Để Lê Âu Ngân Anh bị dư luận 'đánh hội đồng', đây là hình phạt thích đáng mà ban tổ chức Hoa hậu Đại dương phải nhận

Hậu trường 09/11/2017 10:46

Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch (VHTTDL) vừa có buổi phỏng vấn trả lời báo chí, tiết lộ hình thức kỷ luật đối với ban tổ chức (BTC) cuộc thi Hoa hậu Đại dương 2017.

Đã 3 tuần trôi qua kể từ đêm chung kết Hoa hậu Đại dương 2017, thế nhưng những ồn ào xoay quanh nhan sắc của Lê Âu Ngân Anh - người đoạt ngôi vị cao nhất của cuộc thi vẫn chưa dừng lại.

Mặc cho tân Hoa hậu rất chăm chỉ đi gặp gỡ báo chí để chứng minh vẻ đẹp tự nhiên nhưng không mấy ai tin tưởng cô. Đặc biệt, khi những hình ảnh quá khứ khác xa hiện tại của Ngân Anh bị lộ ra ngoài, khán giả càng thêm phẫn nộ trước quyết định khó hiểu của ban giám khảo.

Để Lê Âu Ngân Anh bị dư luận 'đánh hội đồng', đây là hình phạt thích đáng mà ban tổ chức Hoa hậu Đại dương phải nhận - Ảnh 1
Nhan sắc của tân Hoa hậu Đại dương liên tục bị đem so sánh với cá La Hán - Ảnh: Internet

Có lẽ, trong lịch sử các cuộc thi Hoa hậu tại Việt Nam, chưa có cô gái nào khi đăng quang lại bị dư luận chỉ trích nặng nề như Lê Âu Ngân Anh. Mới nhận vương miện chưa đầy 1 tháng, người đẹp Tiền Giang nhận về hàng tá lời nhạo báng, mỉa mai, bị dư luận ví như cá La Hán, cá chùi kiếng vì sở hữu bờ môi cong lạ mắt.

Trước những thiệt thòi mà Ngân Anh phải chịu suốt thời gian qua, Thứ trưởng Bộ VHTTDL - ông Vương Duy Biên chia sẻ rằng phía cơ quan đã thống nhất được hình phạt thích đáng cho BTC cuộc thi Hoa hậu Đại dương.

"Sự việc lùm xùm xảy ra sau cuộc thi là do BTC chứ không phải do tân Hoa hậu Đại dương - Lê Âu Ngân Anh, vì vậy trước hết Cục Nghệ thuật biểu diễn sẽ xử phạt BTC cuộc thi, thậm chí, có thể dừng tất cả mọi hoạt động tiếp sau đây của công ty này" - Ông Vương Duy Biên trả lời trên Thể thao và Văn hóa.

Để Lê Âu Ngân Anh bị dư luận 'đánh hội đồng', đây là hình phạt thích đáng mà ban tổ chức Hoa hậu Đại dương phải nhận - Ảnh 2
Ông Vương Duy Biên - Thứ trưởng Bộ VHTTDL - Ảnh: Internet

Ngoài ra, ông Duy Biên cũng bày tỏ quan điểm không đồng tình khi dư luận liên tục "ném đá" Ngân Anh. Ông khẳng định, ban tổ chức cuộc thi mới là những người phải đứng ra lãnh hậu quả.

"Bản thân tôi, tôi nghĩ đó hoàn toàn thuộc lỗi BTC chứ không phải do Lê Âu Ngân Anh. Tội nghiệp cho cô, khi bị cả luồng dư luận khổng lồ 'đánh hội đồng'. Nhan sắc của cô bị đem ra chế nhạo, chê bai, dè bỉu, tôi cho là không nên.

Đó là cách ứng xử thiếu văn hoá. BTC đã không làm đúng, khi Lê Âu Ngân Anh đã thành thật nói với BTC rằng mình đã từng độn mũi, thì đáng lý ra nếu thấy không đúng tiêu chí BTC nên từ chối mới phải” - Thứ trưởng Bộ VHTTDL cho biết.

Để Lê Âu Ngân Anh bị dư luận 'đánh hội đồng', đây là hình phạt thích đáng mà ban tổ chức Hoa hậu Đại dương phải nhận - Ảnh 3
Dù bị chỉ nặng nề nhưng Ngân Anh không bị tước vương miện - Ảnh: Internet

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