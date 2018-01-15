Không ai nhận ra Lê Âu Ngân Anh trong loạt ảnh siêu gợi cảm chưa từng công bố này

Hậu trường 15/01/2018 11:17

Trong những bức ảnh chưa từng chia sẻ với truyền thông trước đây, Hoa hậu Đại dương 2017 khoe vẻ đẹp “bốc lửa” cùng gương mặt trẻ trung đáng kinh ngạc.

Sau khi bị Cục Nghệ thuật Biểu diễn đề nghị trả lại vương miện, Lê Âu Ngân Anh là một trong những cái tên hot nhất ở thời điểm hiện tại. Trong khi cư dân mạng vui mừng, liên tục reo hò trước thông báo trên thì tân Hoa hậu Đại dương rơi vào trạng thái sốc nặng và phải nhập viện truyền nước.

Trước đây, dù nhiều lần bị dư luận công kích, yêu cầu trả lại ngôi vị do có nhan sắc không xứng tầm nhưng Lê Âu Ngân Anh vẫn khá bình thản khi tham gia các sự kiện vì cộng đồng. Tuy nhiên, lần này người đẹp Tiền Giang có vẻ suy sụp thật sự.

Không ai nhận ra Lê Âu Ngân Anh trong loạt ảnh siêu gợi cảm chưa từng công bố này - Ảnh 1
Lê Âu Ngân Anh rất bất ngờ khi tiếp tục đứng trước nguy cơ bị tước vương miện - Ảnh: Internet

Thời gian vừa qua, cô được gia đình và bạn bè thường xuyên túc trực bên cạnh để an ủi, động viên. Sau gần 4 tháng phải chịu sức nặng quá lớn từ chiếc vương miện Hoa hậu Đại dương, giờ là lúc Lê Âu Ngân Anh cần được nghỉ ngơi để lấy lại thăng bằng.  

Mới đây, nhiều cư dân mạng lục lại hình ảnh được chụp thời gian gần đây của người đẹp sinh năm 1995 và khá bất ngờ trước nhan sắc tươi trẻ của cô. Trong những shoot hình mới nhất, tân Hoa hậu Đại dương khoe khéo bờ vai nõn nà cùng đôi chân thon dài đáng mơ ước.

Không ai nhận ra Lê Âu Ngân Anh trong loạt ảnh siêu gợi cảm chưa từng công bố này - Ảnh 2
Vẻ đẹp của tân Hoa hậu Đại dương khi nhìn ở góc nghiêng - Ảnh: FBNV
Không ai nhận ra Lê Âu Ngân Anh trong loạt ảnh siêu gợi cảm chưa từng công bố này - Ảnh 3
Người đẹp Tiền Giang hờ hững khoe vai trần gợi cảm - Ảnh: FBNV
Không ai nhận ra Lê Âu Ngân Anh trong loạt ảnh siêu gợi cảm chưa từng công bố này - Ảnh 4
Lê Âu Ngân Anh mặc bộ váy xẻ bạo, khoe lưng trần “nóng bỏng đốt mắt” - Ảnh: FBNV
Không ai nhận ra Lê Âu Ngân Anh trong loạt ảnh siêu gợi cảm chưa từng công bố này - Ảnh 5
Khi gặp được người trang điểm có tâm, nhan sắc tân Hoa hậu Đại dương không đến nỗi “thảm họa” như nhiều người vẫn nghĩ - Ảnh: FBNV
Không ai nhận ra Lê Âu Ngân Anh trong loạt ảnh siêu gợi cảm chưa từng công bố này - Ảnh 6
Lê Âu Ngân Anh sở hữu đôi chân thon dài rất gợi cảm - Ảnh: FBNV
Lê Âu Ngân Anh ‘sốc’ trước cách ăn mừng của cộng đồng mạng khi bị tước vương miện

Lê Âu Ngân Anh ‘sốc’ trước cách ăn mừng của cộng đồng mạng khi bị tước vương miện

Đứng trước nguy cơ bị tước vương miện, Lê Âu Ngân Anh cảm thấy mọi chuyện không nghiêm trọng nhưng người đẹp cảm thấy buồn với cách "ăn mừng" của cộng đồng mạng.

Xem thêm
Từ khóa:   Lê Âu Ngân Anh Hoa hậu Đại dương Lê Âu Ngân Anh bị tước vương miệng

TIN MỚI NHẤT

Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Đời sống 7 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến thăm vợ cũ của người chồng sau bi kịch hôn nhân đổ vỡ

Sự thật đằng sau chuyến thăm vợ cũ của người chồng sau bi kịch hôn nhân đổ vỡ

Tâm sự 22 phút trước
Từ phát ngôn của Phạm Băng Băng, tranh luận về AI và tương lai nghề diễn nóng trở lại

Từ phát ngôn của Phạm Băng Băng, tranh luận về AI và tương lai nghề diễn nóng trở lại

Sao quốc tế 25 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, ngũ hành tương sinh, cát thần trợ mệnh, 3 con giáp 'hưởng trọn lộc trời', tiền vào như nước, phúc lộc không bao giờ vơi

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, ngũ hành tương sinh, cát thần trợ mệnh, 3 con giáp 'hưởng trọn lộc trời', tiền vào như nước, phúc lộc không bao giờ vơi

Tâm linh - Tử vi 27 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (15/10-16/10/2026), 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (15/10-16/10/2026), 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 43 phút trước
'Đội bóng nữ Kungfu' của Châu Tinh Trì được kỳ vọng đạt doanh thu hơn 240 triệu NDT

'Đội bóng nữ Kungfu' của Châu Tinh Trì được kỳ vọng đạt doanh thu hơn 240 triệu NDT

Sao quốc tế 51 phút trước
Các du khách đã vô cùng kinh hãi khi chứng kiến cảnh một con cá sấu chậm rãi di chuyển trên bãi biển

Các du khách đã vô cùng kinh hãi khi chứng kiến cảnh một con cá sấu chậm rãi di chuyển trên bãi biển

Video 52 phút trước
Từ hot girl mạng đến nữ chính đình đám, Triệu Lộ Tư và Bạch Lộc có gì giống nhau?

Từ hot girl mạng đến nữ chính đình đám, Triệu Lộ Tư và Bạch Lộc có gì giống nhau?

Sao quốc tế 55 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần Tài xông đất, 3 con giáp 'rước được núi vàng', sự nghiệp bay cao, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần Tài xông đất, 3 con giáp 'rước được núi vàng', sự nghiệp bay cao, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Kể từ ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42