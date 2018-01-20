Lê Âu Ngân Anh: ‘Đau xót khi ba mẹ không dám ló mặt ra đường nhìn ai’

Hậu trường 20/01/2018 10:09

Trong bức tâm thư dài gửi đến một tờ báo có tiếng, tân Hoa hậu Đại dương bày tỏ sự bức xúc vì thời qua đã có quá nhiều thông tin sai lệch về mình. Cô mong muốn dư  luận và truyền thông hãy có cái nhìn khách quan hơn, rộng lòng cho gia đình mình một lối thoát.

Khuya 19/1, tân Hoa hậu Đại dương Lê Âu Ngân Anh viết một bức tâm thư dài trên trang cá nhân để giãi bày những nỗi oan ức mà thời gian vừa qua cô và gia đình phải gánh chịu. Theo đó, Lê Âu Ngân Anh rất bức xúc trước những bài báo đưa thông tin một chiều, không kiểm chứng, khiến cô bị dư luận ném đá thậm tệ, bố mẹ phải nhận về quá nhiều đắng cay trước sự nổi tiếng bất ngờ của cô con gái nhỏ.

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Thương ba mẹ nuôi mình không lớn nhưng phải nhận về quá nhiều nỗi đau, Lê Âu Ngân Anh mong dư luận hãy công tâm hơn với mình - Ảnh: Internet

Mở đầu bài chia sẻ, Hoa hậu Đại dương khẳng định mình chưa bao giờ nộp đơn đăng ký tham gia cuộc thi quốc tế nào nên việc báo chí đặt tít theo kiểu “Lê Âu Ngân Anh không được cấp phép đi thi quốc tế” là dẫn dắt dư luận hiểu sai vấn đề.

Mặt khác, người đẹp Tiền Giang cũng khẳng định, trước khi đăng ký thi Hoa hậu Đại dương 2017, cô đã khai báo thành khẩn chuyện phẫu thuật thẩm mỹ. Do đó, Lê Âu Ngân Anh cho rằng những bài báo viết theo kiểu “Ngân Anh gian dối đi thi” là không chính xác.

“Tại sao cháu lại phải sống trong một thế giới mà quyền riêng tư, nhân cách, hình ảnh cá nhân của mình cùng gia đình cháu lại bị xúc phạm nặng nề đến như thế? Rồi sống lâu trong những điều sai, điều sai trở thành điều đúng để đẩy cháu vào ngõ cụt, buộc cháu phải hứng chịu búa rìu của dư luận, hứng chịu hàng trăm nghìn comment cho rằng cháu giả tạo, cháu giả dối.

Hơn 20 năm lớn lên, cháu đã chăm chỉ cố gắng học hành, cháu chưa từng nghĩ cuộc đời cháu sẽ có lúc bế tắc đến như thế. Cháu chỉ biết lặng yên khi nhìn cảnh ba mẹ cháu không dám bước chân ra đường, hạn chế không gặp gỡ bạn bè, họ hàng thân thuộc vì những câu nói buông lơi. Và rồi cháu mất đi niềm tin của mọi người dành cho cháu từ đó, nửa lời cháu nói giờ đây cũng cho là không đáng tin.

Thậm chí, thời gian sau đó cháu có tham gia một buổi đấu giá áo dài từ thiện tại Hội An, hàng trăm khách mời trong đêm ai cũng biết cháu đã không làm gì sai, thế nhưng một video cắt ghép không đúng sự thật đã lại tiếp tục lan truyền, mọi người đổ xô vào bình luận, chửi bới những đau lòng nhất là câu: “Ngựa quen đường cũ, chứng nào tật nấy”, và từ khóa Ngân Anh giả tạo, Ngân Anh giả dối lại cứ thế lan truyền. Cháu biết cháu chỉ là một hạt cát nhỏ bé giữa sa mạc mênh mông ngoài kia, cháu cứ mặc sức kêu gào và những cơn lốc xoáy thì cũng mặc sức cuốn cháu đi.

Cháu sợ tới độ im lặng, không dám nói một lời. Rồi một vài anh chị báo chí đã tự tìm hiểu sự thật, rồi tự minh oan giúp cháu. Bác ơi, với một đứa còn non nớt về tuổi đời, cháu xin phép hỏi bác rằng vì sao bác đã không sửa tít? Vì sao bác biết việc không đúng mà bác vẫn làm? Vì sao với mấy mươi năm làm báo, hoàn toàn có thể hiểu hết được hệ lụy về sao mà bác vẫn an nhiên?

Vì sao bác đã có thể cho nhưng bác đã không cho cháu và gia đình cháu một chút bình yên khi cuộc đời ngoài kia giông bão ập đến? Vì sao và vì sao, hàng trăm câu hỏi đã cuốn lấy cháu... Thưa bác, cháu đã nghĩ liệu rằng có sự nhầm lẫn nào ở đây không hay tất cả là sự cố tình trong việc đưa tin để bôi nhọ cháu?”, Hoa hậu Đại dương bức xúc.

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Người đẹp Tiền Giang rất buồn, bất lực vì nói câu nào ra cũng chẳng có ai tin. Cô sợ đến nỗi, có một khoảng thời gian chỉ dám im lặng mà chịu hàm oan - Ảnh: Internet

Qua đó, người đẹp Tiền Giang khẳng định cho đến hiện tại mình vẫn đang là Hoa hậu Đại dương. Cô yêu cầu cơ quan báo chí hãy thôi đưa những thông tin, tít tựa đơm đặt gây ảnh hưởng nặng nề đến gia đình mình.

“Vương miện Hoa hậu Đại dương mà cháu đang đeo bị tước hay không - tất cả mới chỉ là đề nghị mà Cục Nghệ thuật Biểu diễn, Bộ Văn hóa đưa ra với ban tổ chức cuộc thi. Đó vẫn là câu chuyện của ngày mai, của tương lai và chưa ai biết hồi kết là như thế nào.

Bác ơi! “Máu chảy ruột mềm”, cháu nghĩ ba mẹ cháu gồng gánh nuôi cháu lớn khôn đã đủ vất vả rồi, cháu xin bác hãy cho cháu lại niềm tin hôm nào, hãy đừng viết về những điều không đúng! Hãy đừng đưa những thông tin sai lệch chạm đến danh dự, nhân phẩm của cháu và gia đình...

Cháu chỉ muốn ba mẹ có thể tiếp tục thoải mái đọc báo và không cần phải đau lòng hay buồn bã lắc đầu khi đọc được những điều không đúng về con gái mình”, Hoa hậu Đại dương bày tỏ.

Lê Âu Ngân Anh: ‘Đau xót khi ba mẹ không dám ló mặt ra đường nhìn ai’ - Ảnh 3
NTK Sỹ Hoàng để lại bình luận động viên Hoa hậu Đại dương - Ảnh: Internet
Động thái lạ của trưởng BTC Hoa hậu Đại dương trước đề nghị truất ngôi Lê Âu Ngân Anh từ cục NTBD

Động thái lạ của trưởng BTC Hoa hậu Đại dương trước đề nghị truất ngôi Lê Âu Ngân Anh từ cục NTBD

Sau khi có công văn từ Cục Nghệ thuật Biểu diễn (NTBD) đề nghị tước vương miện của Lê Âu Ngân Anh, Ông Võ Việt Chung - trưởng ban tổ chức (BTC) “áng binh bất động” với truyền thông nhưng vẫn âm thầm đăng tải ảnh của tân Hoa hậu trên trang cá nhân.

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