Lộ bằng chứng Lê Âu Ngân Anh vừa mới đi làm răng để nâng cấp sắc đẹp

Khi mãi nói chuyện với bạn bè, Hoa hậu Đại dương Lê Âu Ngân Anh vô tình để lộ bí mật từng đi chỉnh sửa răng để nâng cấp nhan sắc.

Dù đã đăng quang gần 5 tháng nhưng cho đến hiện tại, Lê Âu Ngân Anh vẫn đang là cái tên gây bức xúc cho khán giả. Trong đêm chung kết 28/10, dù có bờ môi sưng và phần ứng xử lúng túng, người đẹp Tiền Giang vẫn vượt mặt nhiều đối thủ nặng ký để giành ngôi vị khiến hàng triệu khán giả không hài lòng.

Dù Cục Nghệ thuật Biểu diễn yêu cầu ban tổ chức Hoa hậu Đại dương tước vương miện của Lê Âu Ngân Anh nhưng cho đến hiện tại, người đẹp Tiền Giang vẫn chưa bị truất ngôi - Ảnh: FBNV

Theo sau đó, hàng loạt ảnh quá khứ của Ngân Anh bị cộng đồng mạng phanh phui để làm bằng chứng cho việc cô đã đụng chạm dao kéo quá nhiều bộ phận trên gương mặt.

Đứng trước sự phản ứng gay gắt dư luận, tân Hoa hậu vẫn một mực khẳng định mình chỉ phẫu thuật mũi nhưng đã tháo sụn trước khi đi thi, còn lại đều đẹp tự nhiên. Không ít người cho rằng, vì Ngân Anh tự tin mình không làm gì sai nên mới bảo thủ như vậy.

Nhan sắc Lê Âu Ngân Anh ngày càng hoàn thiện, ít bị chê bai hơn trước - Ảnh: FBNV

Tuy nhiên, trong cuộc trò chuyện với bạn bè mới đây, người đẹp sinh năm 1995 vô tình để lộ thông tin từng đi chỉnh sửa lại hàm răng. Theo đó, khi một người em nhờ tân Hoa hậu đưa mình đi làm răng, cô nói luôn rằng mình mới thay niềng kim loại được 2 tuần nhưng khá kín đáo, khó nhìn thấy rõ.

Lê Âu Ngân Anh thừa nhận mới đi niềng răng để nâng cấp nhan sắc - Ảnh: FBNV

Lê Âu Ngân Anh lần đầu xuất hiện sau khi bị đề nghị tước vương miện Hoa hậu Đại dương tự tin để mặt mộc và diện đầm gợi cảm khi dự sự kiện. Cô từ chối trả lời về những ồn ào vừa qua.

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