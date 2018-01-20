Viết tâm thư kể khổ, Hoa hậu Lê Âu Ngân Anh nhận cái kết đầy bất ngờ

Hậu trường 20/01/2018 14:00

Viết tâm thư mong dư luận có cái nhìn khách quan hơn để không đẩy cuộc sống của mình và gia đình vào bước đường cùng, Hoa hậu Lê Âu Ngân Anh nhận được nhiều sự cảm thông và chia sẻ của công chúng.

Không tiếp tục im lặng khi hứng chịu quá nhiều những chỉ trích nặng nề từ dư luận và giới truyền thông, mới đây Hoa hậu Đại dương Lê Âu Ngân Anh đã viết tâm thư thể hiện sự bức xúc của mình khi cho rằng một tờ báo đã có cái nhìn một chiều, đánh giá thiếu sự khách quan khi viết về mình. Việc này khiến cuộc sống của cô và cả gia đình rơi vào tình cảnh bị dư luận phỉ báng và quay lưng.

Viết tâm thư kể khổ, Hoa hậu Lê Âu Ngân Anh nhận cái kết đầy bất ngờ - Ảnh 1
Ngân Anh viết tâm thư mong dư luận hãy tiếp nhận thông tin từ hai phía để có cái nhìn công tâm hơn với cô - Ảnh: FBNV

Ngân Anh chia sẻ bài bài viết trong sự tuyệt vọng: “Đã định im lặng và bước tiếp nhưng hôm nay mình lại chọn một cách liều lĩnh hơn là viết ra hết, khi mọi việc đã đi quá giới hạn khiến niềm tin của mình vào công lý không còn nữa!”.

Viết tâm thư kể khổ, Hoa hậu Lê Âu Ngân Anh nhận cái kết đầy bất ngờ - Ảnh 2
Cô tuyệt vọng khi hiện tại mọi lời nói của cô đều không nhận được lòng tin từ mọi người xung quanh - Ảnh: Internet

"Hơn 20 năm lớn lên, cháu đã chăm chỉ cố gắng học hành, cháu chưa từng nghĩ cuộc đời cháu sẽ có lúc bế tắc đến như thế. Cháu chỉ biết lặng yên khi nhìn cảnh ba mẹ cháu không dám bước chân ra đường, hạn chế không gặp gỡ bạn bè, họ hàng thân thuộc vì những câu nói buông lơi. Và rồi cháu mất đi niềm tin của mọi người dành cho cháu từ đó, nửa lời cháu nói giờ đây cũng cho là không đáng tin…”, Ngân Anh bức xúc nhắn gửi đến tổng biên tập một tờ báo có tiếng.

Ít phút sau khi đăng tải, bài viết đã nhận được rất nhiều phản hồi tích cực từ công chúng. Nhiều cư dân mạng đã bày tỏ sự cảm thông và gửi lời động viên đến Ngân Anh và gia đình cô. 

Viết tâm thư kể khổ, Hoa hậu Lê Âu Ngân Anh nhận cái kết đầy bất ngờ - Ảnh 3
Bạn bè và khán giả bày tỏ sự cảm thông với nàng hậu trẻ tuổi này - Ảnh: FBNV
Viết tâm thư kể khổ, Hoa hậu Lê Âu Ngân Anh nhận cái kết đầy bất ngờ - Ảnh 4
Nhà thiết kế Sĩ Hoàng cũng gửi lời động viên đến Ngân Anh: “Tiếp tục sống với niềm tin cháu nhé” - Ảnh: FBNV
Lê Âu Ngân Anh: ‘Đau xót khi ba mẹ không dám ló mặt ra đường nhìn ai’

Lê Âu Ngân Anh: ‘Đau xót khi ba mẹ không dám ló mặt ra đường nhìn ai’

Trong bức tâm thư dài gửi đến một tờ báo có tiếng, tân Hoa hậu Đại dương bày tỏ sự bức xúc vì thời qua đã có quá nhiều thông tin sai lệch về mình. Cô mong muốn dư  luận và truyền thông hãy có cái nhìn khách quan hơn, rộng lòng cho gia đình mình một lối thoát.

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