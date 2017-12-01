Lê Âu Ngân Anh đăng ảnh đội vương miện, tự tin cảm ơn những ai đã 'ném đá' mình suốt thời gian qua

Hậu trường 01/12/2017 10:58

Sau thời gian dài bị chỉ trích, Lê Âu Ngân Anh đã tự tin trở lại với cương vị tân Hoa hậu Đại dương 2017.

Dù liên tục hứng những "cơn mưa gạch đá" vì có nhan sắc bị cho là không xứng đáng với ngôi vị, Lê Âu Ngân Anh được giữ lại vương miện theo quyết định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Tuy vậy, thời gian qua người đẹp Tiền Giang cũng hạn chế xuất hiện trước truyền thông để tránh bị dư luận soi mói. Thi thoảng, cô bí mật tham gia một số các chương trình từ thiện và né tránh trả lời phóng vấn báo chí.

Mới đây, cô gái 22 tuổi bất ngờ đăng tải bức ảnh đang đội chiếc vương miện đáng giá 3,2 tỷ đồng cùng dòng tâm sự bỏ ngỏ về cảm xúc hiện tại của mình. Theo đó, tân Hoa hậu Đại dương tiết lộ đã bước qua giai đoạn khó khăn và không còn buồn trước những lời miệt thị của cư dân mạng. Thậm chí, Ngân Anh còn đùa rằng thời gian qua mình đã lặn về đáy đại dương để nghỉ ngơi.

Với Lê Âu Ngân Anh, mỗi cú trượt ngã là một bài học để đời chứ không thể nào làm cô thụt lùi ý chí. Trả lời những bình luận của bạn bè, người đẹp Tiền Giang cho biết đang lên kế hoạch để hoàn thành trọng trách của một Hoa hậu.

Lê Âu Ngân Anh đăng ảnh đội vương miện, tự tin cảm ơn những ai đã 'ném đá' mình suốt thời gian qua - Ảnh 1
Với Lê Âu Ngân Anh, những va vấp đã qua giúp cô trưởng thành hơn - Ảnh: FBNV

Lê Âu Ngân Anh đăng ảnh đội vương miện, tự tin cảm ơn những ai đã 'ném đá' mình suốt thời gian qua - Ảnh 2
Ngân Anh đang lên kế hoạch thực hiện các dự án vì cộng đồng - Ảnh: FBNV

Nhận được quyết định cuối cùng là không bị tước vương miện, Lê Âu Ngân Anh lập tức bày tỏ cảm xúc thế này

Nhận được quyết định cuối cùng là không bị tước vương miện, Lê Âu Ngân Anh lập tức bày tỏ cảm xúc thế này

Sau khi có quyết định cuối cùng từ bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, tân Hoa hậu Đại dương đã thở phào nhẹ nhõm vì từ giờ không còn phải “mất ăn mất ngủ” nữa.

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