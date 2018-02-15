Lê Âu Ngân Anh thấy mình đáng thương vì không có ai tặng quà Valentine

Hoa hậu Đại dương rầu rỉ vì chờ suốt từ sáng đến tối nhưng không nhận được bất cứ món quà tình yêu nào.

Tuy bị chê nhiều về nhan sắc nhưng Lê Âu Ngân Anh vẫn được xem là mỹ nhân gây chú ý nhất trong năm 2017. Sở hữu vóc dáng nóng bỏng, làn da trắng nõn nà cùng độ phủ sóng rộng khắp cả nước, ai cũng nghĩ tân Hoa hậu Đại dương sẽ có hàng tá vệ tinh vây quanh. Tuy nhiên, mới đây người đẹp Tiền Giang đã đăng tải bức ảnh chụp đơn trong ngày Valentine như ngầm thông báo mình vẫn đang "độc thân vui tính"

Ngân Anh rầu rỉ vì chờ cả ngày chẳng có ai tặng quà - Ảnh: FBNV

"29 Tết mới được ra phố phường du xuân cùng Daddy và Mami. Còn đây là gương mặt đáng yêu chờ quà Valentine's từ sáng đến giờ", Ngân Anh viết.

Dưới chia sẻ của tân Hoa hậu, nhiều người nghĩ cô đang nói đùa để trêu chọc mọi người. Tuy nhiên, Ngân Anh đáp trả rằng nếu biết trước thì đã than thở sớm hơn để được nhận chút quà an ủi.

Lê Âu Ngân Anh bình luận hài hước với bạn bè - Ảnh: FBNV

Sau khi nhận vương miện Hoa hậu Đại dương 2017, Lê Âu Ngân Anh vướng phải rất nhiều lùm xùm xoay quanh chuyện nhan sắc và phát ngôn.

Người đẹp cũng từng bị nhiều người nghi ngờ được đại gia chống lưng nên mới giật giải dễ dàng như vậy. Đứng trước sóng gió, cô gái 25 tuổi vẫn kiên trì chống chọi đến cùng. Sau nhiều nỗ lực, đến nay Lê Âu Ngân Anh đã bớt bị "ném đá" hơn trước.

Nhan sắc cô gái được dự đoán sẽ thay thế Lê Âu Ngân Anh, đội vương miện Hoa hậu Đại dương 2017 Sau khi Lê Âu Ngân Anh bị Cục Nghệ thuật Biểu diễn (NTBD) đề nghị Ban tổ chức (BTC) tước vương miện, đây là cô gái xinh đẹp được dự đoán sẽ thay thế vị trí Hoa hậu Đại dương 2017.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/le-au-ngan-anh-thay-minh-dang-thuong-vi-khong-co-ai-tang-qua-valentine-271662.html