Tưởng đang nằm viện, hóa ra Lê Âu Ngân Anh lại âm thầm đi làm điều này

Hậu trường 15/01/2018 13:56

Trong khi dư luận vẫn đang tiếp tục nóng quanh chuyện Cục Nghệ thuật biểu diễn (NTBD) đề nghị tước vương miện Hoa hậu Đại dương, Lê Âu Ngân Anh lại vô cùng bình thản và hành động như chưa có chuyện gì xảy ra.

Ngày 11/1 vừa qua, cư dân mạng vô cùng bất ngờ trước thông tin Cục NTBD gửi công văn yêu cầu ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Đại dương hủy kết quả của Lê Âu Ngân Anh.

Sau đó, tân Hoa hậu Đại dương đã phải nhập viện. Nhiều người cho rằng vì quá sốc nên Ngân Anh đã ngã gục. Tuy nhiên, cô cho biết nguyên nhân là vì áp lực công việc, ăn uống thất thường ảnh hưởng tới sức khỏe chứ không phải vì văn bản tịch thu vương miện của Cục NTBD.

Tưởng đang nằm viện, hóa ra Lê Âu Ngân Anh lại âm thầm đi làm điều này - Ảnh 1

Ngân Anh cho biết: “Chỉ là chị cũng hơi sốc khi dân mạng ăn mừng các kiểu khi chị bị như vậy”  - Ảnh: Internet

Trong khi vụ việc vẫn còn chưa ngã ngũ, tối 14/1, chân dài sinh năm 1995 vẫn vô tư đi bàn bạc công việc như chưa có chuyện gì xảy ra. Theo một số nguồn tin, Ngân Anh đã gặp gỡ ê kíp đào tạo sắc đẹp của Philippines để thảo luận về những dự án sắp tới của mình. Thái độ bình tĩnh của cô giữa "tâm bão" khiến khán giả phải thán phục.

Tưởng đang nằm viện, hóa ra Lê Âu Ngân Anh lại âm thầm đi làm điều này - Ảnh 2

Trong khi công chúng cho rằng Hoa hậu Đại Dương đang tĩnh dưỡng…

Tưởng đang nằm viện, hóa ra Lê Âu Ngân Anh lại âm thầm đi làm điều này - Ảnh 3

… thì cô lại gặp gỡ ê kíp đào tạo sắc đẹp của nước ngoài - Ảnh: Internet

Tưởng đang nằm viện, hóa ra Lê Âu Ngân Anh lại âm thầm đi làm điều này - Ảnh 4

Thái độ thản nhiên khi scandal bủa vây của người đẹp Tiền Giang khiến công chúng vừa bất ngờ vừa nể phục - Ảnh: Thể Thao và Xã Hội

Không ai nhận ra Lê Âu Ngân Anh trong loạt ảnh siêu gợi cảm chưa từng công bố này

Không ai nhận ra Lê Âu Ngân Anh trong loạt ảnh siêu gợi cảm chưa từng công bố này

Trong những bức ảnh chưa từng chia sẻ với truyền thông trước đây, Hoa hậu Đại dương 2017 khoe vẻ đẹp “bốc lửa” cùng gương mặt trẻ trung đáng kinh ngạc.

Xem thêm
Từ khóa:   Lê Âu Ngân Anh Lê Âu Ngân Anh bị tước vương miệng Hoa hậu Đại dương bị tước vương miện Hoa hậu Đại dương Lê Âu Ngân Anh

TIN MỚI NHẤT

Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Đời sống 9 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến thăm vợ cũ của người chồng sau bi kịch hôn nhân đổ vỡ

Sự thật đằng sau chuyến thăm vợ cũ của người chồng sau bi kịch hôn nhân đổ vỡ

Tâm sự 24 phút trước
Từ phát ngôn của Phạm Băng Băng, tranh luận về AI và tương lai nghề diễn nóng trở lại

Từ phát ngôn của Phạm Băng Băng, tranh luận về AI và tương lai nghề diễn nóng trở lại

Sao quốc tế 27 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, ngũ hành tương sinh, cát thần trợ mệnh, 3 con giáp 'hưởng trọn lộc trời', tiền vào như nước, phúc lộc không bao giờ vơi

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, ngũ hành tương sinh, cát thần trợ mệnh, 3 con giáp 'hưởng trọn lộc trời', tiền vào như nước, phúc lộc không bao giờ vơi

Tâm linh - Tử vi 29 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (15/10-16/10/2026), 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (15/10-16/10/2026), 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 44 phút trước
'Đội bóng nữ Kungfu' của Châu Tinh Trì được kỳ vọng đạt doanh thu hơn 240 triệu NDT

'Đội bóng nữ Kungfu' của Châu Tinh Trì được kỳ vọng đạt doanh thu hơn 240 triệu NDT

Sao quốc tế 53 phút trước
Các du khách đã vô cùng kinh hãi khi chứng kiến cảnh một con cá sấu chậm rãi di chuyển trên bãi biển

Các du khách đã vô cùng kinh hãi khi chứng kiến cảnh một con cá sấu chậm rãi di chuyển trên bãi biển

Video 54 phút trước
Từ hot girl mạng đến nữ chính đình đám, Triệu Lộ Tư và Bạch Lộc có gì giống nhau?

Từ hot girl mạng đến nữ chính đình đám, Triệu Lộ Tư và Bạch Lộc có gì giống nhau?

Sao quốc tế 57 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần Tài xông đất, 3 con giáp 'rước được núi vàng', sự nghiệp bay cao, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần Tài xông đất, 3 con giáp 'rước được núi vàng', sự nghiệp bay cao, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Kể từ ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 11 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42