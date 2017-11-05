Lê Âu Ngân Anh đã là gì, xem loạt ảnh chụp cận mặt tân Hoa hậu Trái đất mới thật sự choáng váng

Tối qua (4/11), chung kết Miss Earth (Hoa hậu Trái đất) 2017 diễn ra tại Philippines khép lại với chiến thắng thuộc về người đẹp nước chủ nhà - Karen Ibasco.

Karen năm nay vừa tròn 26 tuổi, sở hữu chiều cao 1,7 m với số đo ba vòng 84-61-91 cm. Tân Hoa hậu Trái đất được đánh giá khá cao về trí tuệ, có bằng thạc sĩ Vật lý y tế tại Đại học Santos Tomas, Manila.