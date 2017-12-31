Quyết đứng cạnh Chi Pu dù liên tục bị 'ném đá' nhan sắc, Lê Âu Ngân Anh nhận cái kết bất ngờ

Hậu trường 31/12/2017 13:44

Đứng cạnh Chi Pu trong một sự kiện mới đây, Hoa hậu Đại dương Lê Âu Ngân Anh lại tiếp tục bị dân mạng soi nhan sắc.

Sau khi đăng quang tại cuộc thi Hoa hậu Đại dương 2017, Lê Âu Ngân Anh trở thành chủ đề bàn tán của dư luận trong một thời gian dài. Cô bị công chúng “ném đá” về nhan sắc, nhất là đôi môi được ví như cá La Hán của mình.

Quyết đứng cạnh Chi Pu dù liên tục bị 'ném đá' nhan sắc, Lê Âu Ngân Anh nhận cái kết bất ngờ - Ảnh 1

Hình ảnh Lê Âu Ngân Anh đăng quang tại Hoa hậu Đại dương 2017 - Ảnh: Internet

Dù cố gắng xây dựng hình tượng đẹp hơn trong mắt công chúng, nhưng người đẹp gốc Tiền Giang lại liên tục vướng ồn ào và trở thành tâm điểm “soi mói” mỗi khi xuất hiện.

Có mặt tại một sự kiện ở TP. Hồ Chí Minh mới đây, Hoa hậu Đại dương 2017 lại gây chú ý khi vô tình đứng cạnh Chi Pu. Điều đáng nói là ngay sau đó, nhan sắc của hai người đẹp này lại bị đem ra so sánh với nhau.

Quyết đứng cạnh Chi Pu dù liên tục bị 'ném đá' nhan sắc, Lê Âu Ngân Anh nhận cái kết bất ngờ - Ảnh 2

Cả hai đều vô cùng rạng rỡ nhưng khi không tránh khỏi bị công chúng đem ra so sánh về nhan sắc - Ảnh: Internet

Quyết đứng cạnh Chi Pu dù liên tục bị 'ném đá' nhan sắc, Lê Âu Ngân Anh nhận cái kết bất ngờ - Ảnh 3

Dù kém tuổi, nhưng Ngân Anh lại bị phong cách trẻ trung, năng động của Chi Pu lấn át - Ảnh: Internet

Quyết đứng cạnh Chi Pu dù liên tục bị 'ném đá' nhan sắc, Lê Âu Ngân Anh nhận cái kết bất ngờ - Ảnh 4

Lựa chọn phong cách lady, Lê Âu Ngân Anh tỏ ra kém nổi bật khi đứng cạnh giọng ca Từ hôm nay - Ảnh: Internet

Quyết đứng cạnh Chi Pu dù liên tục bị 'ném đá' nhan sắc, Lê Âu Ngân Anh nhận cái kết bất ngờ - Ảnh 5

Với phong cách ăn mặc cá tính, Chi Pu không chỉ khiến Ngân Anh mà nhiều mỹ nhân Việt khác phải dè chừng khi đứng cạnh - Ảnh: Internet

Nực cười chuyện Hoa hậu Ngân Anh bị 'ép' trở thành đại gia khi mới 22 tuổi!

Nực cười chuyện Hoa hậu Ngân Anh bị 'ép' trở thành đại gia khi mới 22 tuổi!

Cái suy nghĩ vô lý "hoa hậu chắc chắn phải giàu" còn nằm trong tiềm thức của cả đám đông chứ không phải chỉ một vài người.

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