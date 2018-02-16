Lê Âu Ngân Anh khoe thành tích học tập siêu khủng: Từ bỏ nhiều cơ hội để làm Hoa hậu

Dù có bảng điểm tốt nghiệp cao ngất ngưỡng nhưng Lê Âu Ngân Anh đã từ bỏ hàng trăm cơ hội làm việc với người nước ngoài để theo đuổi ước mơ trở thành Hoa hậu.

Đêm 30 Tết, Hoa hậu Đại dương Lê Âu Ngân Anh điểm lại một năm khó quên với thành quả lớn nhất là giành chiếc vương miện 3,2 tỷ đồng. Trong bức ảnh diện áo dài tinh khôi, người đẹp Tiền Giang khoe khéo vóc dáng mảnh mai cùng vòng eo con kiến đáng ngưỡng mộ. Chú thích vào bức hình, cô nhắc lại lần đưa ra quyết định quan trọng mang ý nghĩa thay đổi số phận cuộc đời mình. Qua đó, người đẹp gây choáng khi tiết lộ mình là người đứng thứ nhì khóa về bảng điểm tốt nghiệp.

Dù bị chỉ trích nhiều nhưng Lê Âu Ngân Anh vẫn rất hạnh phúc vì được làm Hoa hậu - Ảnh: FBNV “Năm vừa qua có lẽ là năm lưu giữ lại nhiều sự kiện đáng nhớ trong đời đối với cô gái 22 tuổi này. Những năm đầu đời dễ va vấp của tuổi trẻ, cô vẫn thấy cuộc sống phủ đầy màu hồng vì cô luôn được che chở bởi vòng tay ba mẹ, cô chỉ biết đến trường, đi học và học thật giỏi chuyên ngành mình yêu thích. Có lẽ cô chưa bao giờ cảm nhận được cuộc sống ngoài kia khắc nghiệt đến nhường nào. Tháng 3/2017, cô hạnh phúc khi đựơc cầm trên tay tấm bằng cử nhân với số điểm cao thứ nhì khoá và làm lễ tốt nghiệp ở Lãnh sự quán Pháp. Sẽ chẳng có gì nếu cô apply xin việc theo đúng ngành học của mình, cô thử thách tuổi trẻ của mình khi quyết định đăng ký tham gia cuộc thi Hoa hậu cấp quốc gia. Chưa từng biết tự trang điểm cho mình, cũng đã không ít lần hít hà đau chân khi mang giày cao gót, nhưng cô gái ấy đã quyết tâm thì phải làm được, cô không xem đó là một cuộc dạo chơi. Và Lê Âu Ngân Anh là cái tên được xướng lên cho ngôi vị cao quý nhất - Hoa hậu Đại Dương Việt Nam 2017”, Lê Âu Ngân Anh bồi hồi nhớ lại lần đi thi Hoa hậu Đại dương.

Lê Âu Ngân Anh ôn lại những chuyện xảy ra trong năm qua - Ảnh: FBNV Nói về những sóng gió đã qua, mỹ nhân sinh năm 1995 cho đó là những bài học đáng nhớ giúp cô mạnh mẽ, trưởng thành hơn nhiều. “3 tháng trôi qua, thăng thì ít mà trầm thì nhiều. Nhìn lại chặng đừơng đã đi qua, cô gái vẫn cảm ơn vì cuộc đời đã cho cô bước lên đỉnh vinh quang ấy để cô tập cho mình sống với áp lực, với mục tiêu, để bước ra đời bản lĩnh, mạnh mẽ và tự lập hơn.

Khoảnh khắc giao năm, chúc cho cô gái của chúng ta sẽ ngày càng trưởng thành hơn và sẽ có một năm 2018 rực rỡ với nhiều cơ hội mới, để khẳng định tài năng của mình”, Hoa hậu Đại dương viết.

Lê Âu Ngân Anh thấy mình đáng thương vì không có ai tặng quà Valentine Hoa hậu Đại dương rầu rỉ vì chờ suốt từ sáng đến tối nhưng không nhận được bất cứ món quà tình yêu nào.

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