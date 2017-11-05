Lê Âu Ngân Anh đã là gì, xem loạt ảnh chụp cận mặt tân Hoa hậu Trái đất mới thật sự choáng váng

Ngắm nhan sắc của người đẹp Philippines vừa đăng quang Hoa hậu Trái đất 2017, nhiều người nhận ra Lê Âu Ngân Anh của Việt Nam không đáng bị chỉ trích thậm tệ như vậy.
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Tối qua (4/11), chung kết Miss Earth (Hoa hậu Trái đất) 2017 diễn ra tại Philippines khép lại với chiến thắng thuộc về người đẹp nước chủ nhà - Karen Ibasco.
Karen năm nay vừa tròn 26 tuổi, sở hữu chiều cao 1,7 m với số đo ba vòng 84-61-91 cm. Tân Hoa hậu Trái đất được đánh giá khá cao về trí tuệ, có bằng thạc sĩ Vật lý y tế tại Đại học Santos Tomas, Manila.
Tuy nhiên, ngay sau khi nhận vương miện từ người tiền nhiệm, nhan sắc của Karen bị chê là già nua, “thảm họa” khi đứng cạnh hơn 80 người đẹp khác.
Hàng loạt cư dân mạng khắp các nước tỏ ý không phục trước kết quả mà ban giám khảo đưa ra. Còn tại Việt Nam, khán giả không ngừng đem hình ảnh của Karen ra so sánh với Lê Âu Ngân Anh. Nhiều người “tự an ủi” rằng, tân Hoa hậu Đại dương vẫn còn xinh đẹp hơn Hoa hậu Trái đất 2017 rất nhiều.