Lê Âu Ngân Anh khoe đường cong tuyệt mỹ bên trưởng ban tổ chức Hoa hậu Đại dương

Mới đây, Hoa hậu Đại dương Lê Âu Ngân Anh và nhiều nhân vật nổi tiếng đã đổ bộ đến một tiệm bánh để ăn mừng khai trương. Diện bộ đầm màu đỏ thẫm sang trọng, Hoa hậu Đại dương khoe khéo các đường cong cơ thể tuyệt mỹ.

Thần thái gương mặt của cô cũng được khen là tươi tắn và xinh đẹp hơn cách đây ít ngày. Dù đứng bên cạnh những người đẹp đình đám như Hoa hậu Diễm Hương, hot girl Chi Pu song Lê Âu Ngân Anh vẫn không hề bị lép vế.