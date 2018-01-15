Không ai nhận ra Lê Âu Ngân Anh trong loạt ảnh siêu gợi cảm chưa từng công bố này

Sau khi bị Cục Nghệ thuật Biểu diễn đề nghị trả lại vương miện, Lê Âu Ngân Anh là một trong những cái tên hot nhất ở thời điểm hiện tại. Trong khi cư dân mạng vui mừng, liên tục reo hò trước thông báo trên thì tân Hoa hậu Đại dương rơi vào trạng thái sốc nặng và phải nhập viện truyền nước.

Trước đây, dù nhiều lần bị dư luận công kích, yêu cầu trả lại ngôi vị do có nhan sắc không xứng tầm nhưng Lê Âu Ngân Anh vẫn khá bình thản khi tham gia các sự kiện vì cộng đồng. Tuy nhiên, lần này người đẹp Tiền Giang có vẻ suy sụp thật sự.