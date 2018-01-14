Khó tin: Đây chính là hành động đầu tiên của Ngân Anh khi bị đề nghị tịch thu vương miện

Hành động đầu tiên của Hoa hậu Đại dương Lê Âu Ngân Anh khi bị đề nghị tịch thu vương miện khiến nhiều người bất ngờ.

Những ngày qua, cộng đồng mạng xôn xao bàn tán khi nghe tin Hoa hậu Đại dương 2017 Lê Âu Ngân Anh bị Cục Nghệ thuật biểu diễn (NTBD) đề nghị tước vương miện. Về phía Ngân Anh, cô nàng khá sốc và phải nhập viện vì áp lực tâm lý ảnh hưởng đến sức khỏe.

Trước đó, khi nhận được “hung tin”, người đẹp Tiền Giang đã lập tức thông báo hủy bỏ buổi tiệc cảm ơn với giới truyền thông vào chiều 16/1 sắp đến. Đại diện Ngân Anh cho biết buổi tiệc sẽ được dời sang một thời điểm khác phù hợp hơn.

Ngân Anh nhanh chóng hủy buổi tiệc cảm ơn diễn ra vào ngày 16/1 khi nghe tin bị tước vương miện - Ảnh: Internet

Cục NTBD đã chính thức gửi công văn yêu cầu hủy kết quả và tịch thu vương miện của tân Hoa hậu Đại dương 2017 Lê Âu Ngân Anh vào ngày 11/1/2018 vì không đủ điều kiện dự thi.

Văn bản cụ thể nêu: “Để đảm bảo cuộc thi được công bằng, Cục NTBD đề nghị Giám đốc Công ty TNHH Võ Việt Chung International thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ của đơn vị tổ chức cuộc thi đã cam kết tại Đề án tổ chức cuộc thi "Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2017" và hủy kết quả cuộc thi đối với thí sinh Lê Âu Ngân Anh do không đảm bảo điều kiện dự thi theo quy định”.

Theo công văn của Cục NTBD, Ngân Anh bị tịch thu vương miện vì không đủ điều kiện dự thi - Ảnh: Internet

Trước đó, khi đăng quang hoa hậu, cô cũng nhận không ít “gạch đá” của dư luận vì nhan sắc được cho là kém nổi bật - Ảnh: Internet

Nhan sắc cô gái được dự đoán sẽ thay thế Lê Âu Ngân Anh, đội vương miện Hoa hậu Đại dương 2017 Sau khi Lê Âu Ngân Anh bị Cục Nghệ thuật Biểu diễn (NTBD) đề nghị Ban tổ chức (BTC) tước vương miện, đây là cô gái xinh đẹp được dự đoán sẽ thay thế vị trí Hoa hậu Đại dương 2017.

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