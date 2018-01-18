Chưa hết sốc vì bị đề nghị trả vương miện, Lê Âu Ngân Anh tiếp tục nhận thêm hình phạt nặng nề từ Cục NTBD

Sau khi bị Cục Nghệ thuật Biểu diễn đề nghị trả vương miện vì không đủ điều kiện dự thi, Lê Âu Ngân Anh sẽ không có cơ hội được thử sức ở các đấu trường nhan sắc quốc tế nữa.

Theo văn bản số 18/NTBD-QLBD ngày 11/01/2018 từ Cục Nghệ thuật Biểu diễn gửi đến công ty TNHH Võ Việt Chung - đơn vị tổ chức cuộc thi Hoa hậu Đại dương 2017, tân Hoa hậu Lê Âu Ngân Anh do không đủ điều kiện dự thi theo quy định nên sẽ phải hoàn trả vương miện để đảm bảo công bằng cho các thí sinh còn lại. Văn bảo nêu rõ: "Để đảm bảo cuộc thi được công bằng, Cục NTBD đề nghị Giám đốc Công ty TNHH Võ Việt Chung International thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ của đơn vị tổ chức cuộc thi đã cam kết tại Đề án tổ chức cuộc thi "Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2017" và huỷ kết quả cuộc thi đối với thí sinh Lê Âu Ngân Anh do không đảm bảo điều kiện dự thi theo quy định".

Sau khi bị đề nghị trả vương miện, Lê Âu Ngân Anh sẽ không được tham gia các cuộc thi sắc đẹp quốc tế - Ảnh: Internet Sau khi nhận thông tin này, người đẹp Tiền Giang rơi vào trạng thái sốc nặng và phải nhập viện truyền nước. Lê Âu Ngân Anh rất suy sụp vì cuối cùng cũng phải trả lại danh hiệu mà khó khăn lắm mới giành được. Trong khi đó, phía ban tổ chức - ông Võ Việt Chung vẫn chưa lên tiếng về quyết định trên. Sáng 17/1, Cục Nghệ thuật Biểu diễn tiếp tục ra thông báo sẽ không cấp phép cho Hoa hậu Đại dương 2017 Lê Âu Ngân Anh tham gia bất cứ cuộc thi nhan sắc quốc tế nào. Theo Cục Nghệ thuật Biễu diễn, Lê Âu Ngân Anh không đủ điều kiện tham gia cuộc thi trong nước nên dĩ nhiên cũng sẽ không có cơ hội tham gia các cuộc thi lớn ngoài nước.

“Cục Nghệ thuật biểu diễn không cấp phép cho thí sinh không đủ điều kiện dự các cuộc thi quốc tế. Tôi nghĩ các đơn vị nắm giữ bản quyền các cuộc thi quốc tế cũng sẽ biết lựa chọn phương án phù hợp”, ông Lê Minh Tuấn, Phó cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn cho hay. Sau khi đăng quang, Lê Âu Ngân Anh hứng chịu rất nhiều áp lực từ cộng đồng mạng - Ảnh: Internet Theo đề án mà ban tổ chức Hoa hậu Đại dương trình bày với Cục Nghệ thuật Biểu diễn, thí sinh đạt danh hiệu sẽ được đại diện Việt Nam thí đấu tại các đấu trường nhan sắc quốc tế. Tuy nhiên, do vướng quá nhiều sai phạm nên toàn bộ những cố gắng của Lê Âu Ngân Anh sẽ bị hủy bỏ.

Vượt qua cú sốc bị đề nghị trả vương miện, Lê Âu Ngân Anh buông hờ dây áo, tự nhận mình đã trưởng thành Nhân ngày sinh nhật, Hoa hậu Đại dương gửi lời cảm ơn đến những người thân yêu, bạn bè đã ở bên cạnh mình trong suốt thời gian sóng gió vừa qua. Lê Âu Ngân Anh cũng tự nhận mình trưởng thành hơn rất nhiều khi bước qua tuổi mới.

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