Bác sĩ kết luận tân hoa hậu Lê Âu Ngân Anh không 'dao kéo': Dư luận lại ‘dậy sóng’ phản đối kết quả kiểm tra, ủng hộ tước vương miện

Giải trí 09/11/2017 13:15

Dù Lê Âu Ngân Anh đã được các bác sĩ kiểm tra lại nhiều lần và khẳng định không đụng chạm dao kéo, thế nhưng dư luận vẫn một mực cho rằng kết quả được công bố này là không chính xác.

Bị cho là đăng quang khi gương mặt từng trải qua nhiều lần phẫu thuật thẩm mỹ, Lê Âu Ngân Anh và ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Đại dương đã phải thiết lập cuộc hẹn với các bác sĩ để thực hiện một loạt các kiểm tra y tế hôm 4/11 và 6/11.

Sau 2 lần chụp X-quang mặt và chụp cắt lớp vi tính tại phòng khám chuyên khoa Phẫu thuật Thẩm mỹ Korea Clinic - bác sĩ Lê Thị Ngọc Nữ đã kết luận tân Hoa hậu Đại dương sở hữu vẻ đẹp tự nhiên, cơ thể không tồn tại vết tích dao kéo.

Bác sĩ kết luận tân hoa hậu Lê Âu Ngân Anh không 'dao kéo': Dư luận lại ‘dậy sóng’ phản đối kết quả kiểm tra, ủng hộ tước vương miện - Ảnh 1
Nhan sắc gây tranh cãi của Lê Âu Ngân Anh thời khắc đăng quang Hoa hậu Đại dương 2017 - Ảnh: Zing 

Cụ thể, trong báo cáo gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hôm 8/11, ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Đại dương trình bày rất chi tiết những lần đưa Lê Âu Ngân Anh đi kiểm tra nhân trắc học, y tế trước đêm chung kết diễn ra.

Đồng thời, sau cuộc thi, tân Hoa hậu lại tiếp được kiểm tra thêm nhiều lần nữa và các tờ phiếu kết quả đều có cùng kết luận giống nhau - Lê Âu Ngân Anh không phẫu thuật thẩm mỹ, ngoại trừ vùng mũi trước đây có độn sụn nhân tạo nhưng đã được tháo bỏ.

Sau khi thông báo này được truyền đi, khán giả lại tiếp tục 'dậy sóng', cho rằng khâu kiểm tra y tế đối với tân Hoa hậu Đại dương thật sự có vấn đề. Bởi so sánh với những hình ảnh trước đây, nhiều người nhận xét Ngân Anh có mũi tẹt, mắt híp, gương mặt bầu và đôi môi quá khác biệt so với hiện tại.

Theo họ, với những khuyết điểm rõ rệt như vậy thì không thể nào chỉ nhờ trang điểm và ăn mặc mà có thể thay đổi hoàn toàn.

Bác sĩ kết luận tân hoa hậu Lê Âu Ngân Anh không 'dao kéo': Dư luận lại ‘dậy sóng’ phản đối kết quả kiểm tra, ủng hộ tước vương miện - Ảnh 2

Bác sĩ kết luận tân hoa hậu Lê Âu Ngân Anh không 'dao kéo': Dư luận lại ‘dậy sóng’ phản đối kết quả kiểm tra, ủng hộ tước vương miện - Ảnh 3
Nhìn ảnh quá khứ, nhiều người không tin Ngân Anh không đụng chạm dao kéo trên gương mặt dù đã có kết luận của bác sĩ - Ảnh: Internet 

Bên cạnh đó, cũng có một số người tin Ngân Anh chưa phẫu thuật thẩm mỹ nhưng vẫn nhất quyết không công nhận chiến thắng của cô gái người Tiền Giang này.

“Tóm gọn một câu: Dù em Ngân Anh có phẫu thuật thẩm mỹ hay không thì với nhan sắc xấu và trình độ của em vẫn chưa đủ khả năng làm Hoa hậu!. Ở ngoài xã hội thật sự còn rất rất rất nhiều cô gái xinh đẹp, tài giỏi hơn em. Đặc biệt, có những cô gái bình thường thôi, nhưng họ biết khiêm tốn hơn em nhiều. Trả lại vương miện và về với cuộc sống bình dị đi, em ạ!” - lời một khán giả bình luận.

Bác sĩ kết luận tân hoa hậu Lê Âu Ngân Anh không 'dao kéo': Dư luận lại ‘dậy sóng’ phản đối kết quả kiểm tra, ủng hộ tước vương miện - Ảnh 4

Bác sĩ kết luận tân hoa hậu Lê Âu Ngân Anh không 'dao kéo': Dư luận lại ‘dậy sóng’ phản đối kết quả kiểm tra, ủng hộ tước vương miện - Ảnh 5

Bác sĩ kết luận tân hoa hậu Lê Âu Ngân Anh không 'dao kéo': Dư luận lại ‘dậy sóng’ phản đối kết quả kiểm tra, ủng hộ tước vương miện - Ảnh 6
Một số ý kiến bình luận - Ảnh: Facebook

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