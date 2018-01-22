Lộ ảnh 'nhạy cảm' của Lê Âu Ngân Anh trong phòng tắm khách sạn

Hai tuần vừa qua, Lê Âu Ngân Anh tiếp tục trở thành cái tên gây chú ý sau khi có thông tin đề nghị tước vương miện từ Cục Nghệ thuật Biểu diễn. Tuy chưa có phản hồi chính thức từ ban tổ chức Hoa hậu Đại dương nhưng mới đây, người đẹp Tiền Giang đã lên tiếng đề nghị cơ quan báo chí hãy thôi đưa những thông tin trái sự thật, gây ảnh hưởng nặng nề đến bản thân cô và đình.

Với bức tâm thư trải lòng về những áp lực phải gánh chịu, tân Hoa hậu Đại dương nhận được nhiều phản hồi tích cực từ cộng đồng mạng. Nhiều người cho rằng, Ngân Anh hoàn toàn không có lỗi, lỗi thuộc về ban tổ chức nên không có lý do gì phải bị truất ngôi. Bên cạnh đó, cũng có một số người khuyên tân Hoa hậu nên mang vương miện đi trả để đổi lấy bình yên cho gia đình.