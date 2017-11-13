Biến hóa khôn lường, Lê Âu Ngân Anh được khen xinh hết phần thiên hạ trong loạt ảnh mới

Hậu trường 13/11/2017 10:40

Trong những bức ảnh mới, Lê Âu Ngân Anh khiến nhiều người ngạc nhiên trước vẻ đẹp quyến rũ và sang trọng, khác xa hoàn toàn hình ảnh “thảm họa” trong chung kết Hoa hậu Đại dương 2017.

Tối 28/10, chung kết cuộc thi Hoa hậu Đại dương 2017 khép lại với chiến thắng thuộc về thí sinh Lê Âu Ngân Anh đến từ Tiền Giang. Tân Hoa hậu sinh năm 1995, cao 1,74 m và sở hữu số đo 3 vòng khá chuẩn 86-58-94 cm.

Mặc dù Ngân Anh có khả năng ngoại ngữ tương đối tốt, đồng thời sở hữu vóc dáng đẹp cùng những đường cong cơ thể nóng bỏng, cô vẫn nhận về cả rổ "gạch đá" vì có khuôn mặt bị cho là thiếu cân đối, đặc biệt là ở bờ môi cong hơi quá đà của mình.

Biến hóa khôn lường, Lê Âu Ngân Anh được khen xinh hết phần thiên hạ trong loạt ảnh mới - Ảnh 1
Đôi môi gây tranh cãi của Ngân Anh trong đêm chung kết Hoa hậu Đại dương 2017 - Ảnh: FBNV

Tuy nhiên, dù bị chỉ trích nặng nề, thậm chí là bị ví giống cá chùi kiếng, cô gái 22 tuổi này vẫn rất mạnh mẽ, không hề bị "sóng gió" quật ngã.

Sau đêm đăng quang, Lê Âu Ngân Anh thường xuyên xuất hiện trước công chúng với vẻ ngoài chỉn chu, xinh đẹp. Tân hoa hậu giải thích rằng hình ảnh khó coi của mình trong đêm chung kết chỉ là sự cố hy hữu. Khi đó, môi cô bị sưng do thay đổi thời tiết đột ngột khi đi từ Mũi Né lên Sài Gòn.

Biến hóa khôn lường, Lê Âu Ngân Anh được khen xinh hết phần thiên hạ trong loạt ảnh mới - Ảnh 2
Vẻ đẹp của tân Hoa hậu bị cộng đồng mạng so sánh với cá La Hán - Ảnh: FBNV

Quả thật, nếu so sánh giữa hình ảnh hiện tại và cách đây 2 tuần, tân Hoa hậu Đại dương như biến thành một con người hoàn toàn khác. Từ chỗ bị nhiều người chê là không xứng đáng với vương miện, giờ đây Lê Âu Ngân Anh lại được khen là xinh và quyến rũ không thua kém bất cứ Hoa hậu nào của Việt Nam.

Một số cư dân mạng còn hài hước trêu đùa rằng, Ngân Anh thật sự rất phù hợp để làm nhân vật đại diện cho Đại Dương nhờ khả năng “biến hóa thần thánh” của mình.

Lê Âu Ngân Anh được khen xinh hết phần thiên hạ trong loạt ảnh mới
Hình ảnh mới nhất của Lê Âu Ngân Anh khiến nhiều người bất ngờ - Ảnh: FBNV

Lê Âu Ngân Anh được khen xinh hết phần thiên hạ trong loạt ảnh mới
Nhiều người khen diện mạo mới của tân Hoa hậu dễ thương và sang trọng - Ảnh: FBNV

Biến hóa khôn lường, Lê Âu Ngân Anh được khen xinh hết phần thiên hạ trong loạt ảnh mới - Ảnh 5
Ngân Anh hạnh phúc vì được nhiều người khen xinh - Ảnh: FBNV

Mặc dư luận chê bai nhan sắc, Lê Âu Ngân Anh diện áo hở eo đi phát quà từ thiện cho trẻ em nghèo

Mặc dư luận chê bai nhan sắc, Lê Âu Ngân Anh diện áo hở eo đi phát quà từ thiện cho trẻ em nghèo

Tân Hoa hậu Đại dương 2017 dường như đang nỗ lực hết sức để lấy được thiện cảm của người dân giữa tâm bão bị chỉ trích nhan sắc không xứng đáng với vương miện.

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