Tưởng đang nằm viện, hóa ra Lê Âu Ngân Anh lại âm thầm đi làm điều này

Trong khi dư luận vẫn đang tiếp tục nóng quanh chuyện Cục Nghệ thuật biểu diễn (NTBD) đề nghị tước vương miện Hoa hậu Đại dương, Lê Âu Ngân Anh lại vô cùng bình thản và hành động như chưa có chuyện gì xảy ra.
- Khó tin: Đây chính là hành động đầu tiên của Ngân Anh khi bị đề nghị tịch thu vương miện
- Lê Âu Ngân Anh ‘sốc’ trước cách ăn mừng của cộng đồng mạng khi bị tước vương miện
Ngày 11/1 vừa qua, cư dân mạng vô cùng bất ngờ trước thông tin Cục NTBD gửi công văn yêu cầu ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Đại dương hủy kết quả của Lê Âu Ngân Anh.
Sau đó, tân Hoa hậu Đại dương đã phải nhập viện. Nhiều người cho rằng vì quá sốc nên Ngân Anh đã ngã gục. Tuy nhiên, cô cho biết nguyên nhân là vì áp lực công việc, ăn uống thất thường ảnh hưởng tới sức khỏe chứ không phải vì văn bản tịch thu vương miện của Cục NTBD.
Trong khi vụ việc vẫn còn chưa ngã ngũ, tối 14/1, chân dài sinh năm 1995 vẫn vô tư đi bàn bạc công việc như chưa có chuyện gì xảy ra. Theo một số nguồn tin, Ngân Anh đã gặp gỡ ê kíp đào tạo sắc đẹp của Philippines để thảo luận về những dự án sắp tới của mình. Thái độ bình tĩnh của cô giữa "tâm bão" khiến khán giả phải thán phục.