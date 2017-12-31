Quyết đứng cạnh Chi Pu dù liên tục bị 'ném đá' nhan sắc, Lê Âu Ngân Anh nhận cái kết bất ngờ

Sau khi đăng quang tại cuộc thi Hoa hậu Đại dương 2017, Lê Âu Ngân Anh trở thành chủ đề bàn tán của dư luận trong một thời gian dài. Cô bị công chúng “ném đá” về nhan sắc, nhất là đôi môi được ví như cá La Hán của mình.

Dù cố gắng xây dựng hình tượng đẹp hơn trong mắt công chúng, nhưng người đẹp gốc Tiền Giang lại liên tục vướng ồn ào và trở thành tâm điểm “soi mói” mỗi khi xuất hiện.

Có mặt tại một sự kiện ở TP. Hồ Chí Minh mới đây, Hoa hậu Đại dương 2017 lại gây chú ý khi vô tình đứng cạnh Chi Pu. Điều đáng nói là ngay sau đó, nhan sắc của hai người đẹp này lại bị đem ra so sánh với nhau.