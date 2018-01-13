Theo thông tin từ một số người bạn của Lê Âu Ngân Anh, tân Hoa hậu Đại dương đã gửi lời mời dự tiệc cảm ơn đến bạn bè cùng nhiều nhân vật nổi tiếng vào ngày 16/1 tới.
- Vừa bị tịch thu vương miện, Lê Âu Ngân Anh đã phải gồng mình gánh thêm nỗi đau này
- Đã thoát rồi nhưng còn lỡ dại làm điều này nên Lê Âu Ngân Anh mới bị tước vương miện
Câu chuyện Lê Âu Ngân Anh bị cư dân mạng ném đá khi đăng quang Hoa hậu Đại dương 2017 tưởng đã tạm kết thúc khi Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch ra quyết định cuối cùng vào ngày 24/11, thế nhưng mới đây Cục Nghệ thuật Biểu diễn (NTBD) bất ngờ gửi công văn yêu cầu ban tổ chức (BTC) cuộc thi phải truất ngôi của người đẹp Tiền Giang.
Theo đó, Ông Nguyễn Quang Vinh - Quyền Cục trưởng Cục NTBD đã đề nghị công ty TNHH Võ Việt Chung International và BTC cuộc thi thực hiện theo đúng quy định, hủy bỏ kết quả cuối cùng đối với thí sinh Lê Âu Ngân Anh do không đảm bảo điều kiện dự thi.
Trước thông tin này, nhiều bạn bè thân thiết không khỏi lo lắng cho Ngân Anh khi mới đây cô còn mời họ đến dự tiệc cảm ơn vào ngày 16/1 tới. Ngay cả Á hậu 1 Diệu Thuỳ cũng vô cùng bất ngờ trước quyết định nghiêm khắc của Cục NTBD.
"Tôi cứ nghĩ chuyện ồn ào xung quanh vương miện Hoa hậu Đại dương đã được xử lý xong rồi, vì mấy hôm trước, Ngân Anh có mời tôi tới dự bữa tiệc cảm ơn vào ngày 16/1 tới. Chính vì thế, khi tôi nhận được thông tin Cục NTBD đề nghị ban tổ chức tước vương miện Ngân Anh thì rất bất ngờ.
Trước đây, khi Ngân Anh bị cư dân mạng đòi tước vương miện thì tôi có nhắn tin để động viên bạn ấy. Còn sự việc hôm nay thì vừa diễn ra nên thú thật là tôi bị bất ngờ nên chưa liên lạc với Ngân Anh" - Diệu Thuỳ trả lời trên Trí Thức Trẻ.
Chia sẻ về vấn đề sẽ thay thế Lê Âu Ngân Anh, Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Đại dương 2017 không đưa ra ý kiến vì tin tưởng BTC sẽ có những quyết định sáng suốt nhất.