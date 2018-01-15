Tưởng đang nằm viện, hóa ra Lê Âu Ngân Anh lại âm thầm đi làm điều này

Trong khi dư luận vẫn đang tiếp tục nóng quanh chuyện Cục Nghệ thuật biểu diễn (NTBD) đề nghị tước vương miện Hoa hậu Đại dương, Lê Âu Ngân Anh lại vô cùng bình thản và hành động như chưa có chuyện gì xảy ra.

Ngày 11/1 vừa qua, cư dân mạng vô cùng bất ngờ trước thông tin Cục NTBD gửi công văn yêu cầu ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Đại dương hủy kết quả của Lê Âu Ngân Anh.

Sau đó, tân Hoa hậu Đại dương đã phải nhập viện. Nhiều người cho rằng vì quá sốc nên Ngân Anh đã ngã gục. Tuy nhiên, cô cho biết nguyên nhân là vì áp lực công việc, ăn uống thất thường ảnh hưởng tới sức khỏe chứ không phải vì văn bản tịch thu vương miện của Cục NTBD.

Ngân Anh cho biết: “Chỉ là chị cũng hơi sốc khi dân mạng ăn mừng các kiểu khi chị bị như vậy” - Ảnh: Internet

Trong khi vụ việc vẫn còn chưa ngã ngũ, tối 14/1, chân dài sinh năm 1995 vẫn vô tư đi bàn bạc công việc như chưa có chuyện gì xảy ra. Theo một số nguồn tin, Ngân Anh đã gặp gỡ ê kíp đào tạo sắc đẹp của Philippines để thảo luận về những dự án sắp tới của mình. Thái độ bình tĩnh của cô giữa "tâm bão" khiến khán giả phải thán phục.

Trong khi công chúng cho rằng Hoa hậu Đại Dương đang tĩnh dưỡng…

… thì cô lại gặp gỡ ê kíp đào tạo sắc đẹp của nước ngoài - Ảnh: Internet

Thái độ thản nhiên khi scandal bủa vây của người đẹp Tiền Giang khiến công chúng vừa bất ngờ vừa nể phục - Ảnh: Thể Thao và Xã Hội

Không ai nhận ra Lê Âu Ngân Anh trong loạt ảnh siêu gợi cảm chưa từng công bố này Trong những bức ảnh chưa từng chia sẻ với truyền thông trước đây, Hoa hậu Đại dương 2017 khoe vẻ đẹp “bốc lửa” cùng gương mặt trẻ trung đáng kinh ngạc.

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