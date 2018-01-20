Viết tâm thư kể khổ, Hoa hậu Lê Âu Ngân Anh nhận cái kết đầy bất ngờ

Không tiếp tục im lặng khi hứng chịu quá nhiều những chỉ trích nặng nề từ dư luận và giới truyền thông, mới đây Hoa hậu Đại dương Lê Âu Ngân Anh đã viết tâm thư thể hiện sự bức xúc của mình khi cho rằng một tờ báo đã có cái nhìn một chiều, đánh giá thiếu sự khách quan khi viết về mình. Việc này khiến cuộc sống của cô và cả gia đình rơi vào tình cảnh bị dư luận phỉ báng và quay lưng.

Ngân Anh viết tâm thư mong dư luận hãy tiếp nhận thông tin từ hai phía để có cái nhìn công tâm hơn với cô - Ảnh: FBNV

Ngân Anh chia sẻ bài bài viết trong sự tuyệt vọng: “Đã định im lặng và bước tiếp nhưng hôm nay mình lại chọn một cách liều lĩnh hơn là viết ra hết, khi mọi việc đã đi quá giới hạn khiến niềm tin của mình vào công lý không còn nữa!”.