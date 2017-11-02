Loạt ảnh quá khứ 'tố' Lê Âu Ngân Anh không chỉ phẫu thuật môi mà còn rất nhiều bộ phận khác

Tối 28/10, chung kết Hoa hậu Đại dương 2017 khép lại với chiến thắng thuộc về cô gái 22 tuổi đến từ Tiền Giang Lê Âu Ngân Anh . Đã gần 1 tuần trôi qua nhưng những lùm xùm quanh nhan sắc và bờ môi cong quá đà của tân Hoa hậu vẫn còn kéo dài cho đến tận hôm nay.

Không mấy ai công nhận Lê Âu Ngân Anh xứng đáng với vương miện đáng giá 3,2 tỷ. Thậm chí, cư dân mạng còn lập nên một làn sóng tẩy chay vô cùng lớn, yêu cầu chấm dứt cuộc thi Hoa hậu Đại dương và đòi ban tổ chức phải tước ngôi vị của Ngân Anh.

Giữa tâm bão dư luận, tân Hoa hậu đã lên tiếng khẳng định môi cô chỉ bị sưng do dị ứng, còn tất cả các bộ phận khác trên gương mặt là tự nhiên hoàn toàn.