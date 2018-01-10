Không lo nổi mình còn lên tiếng bảo vệ H’Hen Niê, Lê Âu Ngân Anh lại tiếp tục thu về cả rổ ‘gạch đá’

Hậu trường 10/01/2018 10:45

Viết bức tâm thư dài gửi đến tân Hoa hậu Hoàn vũ 2017 nhưng Lê Âu Ngân Anh vẫn không nhận được sự cảm thông của cộng đồng mạng.

Khi khán giả đang tạm quên chuyện Hoa hậu Đại dương từng phẫu thuật thẩm mỹ thì Lê Âu Ngân Anh lại tiếp tục “vạ miệng” khi lên tiếng bênh vực H’Hen Niê - người vừa đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017.

Qua bài chia sẻ dài trên trang cá nhân, người đẹp Tiền Giang bày tỏ sự ức chế khi liên tục bị cộng đồng mạng công kích suốt thời gian qua, đồng thời cô cũng cảm thông với những áp lực mà H’Hen Niê phải đối mặt sau đêm đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ.

“Khi chị vừa đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, nhiều người chưa từng gặp chị đã lên tiếng chê bai về nhan sắc, mái tóc, làn da… Thậm chí, có cả những ngôn từ miệt thị cực kỳ phản cảm. Em đã từng có dịp gặp chị và em cảm nhận đựơc sự hiền hậu, tinh tế và ở nơi chị có một sức hút rất riêng.

Hơn ai hết, em thật sự hiểu và đồng cảm với chị vì chỉ mới vài tháng trước đây em cũng đã từng ở trong hoàn cảnh như thế. Khi niềm hạnh phúc được chạm đến vương miện còn chưa cảm nhận được, đã phải nhận đủ những lời lẽ chê trách” - Ngân Anh bày tỏ sự đồng cảm với H’Hen Niê.

Không lo nổi mình còn lên tiếng bảo vệ H’Hen Niê, Lê Âu Ngân Anh lại tiếp tục thu về cả rổ ‘gạch đá’ - Ảnh 1

Không lo nổi mình còn lên tiếng bảo vệ H’Hen Niê, Lê Âu Ngân Anh lại tiếp tục thu về cả rổ ‘gạch đá’ - Ảnh 2
Lê Âu Ngân Anh cho rằng cộng đồng mạng rất cay nghiệt khi chê bai cô và H’Hen Niê - Ảnh: FBNV

Qua đó, tân Hoa hậu Đại dương muốn nhắn gửi cộng đồng mạng hãy suy nghĩ chín chắn trước khi phán xét một ai đó. Theo Ngân Anh, trên đời không có ai là hoàn hảo cả về trí tuệ lẫn nhan sắc, kể cả người từng chê bai cô cũng chưa hẳn giỏi và đẹp.

"Mình chia sẻ với những điều chị H'Hen Niê phải chịu đựng những ngày vừa qua, dù nó khiến mình nhớ lại mới gần đây thôi. Mình cũng phải trải qua những ngày tháng hạnh phúc ngắn ngủi mà nỗi buồn, nước mắt quá nhiều. Chỉ muốn nhắn nhủ với tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam: Mạnh mẽ lên chị nhé, sóng gió rồi sẽ qua, mạnh mẽ để những người chê bai chị sẽ phải tự áy náy và hổ thẹn.

Có câu: ‘Đừng đánh phụ nữ dù chỉ bằng một cành hoa’. Hãy dừng miệt thị, xúc phạm, gây tổn thương cho họ, bởi phụ nữ là để yêu thương cơ mà” - Ngân Anh viết.

Không lo nổi mình còn lên tiếng bảo vệ H’Hen Niê, Lê Âu Ngân Anh lại tiếp tục thu về cả rổ ‘gạch đá’ - Ảnh 3
Tuy nhiên, nhiều người không hài lòng chuyện Lê Âu Ngân Anh đánh đồng mình ngang hàng với H’Hen Niê - Ảnh: Internet

Những tưởng, sau khi đăng tải bài viết này thì Lê Âu Ngân Anh sẽ nhận được sự cảm thông của cư dân mạng nhưng thực tế thì hoàn toàn trái ngược. Cô bị nhiều anti-fan cho là cố tình dựa hơi H’Hen Niê để đá xéo những người từng chê bai mình.

Hành động bị cho là thiếu khôn ngoan của Lê Âu Ngân Anh khiến cô tiếp tục đứng trước mũi rìu công kích của dư luận. Hầu hết các bình luận của khán giả đều có hàm ý so sánh nhan sắc Lê Âu Ngân Anh và H’Hen Niê.

Nhiều người cho rằng, việc Ngân Anh đánh đồng chuyện người đẹp Ê Đê bị một nhà báo miệt thị làn da và chuyện mình bị khán giả “ném đá” trước đây là rất khập khiễng. Bởi tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam có vẻ đẹp tự nhiên, còn Hoa hậu Đại dương thì từng dính nghi án dao kéo nhiều bộ phận.

Không lo nổi mình còn lên tiếng bảo vệ H’Hen Niê, Lê Âu Ngân Anh lại tiếp tục thu về cả rổ ‘gạch đá’ - Ảnh 4

 Không lo nổi mình còn lên tiếng bảo vệ H’Hen Niê, Lê Âu Ngân Anh lại tiếp tục thu về cả rổ ‘gạch đá’ - Ảnh 5

Không lo nổi mình còn lên tiếng bảo vệ H’Hen Niê, Lê Âu Ngân Anh lại tiếp tục thu về cả rổ ‘gạch đá’ - Ảnh 6
Cư dân mạng nổi giận khi Lê Âu Ngân Anh lên tiếng an ủi H'Hen Niê - Ảnh: Internet
Từng bị chỉ trích khi đăng quang, Lê Âu Ngân Anh lại 'gây bão' khi lên tiếng về nhan sắc của H’Hen Niê

Từng bị chỉ trích khi đăng quang, Lê Âu Ngân Anh lại 'gây bão' khi lên tiếng về nhan sắc của H’Hen Niê

Trước những lời nhận xét gay gắt của cộng đồng mạng dành cho Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, Lê Âu Ngân Anh vừa lên tiếng bảo vệ người cùng cảnh ngộ với mình trên trang cá nhân.

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