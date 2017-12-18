Lê Âu Ngân Anh khoe đường cong tuyệt mỹ bên trưởng ban tổ chức Hoa hậu Đại dương

Đến mừng khai trương tiệm bánh của một người bạn, tân Hoa hậu Đại dương 2017 sánh vai bên ông Võ Việt Chung - Trưởng ban tổ chức cuộc thi này.
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Mới đây, Hoa hậu Đại dương Lê Âu Ngân Anh và nhiều nhân vật nổi tiếng đã đổ bộ đến một tiệm bánh để ăn mừng khai trương. Diện bộ đầm màu đỏ thẫm sang trọng, Hoa hậu Đại dương khoe khéo các đường cong cơ thể tuyệt mỹ.
Thần thái gương mặt của cô cũng được khen là tươi tắn và xinh đẹp hơn cách đây ít ngày. Dù đứng bên cạnh những người đẹp đình đám như Hoa hậu Diễm Hương, hot girl Chi Pu song Lê Âu Ngân Anh vẫn không hề bị lép vế.
Sau nhiều lần bị chê thậm tệ về nhan sắc, dường như Lê Âu Ngân Anh đã rút được kinh nghiệm về khâu trang điểm lẫn chọn trang phục. Trong sự kiện này, người đẹp Tiền Giang trở thành tâm điểm của ống kính khi xuất hiện với vẻ ngoài đầy quyền rũ. Tháp tùng cô là ông Võ Việt Chung - Trưởng ban tổ chức, nhà sáng lập cuộc thi Hoa hậu Đại dương.