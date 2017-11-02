Loạt ảnh quá khứ 'tố' Lê Âu Ngân Anh không chỉ phẫu thuật môi mà còn rất nhiều bộ phận khác

Hậu trường 02/11/2017 15:43

Bị chỉ trích gay gắt nhưng tân Hoa hậu Đại dương vẫn khẳng định mình không phẫu thuật thẩm mỹ. Tuy nhiên, nhìn loạt ảnh trong quá khứ sau đây thì thật khó tin nhan sắc hiện tại của Lê Âu Ngân Anh là hoàn toàn không dao kéo.

Tối 28/10, chung kết Hoa hậu Đại dương 2017 khép lại với chiến thắng thuộc về cô gái 22 tuổi đến từ Tiền Giang Lê Âu Ngân Anh. Đã gần 1 tuần trôi qua nhưng những lùm xùm quanh nhan sắc và bờ môi cong quá đà của tân Hoa hậu vẫn còn kéo dài cho đến tận hôm nay.

Loạt ảnh quá khứ 'tố' Lê Âu Ngân Anh không chỉ phẫu thuật môi mà còn rất nhiều bộ phận khác - Ảnh 1
Đêm 28/10 có lẽ là một cột mốc khó quên trong cuộc đời Lê Âu Ngân Anh - Ảnh: Internet

Không mấy ai công nhận Lê Âu Ngân Anh xứng đáng với vương miện đáng giá 3,2 tỷ. Thậm chí, cư dân mạng còn lập nên một làn sóng tẩy chay vô cùng lớn, yêu cầu chấm dứt cuộc thi Hoa hậu Đại dương và đòi ban tổ chức phải tước ngôi vị của Ngân Anh.

Giữa tâm bão dư luận, tân Hoa hậu đã lên tiếng khẳng định môi cô chỉ bị sưng do dị ứng, còn tất cả các bộ phận khác trên gương mặt là tự nhiên hoàn toàn.

Thế nhưng, dường như lời giải thích của "người đẹp môi tều" càng khiến sự việc trở nên ồn ào hơn. Đặc biệt là loạt ảnh trong quá khứ vừa bị "khai quật" càng làm nhiều người tin rằng, Ngân Anh chắc chắn đã đụng chạm dao kéo trước khi tham gia Hoa hậu Đại dương 2017.

Loạt ảnh quá khứ 'tố' Lê Âu Ngân Anh không chỉ phẫu thuật môi mà còn rất nhiều bộ phận khác - Ảnh 2
Một bức ảnh chụp cận cảnh gương mặt tân Hoa hậu Đại dương cách đây ít năm - Ảnh: Internet

Loạt ảnh quá khứ 'tố' Lê Âu Ngân Anh không chỉ phẫu thuật môi mà còn rất nhiều bộ phận khác - Ảnh 3
Nhan sắc trong quá khứ của cô khác xa hoàn toàn so với hiện tại - Ảnh: Internet

Loạt ảnh quá khứ 'tố' Lê Âu Ngân Anh không chỉ phẫu thuật môi mà còn rất nhiều bộ phận khác - Ảnh 4
Khi chụp xa ống kính, Ngân Anh trông khá dễ thương - Ảnh: Internet

Loạt ảnh quá khứ 'tố' Lê Âu Ngân Anh không chỉ phẫu thuật môi mà còn rất nhiều bộ phận khác - Ảnh 5
Tuy nhiên, khi chụp cận cảnh thì nhan sắc của tân Hoa hậu lại gây choáng thế này - Ảnh: Internet

Loạt ảnh quá khứ 'tố' Lê Âu Ngân Anh không chỉ phẫu thuật môi mà còn rất nhiều bộ phận khác - Ảnh 6
Ngắm bức ảnh này, nhiều người cho rằng Ngân Anh đã "đập đi xây lại" rất nhiều bộ phận gương mặt chứ không chỉ riêng đôi môi - Ảnh: Internet

Quế Vân nặng lời mỉa mai tân Hoa hậu Đại dương, Lê Âu Ngân Anh đọc được chắc sẽ giận tím mặt

Quế Vân nặng lời mỉa mai tân Hoa hậu Đại dương, Lê Âu Ngân Anh đọc được chắc sẽ giận tím mặt

Khi làn sóng "ném đá" nhan sắc của tân Hoa hậu Đại dương 2017 còn chưa lắng xuống, ca sĩ Quế Vân cũng không ngần ngại dùng những từ ngữ khá nặng nề để chỉ trích Lê Âu Ngân Anh.

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