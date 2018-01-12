Đã thoát rồi nhưng còn lỡ dại làm điều này nên Lê Âu Ngân Anh mới bị tước vương miện

Hậu trường 12/01/2018 14:08

Nhiều người vui mừng trước thông tin tân Hoa hậu Đại dương bị tước vương miện nhưng cũng hoang mang không rõ vì sao đến bây giờ cô nàng mới bị truất ngôi.

Mới đây, Cục Nghệ thuật Biểu diễn (NTBD) đã chính thức gửi công văn đến ban tổ chức (BTC) Hoa hậu Đại dương, đề nghị hủy kết quả đối với Lê Âu Ngân Anh để đảm bảo tính công bằng cho các thí sinh.

Theo nội dung trong công văn, Ông Nguyễn Quang Vinh - Quyền Cục trưởng Cục NTBD đã đề nghị công ty TNHH Võ Việt Chung International và BTC cuộc thi thực hiện theo đúng quy định, hủy bỏ kết quả cuối cùng đối với thí sinh Lê Âu Ngân Anh do không đảm bảo điều kiện dự thi.

Cụ thể, BTC cuộc thi này đã vi phạm Điểm B Khoản 1 Điều 14 Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo. Do đó, Cục NTBD đã ra quyết định thu hồi vương miện của Ngân Anh để đảm bảo thực hiện theo đúng cam kết mà trưởng ban tổ chức thực hiện tại đề Đề án tổ chức cuộc thi Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2017.

Đã thoát rồi nhưng còn lỡ dại làm điều này nên Lê Âu Ngân Anh mới bị tước vương miện - Ảnh 1
Lê Âu Ngân Anh chính thức bị tước vương miện sau gần 4 tháng đăng quang - Ảnh: Zing

Trước thông tin này, nhiều người đặt câu hỏi vì sao Lê Âu Ngân Anh lại bị truất ngôi một cách bất ngờ như vậy. Bởi trước đó, dù dư luận liên tục công kích thì cô nàng vẫn ngồi chắc ở vị trí này, không hề bị lung lay.

Sau nhiều lần tổ chức họp báo giải trình với khán giả, trưởng BTC - ông Võ Việt Chung chỉ gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ nhưng không hề đề cập đến việc sẽ tước ngôi vị của Ngân Anh. Sáng 24/11, Bộ Văn Hóa Thể Thao và Du lịch (VH-TT&DL) cũng đã ra quyết định cuối cùng là chỉ xử phạt BTC cuộc thi số tiền 4 triệu đồng, người đẹp Tiền Giang không phải trả vương miện.

Trả lời trên VOV, ông Phạm Cao Thái, Chánh Thanh tra Bộ VH-TT&DL cho biết: “Trong Nghị định 158 của Chính phủ, không có quy định nào về việc tước vương miện Hoa hậu. Việc thu hồi danh hiệu thuộc trách nhiệm của đơn vị tổ chức”.

Do đó, khán giả vô cùng bất ngờ trước quyết định này của Cục NTBD. Nhiều người đoán rằng, có lẽ thời gian gần đây Ngân Anh quá mãi mê lo chuyện thiên hạ nên mới "rước họa vào thân". Cách đây ít ngày, cô nàng gây choáng khi lên tiếng bênh vực H’Hen Niê và trách móc cộng đồng mạng đã cay nghiệt với mình.

Đã thoát rồi nhưng còn lỡ dại làm điều này nên Lê Âu Ngân Anh mới bị tước vương miện - Ảnh 2

Đã thoát rồi nhưng còn lỡ dại làm điều này nên Lê Âu Ngân Anh mới bị tước vương miện - Ảnh 3
Nhiều khán giả cho rằng, vì bài chia sẻ này mà Ngân Anh bị cục NTBD xem xét lại quá trình đăng quang - Ảnh: FBNV

Giữa lúc tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam đăng quang trong sự ủng hộ của hàng triệu khán giả cả nước thì phát ngôn của Ngân Anh vô tình khơi lại chuyện nhan sắc của cô từng dính nghi án phẫu thuật thẩm mỹ.

Khi đặt lên bàn cân so sánh vẻ đẹp của hai Hoa hậu, cư dâng mạng đã nổi giận và liên tục đòi BTC phải lập tức tước vương miện của Lê Âu Ngân Anh. Nhiều người cho rằng, có lẽ do thiếu cẩn trọng trong mỗi lần phát ngôn nên Ngân Anh mới bị mất ngôi dù từng được Bộ VH-TT&DL bỏ qua sai phạm.

Đã thoát rồi nhưng còn lỡ dại làm điều này nên Lê Âu Ngân Anh mới bị tước vương miện - Ảnh 4
Nhan sắc của 2 Hoa hậu bị cho là “một trời, một vực” - Ảnh: Zing
Hoa hậu Đại dương Lê Âu Ngân Anh chính thức bị tước vương miện

Hoa hậu Đại dương Lê Âu Ngân Anh chính thức bị tước vương miện

Cục Nghệ thuật Biểu diễn chính thức đưa ra công văn đề nghị BTC cuộc thi Hoa hậu Đại dương 2017 hủy kết quả của Lê Âu Ngân Anh vào sáng 11/1.

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