiêng về một phía - Ảnh: Zing

Lê Âu Ngân Anh khoe nhan sắc đời thường giữa ‘cơn mưa gạch đá’
Khi lỡ cười to, Ngân Anh sẽ dùng tay che miệng như thế này - Ảnh: Zing

Lê Âu Ngân Anh khoe nhan sắc đời thường giữa ‘cơn mưa gạch đá’
Lại một bức ảnh khác với góc chụp quen thuộc - Ảnh: Zing

Lê Âu Ngân Anh khoe nhan sắc đời thường giữa ‘cơn mưa gạch đá’
Ngân Anh vừa khoe ảnh đi máy bay cùng mẹ - Ảnh: FBNV

Lê Âu Ngân Anh khoe nhan sắc đời thường giữa ‘cơn mưa gạch đá’
Tân Hoa hậu Đại dương thương mẹ hơn vì từ giờ phải tháp tùng con gái đi nhiều nơi - Ảnh: FBNV

Khẳng định không dao kéo nhưng Lê Âu Ngân Anh lại bị phát hiện dị vật ở mông nghi do độn silicon thái quá

Khẳng định không dao kéo nhưng Lê Âu Ngân Anh lại bị phát hiện dị vật ở mông nghi do độn silicon thái quá

Dị vật giống silicon làm cho một bên mông của Lê Âu Ngân Anh bị xệ xuống, dấy lên nghi vấn người đẹp quê Tiền Giang đã độn vòng 3 trong quá trình tham gia cuộc thi Hoa hậu Đại dương 2017.

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