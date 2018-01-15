Không ai nhận ra Lê Âu Ngân Anh trong loạt ảnh siêu gợi cảm chưa từng công bố này

Trong những bức ảnh chưa từng chia sẻ với truyền thông trước đây, Hoa hậu Đại dương 2017 khoe vẻ đẹp “bốc lửa” cùng gương mặt trẻ trung đáng kinh ngạc.
- Nhan sắc cô gái được dự đoán sẽ thay thế Lê Âu Ngân Anh, đội vương miện Hoa hậu Đại dương 2017
- Lê Âu Ngân Anh nhập viện sau đề nghị tước vương miện Hoa hậu Đại dương từ Cục NTBD
Sau khi bị Cục Nghệ thuật Biểu diễn đề nghị trả lại vương miện, Lê Âu Ngân Anh là một trong những cái tên hot nhất ở thời điểm hiện tại. Trong khi cư dân mạng vui mừng, liên tục reo hò trước thông báo trên thì tân Hoa hậu Đại dương rơi vào trạng thái sốc nặng và phải nhập viện truyền nước.
Trước đây, dù nhiều lần bị dư luận công kích, yêu cầu trả lại ngôi vị do có nhan sắc không xứng tầm nhưng Lê Âu Ngân Anh vẫn khá bình thản khi tham gia các sự kiện vì cộng đồng. Tuy nhiên, lần này người đẹp Tiền Giang có vẻ suy sụp thật sự.
Thời gian vừa qua, cô được gia đình và bạn bè thường xuyên túc trực bên cạnh để an ủi, động viên. Sau gần 4 tháng phải chịu sức nặng quá lớn từ chiếc vương miện Hoa hậu Đại dương, giờ là lúc Lê Âu Ngân Anh cần được nghỉ ngơi để lấy lại thăng bằng.
Mới đây, nhiều cư dân mạng lục lại hình ảnh được chụp thời gian gần đây của người đẹp sinh năm 1995 và khá bất ngờ trước nhan sắc tươi trẻ của cô. Trong những shoot hình mới nhất, tân Hoa hậu Đại dương khoe khéo bờ vai nõn nà cùng đôi chân thon dài đáng mơ ước.