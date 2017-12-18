Lê Âu Ngân Anh khoe đường cong tuyệt mỹ bên trưởng ban tổ chức Hoa hậu Đại dương

Giải trí 18/12/2017 15:36

Đến mừng khai trương tiệm bánh của một người bạn, tân Hoa hậu Đại dương 2017 sánh vai bên ông Võ Việt Chung - Trưởng ban tổ chức cuộc thi này.

Mới đây, Hoa hậu Đại dương Lê Âu Ngân Anh và nhiều nhân vật nổi tiếng đã đổ bộ đến một tiệm bánh để ăn mừng khai trương. Diện bộ đầm màu đỏ thẫm sang trọng, Hoa hậu Đại dương khoe khéo các đường cong cơ thể tuyệt mỹ.

Thần thái gương mặt của cô cũng được khen là tươi tắn và xinh đẹp hơn cách đây ít ngày. Dù đứng bên cạnh những người đẹp đình đám như Hoa hậu Diễm Hương, hot girl Chi Pu song Lê Âu Ngân Anh vẫn không hề bị lép vế.

Sau nhiều lần bị chê thậm tệ về nhan sắc, dường như Lê Âu Ngân Anh đã rút được kinh nghiệm về khâu trang điểm lẫn chọn trang phục. Trong sự kiện này, người đẹp Tiền Giang trở thành tâm điểm của ống kính khi xuất hiện với vẻ ngoài đầy quyền rũ. Tháp tùng cô là ông Võ Việt Chung - Trưởng ban tổ chức, nhà sáng lập cuộc thi Hoa hậu Đại dương.

Lê Âu Ngân Anh khoe đường cong tuyệt mỹ bên trưởng ban tổ chức Hoa hậu Đại dương - Ảnh 1
Tân Hoa hậu Đại dương 2017 sánh vai cùng trưởng ban tổ chức cuộc thi - ông Võ Việt Chung. Ảnh: FBNV

Lê Âu Ngân Anh khoe đường cong tuyệt mỹ bên trưởng ban tổ chức Hoa hậu Đại dương - Ảnh 2
Lê Âu Ngân Anh khoe vẻ đẹp mong manh trong sự kiện - Ảnh: FBNV

Lê Âu Ngân Anh khoe đường cong tuyệt mỹ bên trưởng ban tổ chức Hoa hậu Đại dương - Ảnh 3
Sau thời gian bị "ném đá", tân Hoa hậu Đại dương tích cực tham gia các sự kiện giải trí - Ảnh: FBNV

Lê Âu Ngân Anh khoe đường cong tuyệt mỹ bên trưởng ban tổ chức Hoa hậu Đại dương - Ảnh 4
Tham gia sự kiện còn có Hoa hậu Diễm Hương và hot girl Chi Pu - Ảnh: FBNV

Lê Âu Ngân Anh khoe đường cong tuyệt mỹ bên trưởng ban tổ chức Hoa hậu Đại dương - Ảnh 5

Lê Âu Ngân Anh khoe đường cong tuyệt mỹ bên trưởng ban tổ chức Hoa hậu Đại dương - Ảnh 6
Lê Âu Ngân Anh cho biết, thời gian tới cô sẽ tích cực tham gia các dự án vì cộng đồng - Ảnh: FBNV

Lê Âu Ngân Anh khoe đường cong tuyệt mỹ bên trưởng ban tổ chức Hoa hậu Đại dương - Ảnh 7
Người đẹp Tiền Giang khoe vòng eo thon gọn cùng đường cong "bốc lửa" - Ảnh: FBNV

Bị chê xấu, Lê Âu Ngân Anh đăng ảnh 'đã qua chỉnh sửa' và tự nhận mình tỏa sáng như 'Nữ thần'

Bị chê xấu, Lê Âu Ngân Anh đăng ảnh 'đã qua chỉnh sửa' và tự nhận mình tỏa sáng như 'Nữ thần'

Sau khi xuất hiện trong show thời trang của nhà thiết kế (NTK) Chung Thanh Phong, tân Hoa hậu Đại dương 2017 tự tin gửi cảm ơn đến chủ nhân của sự kiện vì đã giúp mình hóa “Nữ thần”.

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