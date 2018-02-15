Lê Âu Ngân Anh thấy mình đáng thương vì không có ai tặng quà Valentine

Hậu trường 15/02/2018 07:01

Hoa hậu Đại dương rầu rỉ vì chờ suốt từ sáng đến tối nhưng không nhận được bất cứ món quà tình yêu nào.

Tuy bị chê nhiều về nhan sắc nhưng Lê Âu Ngân Anh vẫn được xem là mỹ nhân gây chú ý nhất trong năm 2017. Sở hữu vóc dáng nóng bỏng, làn da trắng nõn nà cùng độ phủ sóng rộng khắp cả nước, ai cũng nghĩ tân Hoa hậu Đại dương sẽ có hàng tá vệ tinh vây quanh. Tuy nhiên, mới đây người đẹp Tiền Giang đã đăng tải bức ảnh chụp đơn trong ngày Valentine như ngầm thông báo mình vẫn đang "độc thân vui tính"

Lê Âu Ngân Anh thấy mình đáng thương vì không có ai tặng quà Valentine - Ảnh 1

Ngân Anh rầu rỉ vì chờ cả ngày chẳng có ai tặng quà - Ảnh: FBNV

"29 Tết mới được ra phố phường du xuân cùng Daddy và Mami. Còn đây là gương mặt đáng yêu chờ quà Valentine's từ sáng đến giờ", Ngân Anh viết. 
Dưới chia sẻ của tân Hoa hậu, nhiều người nghĩ cô đang nói đùa để trêu chọc mọi người. Tuy nhiên, Ngân Anh đáp trả rằng nếu biết trước thì đã than thở sớm hơn để được nhận chút quà an ủi.

Lê Âu Ngân Anh thấy mình đáng thương vì không có ai tặng quà Valentine - Ảnh 2

Lê Âu Ngân Anh bình luận hài hước với bạn bè - Ảnh: FBNV

Sau khi nhận vương miện Hoa hậu Đại dương 2017, Lê Âu Ngân Anh vướng phải rất nhiều lùm xùm xoay quanh chuyện nhan sắc và phát ngôn. 
Người đẹp cũng từng bị nhiều người nghi ngờ được đại gia chống lưng nên mới giật giải dễ dàng như vậy. Đứng trước sóng gió, cô gái 25 tuổi vẫn kiên trì chống chọi đến cùng. Sau nhiều nỗ lực, đến nay Lê Âu Ngân Anh đã bớt bị "ném đá" hơn trước.

Nhan sắc cô gái được dự đoán sẽ thay thế Lê Âu Ngân Anh, đội vương miện Hoa hậu Đại dương 2017

Nhan sắc cô gái được dự đoán sẽ thay thế Lê Âu Ngân Anh, đội vương miện Hoa hậu Đại dương 2017

Sau khi Lê Âu Ngân Anh bị Cục Nghệ thuật Biểu diễn (NTBD) đề nghị Ban tổ chức (BTC) tước vương miện, đây là cô gái xinh đẹp được dự đoán sẽ thay thế vị trí Hoa hậu Đại dương 2017.

Xem thêm
Từ khóa:   Lê Âu Ngân Anh hoa hậu đại dương ảnh mới của Lê Âu Ngân Anh

TIN MỚI NHẤT

Lưu Diệc Phi đối mặt tin đồn mất 4 hợp đồng quảng cáo, sự thật ra sao?

Lưu Diệc Phi đối mặt tin đồn mất 4 hợp đồng quảng cáo, sự thật ra sao?

Sao quốc tế 45 phút trước
Cậu bé trượt chân rơi xuống khe hở giữa tàu và sân ga khiến ai cũng sợ thót tim

Cậu bé trượt chân rơi xuống khe hở giữa tàu và sân ga khiến ai cũng sợ thót tim

Video 50 phút trước
Hồ Ca gây tranh cãi khi chê đóng 'Tiên kiếm kỳ hiệp 3' nhàm chán, vô nghĩa

Hồ Ca gây tranh cãi khi chê đóng 'Tiên kiếm kỳ hiệp 3' nhàm chán, vô nghĩa

Sao quốc tế 1 giờ 50 phút trước
Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

Đời sống 2 giờ 23 phút trước
Loại nước ép giàu vitamin C giúp cải thiện sức đề kháng và những điều cần lưu ý

Loại nước ép giàu vitamin C giúp cải thiện sức đề kháng và những điều cần lưu ý

Dinh dưỡng 2 giờ 49 phút trước
TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

Đời sống 3 giờ 18 phút trước
3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay sau ngày 14/10/2026

3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay sau ngày 14/10/2026

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 18 phút trước
Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 21 phút trước
Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Đời sống 3 giờ 27 phút trước
Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Đời sống 3 giờ 38 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42