Biến hóa khôn lường, Lê Âu Ngân Anh được khen xinh hết phần thiên hạ trong loạt ảnh mới

Mặc dù Ngân Anh có khả năng ngoại ngữ tương đối tốt, đồng thời sở hữu vóc dáng đẹp cùng những đường cong cơ thể nóng bỏng, cô vẫn nhận về cả rổ "gạch đá" vì có khuôn mặt bị cho là thiếu cân đối, đặc biệt là ở bờ môi cong hơi quá đà của mình.

Tối 28/10, chung kết cuộc thi Hoa hậu Đại dương 2017 khép lại với chiến thắng thuộc về thí sinh Lê Âu Ngân Anh đến từ Tiền Giang. Tân Hoa hậu sinh năm 1995, cao 1,74 m và sở hữu số đo 3 vòng khá chuẩn 86-58-94 cm.

Tuy nhiên, dù bị chỉ trích nặng nề, thậm chí là bị ví giống cá chùi kiếng, cô gái 22 tuổi này vẫn rất mạnh mẽ, không hề bị "sóng gió" quật ngã.

Sau đêm đăng quang, Lê Âu Ngân Anh thường xuyên xuất hiện trước công chúng với vẻ ngoài chỉn chu, xinh đẹp. Tân hoa hậu giải thích rằng hình ảnh khó coi của mình trong đêm chung kết chỉ là sự cố hy hữu. Khi đó, môi cô bị sưng do thay đổi thời tiết đột ngột khi đi từ Mũi Né lên Sài Gòn.

Quả thật, nếu so sánh giữa hình ảnh hiện tại và cách đây 2 tuần, tân Hoa hậu Đại dương như biến thành một con người hoàn toàn khác. Từ chỗ bị nhiều người chê là không xứng đáng với vương miện, giờ đây Lê Âu Ngân Anh lại được khen là xinh và quyến rũ không thua kém bất cứ Hoa hậu nào của Việt Nam.

Một số cư dân mạng còn hài hước trêu đùa rằng, Ngân Anh thật sự rất phù hợp để làm nhân vật đại diện cho Đại Dương nhờ khả năng “biến hóa thần thánh” của mình.