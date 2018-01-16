Vượt qua cú sốc bị đề nghị trả vương miện, Lê Âu Ngân Anh buông hờ dây áo, tự nhận mình đã trưởng thành

Hậu trường 16/01/2018 10:44

Nhân ngày sinh nhật, Hoa hậu Đại dương gửi lời cảm ơn đến những người thân yêu, bạn bè đã ở bên cạnh mình trong suốt thời gian sóng gió vừa qua. Lê Âu Ngân Anh cũng tự nhận mình trưởng thành hơn rất nhiều khi bước qua tuổi mới.

Cách đây ít giờ, Hoa hậu Đại dương 2017 gây chú ý khi đăng tải bức ảnh gợi cảm, buông hờ dây áo để lộ bờ vai trần. Chú thích vào hình ảnh, người đẹp Tiền Giang xúc động nói về khoảng thời gian khó khăn, được bạn bè và gia đình ở bên cạnh động viên.

Với cô, sinh nhật năm nay khác những năm trước rất nhiều vì nó xảy ra vào đúng khoảng thời gian người đẹp bị Cục Nghệ thuật Biểu diễn đề nghị trả lại vương miện.

Vượt qua cú sốc bị đề nghị trả vương miện, Lê Âu Ngân Anh buông hờ dây áo, tự nhận mình đã trưởng thành - Ảnh 1
Lê Âu Ngân Anh vừa trải qua một ngày sinh nhật buồn nhất từ trước đến nay - Ảnh: FBNV

“Chân thành cảm ơn mọi người vì những lời chúc tuyệt vời. Tôi thật sự cảm động vì tình yêu, sự động viên từ gia đình, những người bạn và những người thân yêu của tôi.

Đây là ngày sinh nhật đáng nhớ nhất, không phải vì cách nó được tổ chức, mà chính là trong khoảng thời gian khó khăn nhất, tôi nhận ra mình đã trưởng thành rất nhiều. Chân thành cảm ơn tất cả mọi người” - Lê Âu Ngân Anh viết.

Vượt qua cú sốc bị đề nghị trả vương miện, Lê Âu Ngân Anh buông hờ dây áo, tự nhận mình đã trưởng thành - Ảnh 2
Hoa hậu Đại dương buông hờ dây áo, khoe vẻ đẹp gợi cảm với đôi mắt to hút hồn - Ảnh: FBNV

Trước đó, cục Nghệ thuật Biểu diễn đã gửi công văn yêu cầu ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Đại dương hủy kết quả cuối cùng đối với thí sinh Lê Âu Ngân Anh do không đủ điều kiện dự thi.

Sau khi nhận thông tin trên, người đẹp Tiền Giang rơi vào trạng thái sốc nặng phải nhập viện truyền nước. Chia sẻ với bạn bè, chân dài 23 tuổi khẳng định không quá sốc khi bị đề nghị trả vương miện nhưng rất buồn trước động thái ăn mừng của cư dân mạng.

Vượt qua cú sốc bị đề nghị trả vương miện, Lê Âu Ngân Anh buông hờ dây áo, tự nhận mình đã trưởng thành - Ảnh 3
Người đẹp Tiền Giang bị sốc trước cách ăn mừng của cư dân mạng  - Ảnh: FBNV
Không ai nhận ra Lê Âu Ngân Anh trong loạt ảnh siêu gợi cảm chưa từng công bố này

Không ai nhận ra Lê Âu Ngân Anh trong loạt ảnh siêu gợi cảm chưa từng công bố này

Trong những bức ảnh chưa từng chia sẻ với truyền thông trước đây, Hoa hậu Đại dương 2017 khoe vẻ đẹp “bốc lửa” cùng gương mặt trẻ trung đáng kinh ngạc.

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