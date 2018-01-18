Động thái lạ của trưởng BTC Hoa hậu Đại dương trước đề nghị truất ngôi Lê Âu Ngân Anh từ cục NTBD

Sau khi có công văn từ Cục Nghệ thuật Biểu diễn (NTBD) đề nghị tước vương miện của Lê Âu Ngân Anh, Ông Võ Việt Chung - trưởng ban tổ chức (BTC) “áng binh bất động” với truyền thông nhưng vẫn âm thầm đăng tải ảnh của tân Hoa hậu trên trang cá nhân.

Trước những sai phạm của tân Hoa hậu Đại dương Lê Âu Ngân Anh và BTC, ngày 11/1 Cục NTBD đã gửi công văn yêu cầu công ty TNHH Võ Việt Chung International phải hủy bỏ kết quả cuối cùng đối với thí sinh đoạt danh hiệu cao nhất để đảm bảo tính công bằng. Theo đó, nội dung trong văn bản số 18/NTBD-QLBD ngày 11/01/2018 nêu rõ: “Để đảm bảo cuộc thi được công bằng, Cục NTBD đề nghị Giám đốc Công ty TNHH Võ Việt Chung International thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ của đơn vị tổ chức cuộc thi đã cam kết tại Đề án tổ chức cuộc thi "Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2017" và huỷ kết quả cuộc thi đối với thí sinh Lê Âu Ngân Anh do không đảm bảo điều kiện dự thi theo quy định".

Sau khi có đề nghị tước vương miện của Lê Âu Ngân Anh từ Cục NTBD, ông Võ Việt Chung dùng hình của tân Hoa hậu để làm ảnh bìa Facebook - Ảnh: FBNV Tuy nhiên, đã hơn 1 tuần trôi qua nhưng trưởng BTC - ông Võ Việt Chung vẫn chưa có động thái nào về quyết định của mình. Mặc dù Cục NTBD đã đưa thêm thông báo mới rằng sẽ không cấp phép cho Lê Âu Ngân Anh tham dự các cuộc thi nhan sắc quốc tế nhưng việc tước vương miện của tân Hoa hậu là thuộc quyền của BTC. Trả lời trên VOV ngày 24/11, ông Phạm Cao Thái, Chánh Thanh tra Bộ VH-TT&DL cho biết: “Trong Nghị định 158 của Chính phủ, không có quy định nào về việc tước vương miện Hoa hậu. Việc thu hồi danh hiệu thuộc trách nhiệm của đơn vị tổ chức”.

Ông Võ Việt Chung đăng tải rất nhiều hình ảnh Lê Âu Ngân Anh trên trang cá nhân - Ảnh: FBNV Vì chưa nhận được thông tin cuối cùng nên nhiều cư dân mạng vẫn hoang mang không biết Lê Âu Ngân Anh có thật sự bị tước vương miện? Tìm vào trang cá nhân của ông Võ Việt Chung, nhiều khán giả phát hiện ra thời gian gần đây trưởng BTC Hoa hậu Đại dương vẫn tương tác đều đặn trên mạng xã hội. Thậm chí, ngay sau khi có thông báo từ Cục NTBD, ông Võ Việt Chung vẫn bình thản đăng tải bức ảnh Lê Âu Ngân Anh mặc áo dài xinh xắn, đặt làm hình bìa. Trước đó, trưởng BTC Hoa hậu Đại dương cũng chia sẻ rất nhiều hình ảnh thân thiết với tân Hoa hậu mỗi khi đi sự kiện. Tân Hoa hậu Đại dương rất hay đi dự sự kiện cùng trưởng BTC - Ảnh: FBNV Đã hơn 1 tuần trôi qua kể từ khi nhận công văn từ Cục NTBD, ông Võ Việt Chung vẫn chưa thông tin đến khán giả quyết định cuối cùng - Ảnh: FBNV Cho đến bây giờ, Lê Âu Ngân Anh vẫn chưa chính thức bị tước vương miện - Ảnh: FBNV Khán giả hoang mang trước sự im lặng khó hiểu từ phía BTC Hoa hậu Đại dương 2017 - Ảnh: FBNV

Chưa hết sốc vì bị đề nghị trả vương miện, Lê Âu Ngân Anh tiếp tục nhận thêm hình phạt nặng nề từ Cục NTBD Sau khi bị Cục Nghệ thuật Biểu diễn đề nghị trả vương miện vì không đủ điều kiện dự thi, Lê Âu Ngân Anh sẽ không có cơ hội được thử sức ở các đấu trường nhan sắc quốc tế nữa.

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