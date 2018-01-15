'Người đẹp Tây Đô' Việt Trinh bất ngờ lên tiếng bênh vực Lê Âu Ngân Anh

Viết dòng trạng thái dài nói về việc tân Hoa hậu Đại dương Lê Âu Ngân Anh bị tước vương miện, diễn viên Việt Trinh nhận được nhiều phản ứng trái chiều từ cộng đồng mạng.

Việc Hoa hậu Đại dương 2017 Lê Âu Ngân Anh bị Cục Nghệ thuật biểu diễn (NTBD) gửi công văn đề nghị tịch thu vương miện đang thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng và sao Việt. Khán giả và các nghệ sĩ đã có nhiều ý kiến trái chiều về vấn đề này.

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, “Người đẹp Tây Đô” Việt Trinh bất ngờ đăng dòng trạng thái bênh vực Ngân Anh. Cô viết: “Có lẽ thời gian qua dư luận đã thẳng thắn góp ý để cho các cuộc thi sắc đẹp ngày càng minh bạch và lấy lại niềm tin của công chúng hơn. Việt Trinh rất ủng hộ điều ấy. Việt Trinh nghĩ đến bây giờ chắc có lẽ BTC cuộc thi và cô ấy cũng đã nhận ra cái sai của mình. Mọi việc đến hồi kết rồi. Cục nghệ thuật biểu diễn cũng có quyết định thu hồi vương miện rồi.

Diễn viên Việt Trinh mong dư luận bỏ qua cho Ngân Anh - Ảnh: Internet

"Người đẹp Tây Đô" hy vọng Ngân Anh sẽ rút ra được bài học sau chuyện này - Ảnh: FBNV

Việt Trinh xin dư luận hãy bỏ qua cho cô ấy. Xin hãy cho cô ấy có lại tinh thần để tiếp tục bước tiếp vào tương lai. Cô ấy còn quá trẻ và tương lai phía trước còn quá dài. Qua chuyện này cũng là 1 bài học trường đời cho cô ấy rồi. Mong và rất mong... cám ơn các tình yêu của Việt Trinh.

P/S: Việt Trinh và cô ấy gặp nhau đúng 1 lần trong 1 show diễn ở Đà Nẵng và cũng chưa bao giờ nói chuyện riêng với nhau 1 câu. Cho nên mong các tình yêu đừng nghĩ do sự quen biết hay bênh vực gì”.

Nhiều khán giả để lại bình luận dưới bài viết - Ảnh: FBNV

Việt Trinh mong cộng đồng mở rộng lòng từ bi - Ảnh: FBNV

Tưởng đang nằm viện, hóa ra Lê Âu Ngân Anh lại âm thầm đi làm điều này Trong khi dư luận vẫn đang tiếp tục nóng quanh chuyện Cục Nghệ thuật biểu diễn (NTBD) đề nghị tước vương miện Hoa hậu Đại dương, Lê Âu Ngân Anh lại vô cùng bình thản và hành động như chưa có chuyện gì xảy ra.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nguoi-dep-tay-do-viet-trinh-bat-ngo-len-tieng-benh-vuc-le-au-ngan-anh-266837.html