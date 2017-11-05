Lê Âu Ngân Anh đã là gì, xem loạt ảnh chụp cận mặt tân Hoa hậu Trái đất mới thật sự choáng váng

Hậu trường 05/11/2017 10:28

Ngắm nhan sắc của người đẹp Philippines vừa đăng quang Hoa hậu Trái đất 2017, nhiều người nhận ra Lê Âu Ngân Anh của Việt Nam không đáng bị chỉ trích thậm tệ như vậy.

Tối qua (4/11), chung kết Miss Earth (Hoa hậu Trái đất) 2017 diễn ra tại Philippines khép lại với chiến thắng thuộc về người đẹp nước chủ nhà - Karen Ibasco.

Karen năm nay vừa tròn 26 tuổi, sở hữu chiều cao 1,7 m với số đo ba vòng 84-61-91 cm. Tân Hoa hậu Trái đất được đánh giá khá cao về trí tuệ, có bằng thạc sĩ Vật lý y tế tại Đại học Santos Tomas, Manila.

Tuy nhiên, ngay sau khi nhận vương miện từ người tiền nhiệm, nhan sắc của Karen bị chê là già nua, “thảm họa” khi đứng cạnh hơn 80 người đẹp khác.

Hàng loạt cư dân mạng khắp các nước tỏ ý không phục trước kết quả mà ban giám khảo đưa ra. Còn tại Việt Nam, khán giả không ngừng đem hình ảnh của Karen ra so sánh với Lê Âu Ngân Anh. Nhiều người “tự an ủi” rằng, tân Hoa hậu Đại dương vẫn còn xinh đẹp hơn Hoa hậu Trái đất 2017 rất nhiều.

So sánh giữa Lê Âu Ngân Anh và Tân Hoa hậu Trái đất Philippines
Nhiều người so sánh nhan sắc của Lê Âu Ngân Anh và tân Hoa hậu Trái đất - Ảnh: Internet

So sánh giữa Lê Âu Ngân Anh và Tân Hoa hậu Trái đất Philippines
Không ai tin nổi một thí sinh có nhan sắc thế này lại đăng quang Hoa hậu Trái đất 2017 - Ảnh: Internet

So sánh giữa Lê Âu Ngân Anh và Tân Hoa hậu Trái đất Philippines
Ngắm tân Hoa hậu, nhiều người cho rằng kết quả này là không thỏa đáng - Ảnh: Internet

So sánh giữa Lê Âu Ngân Anh và Tân Hoa hậu Trái đất Philippines
Cận cảnh nhan sắc của người đẹp nước chủ nhà Philippines - Ảnh: Internet

So sánh giữa Lê Âu Ngân Anh và Tân Hoa hậu Trái đất Philippines

So sánh giữa Lê Âu Ngân Anh và Tân Hoa hậu Trái đất Philippines
Nhan sắc Karen Ibasco khi diện áo tắm - Ảnh: Internet

So sánh giữa Lê Âu Ngân Anh và Tân Hoa hậu Trái đất Philippines

So sánh giữa Lê Âu Ngân Anh và Tân Hoa hậu Trái đất Philippines

So sánh giữa Lê Âu Ngân Anh và Tân Hoa hậu Trái đất Philippines

So sánh giữa Lê Âu Ngân Anh và Tân Hoa hậu Trái đất Philippines
Nhan sắc của tân Hoa hậu Trái đất Karen Ibasco bị cho là "thảm họa" nhất từ trước đến nay - Ảnh: Internet

So sánh giữa Lê Âu Ngân Anh và Tân Hoa hậu Trái đất Philippines
Đại diện Việt Nam, Hà Thu tuy được đánh giá cao nhưng chỉ dừng chân ở Top 16 - Ảnh: Internet

Muốn được khen đẹp, Lê Âu Ngân Anh tốt hơn hết là không nói và cũng đừng cười lộ răng

Muốn được khen đẹp, Lê Âu Ngân Anh tốt hơn hết là không nói và cũng đừng cười lộ răng

Sau khi bị "ném đá" thậm tệ về nhan sắc, tân Hoa hậu Đại dương Lê Âu Ngân Anh dường như đang nỗ lực hết mình để chứng minh bản thân xứng đáng với ngôi vị. Tuy nhiên, những cố gắng của cô gái trẻ vẫn chưa được cư dân mạng đón nhận.

Xem thêm
Từ khóa:   nhan sắc Hoa hậu Trái đất 2017 Hoa hậu Trái đất 2017 Miss Earth 2017 Lê Âu Ngân Anh

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 53 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 57 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 56 phút trước
Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Sao quốc tế 1 giờ 57 phút trước
Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 5 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 7 phút trước
Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Sao quốc tế 2 giờ 42 phút trước
Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Sao quốc tế 3 giờ 9 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 12 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42