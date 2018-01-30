Bất ngờ với hình ảnh ‘búp bê Barbie’ của Lê Âu Ngân Anh: ‘Tôi sẽ viết tiếp câu chuyện đời mình’

Trong loạt ảnh vừa chia sẻ trên trang cá nhân, Lê Âu Ngân Anh khoe vẻ đẹp tươi trẻ với bộ đầm trắng quyến rũ. Hình ảnh cô càng ngày càng khác xa so với đêm chung kết Hoa hậu Đại dương 2017.

Giữa lúc cả nước đang tập trung mọi sự chú ý vào các tuyển thủ U23 Việt Nam, những hình ảnh mới của Hoa hậu Đại dương vẫn nhận được sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng.

Sau bức tâm thư dài gửi đến cơ quan báo chí, mới đây người đẹp Tiền Giang tiếp tục gây ngạc nhiên khi xuất hiện với diện mạo trẻ trung bất ngờ. Thậm chí, nhiều người còn không nhận ra Lê Âu Ngân Anh trong bộ đầm trắng hai dây quyến rũ cùng gương mặt non nớt như thiếu nữ 18.

Lê Âu Ngân Anh khoe vóc dáng quyến rũ, gương mặt dễ thương khác xa hình ảnh cách đây ít tháng - Ảnh: FBNV

Dù luôn bị chê bai mỗi khi xuất hiện nhưng người đẹp sinh năm 1995 vẫn rất chăm chỉ đi dự sự kiện và tích cực chăm chút vẻ bề ngoài.

Sau khi bình tâm lại trước thông tin Cục Nghệ thuật Biểu diễn yêu cầu trả ngôi vị, Lê Âu Ngân Anh tuyên bố sẽ viết tiếp giấc mơ dang dở của đời mình. Hiện tại, cô vẫn đang là chủ nhân của chiếc vương miện Hoa hậu Đại dương bởi ban tổ chức cuộc thi này vẫn chưa lên tiếng về vụ việc.

Do chưa có thông tin chính thức từ ban tổ chức Hoa hậu Đại dương nên Lê Âu Ngân Anh vẫn chưa bị tước vương miện - Ảnh: FBNV

Lộ ảnh 'nhạy cảm' của Lê Âu Ngân Anh trong phòng tắm khách sạn Trong loạt ảnh chụp cùng một người bạn trong phòng tắm khách sạn, Lê Âu Ngân Anh chỉ mặc chiếc áo choàng tắm gợi cảm, khoe đôi chân thon dài miên man khiến nhiều người “thót tim”.

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