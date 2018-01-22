Lộ ảnh 'nhạy cảm' của Lê Âu Ngân Anh trong phòng tắm khách sạn

Hậu trường 22/01/2018 13:55

Trong loạt ảnh chụp cùng một người bạn trong phòng tắm khách sạn, Lê Âu Ngân Anh chỉ mặc chiếc áo choàng tắm gợi cảm, khoe đôi chân thon dài miên man khiến nhiều người “thót tim”.

Hai tuần vừa qua, Lê Âu Ngân Anh tiếp tục trở thành cái tên gây chú ý sau khi có thông tin đề nghị tước vương miện từ Cục Nghệ thuật Biểu diễn. Tuy chưa có phản hồi chính thức từ ban tổ chức Hoa hậu Đại dương nhưng mới đây, người đẹp Tiền Giang đã lên tiếng đề nghị cơ quan báo chí hãy thôi đưa những thông tin trái sự thật, gây ảnh hưởng nặng nề đến bản thân cô và đình.

Với bức tâm thư trải lòng về những áp lực phải gánh chịu, tân Hoa hậu Đại dương nhận được nhiều phản hồi tích cực từ cộng đồng mạng. Nhiều người cho rằng, Ngân Anh hoàn toàn không có lỗi, lỗi thuộc về ban tổ chức nên không có lý do gì phải bị truất ngôi. Bên cạnh đó, cũng có một số người khuyên tân Hoa hậu nên mang vương miện đi trả để đổi lấy bình yên cho gia đình.

Lộ ảnh 'nhạy cảm' của Lê Âu Ngân Anh trong phòng tắm khách sạn - Ảnh 1
Nhan sắc Lê Âu Ngân Anh thay đổi rất nhiều so với hình ảnh bị cho là “thảm họa” trong đêm chung kết Hoa hậu Đại dương 2017 - Ảnh: FBNV

Đi cùng với những ồn ào từ việc bị yêu cầu trả vương miện, những câu chuyện xoay quanh đời tư của Lê Âu ngân Anh lại tiếp tục trở thành đề tài bàn tán sôi nổi trên các diễn đàn giải trí.
Mới đây, nhiều người phát hiện ra một số bức hình “nhạy cảm” của tân Hoa hậu trong trang phục áo choàng tắm.

Theo đó, khi đi chơi cùng một người bạn, Lê Âu Ngân Anh thoải mái chụp hình "xì tin" với những biểu cảm nhí nhảnh như phồng má, chu môi. Những khoảnh khắc dễ thương này được một người em thân thiết của tân Hoa hậu chia sẻ cách đây vài tuần.

Lộ ảnh 'nhạy cảm' của Lê Âu Ngân Anh trong phòng tắm khách sạn - Ảnh 2
Lê Âu Ngân Anh khoe chân thon dài trong chiếc áo choàng tắm gợi cảm - Ảnh: FBNV
Lộ ảnh 'nhạy cảm' của Lê Âu Ngân Anh trong phòng tắm khách sạn - Ảnh 3
Người đẹp Tiền Giang có phút giây thư giãn cùng bạn bè sau thời gian dài chịu áp lực dư luận - Ảnh: FBNV
Lộ ảnh 'nhạy cảm' của Lê Âu Ngân Anh trong phòng tắm khách sạn - Ảnh 4
Dù bị chỉ trích nhiều sau khi đăng quang nhưng Lê Âu Ngân Anh vẫn bản lĩnh vượt qua tất cả - Ảnh: FBNV
Lộ ảnh 'nhạy cảm' của Lê Âu Ngân Anh trong phòng tắm khách sạn - Ảnh 5
Lê Âu Ngân Anh tinh nghịch chu môi khi chụp ảnh - Ảnh: FBNV

Lộ ảnh 'nhạy cảm' của Lê Âu Ngân Anh trong phòng tắm khách sạn - Ảnh 6

Lộ ảnh 'nhạy cảm' của Lê Âu Ngân Anh trong phòng tắm khách sạn - Ảnh 7
Cứ mỗi lần đăng ảnh mới, Lê Âu Ngân Anh đều nhận về những ý kiến tiêu cực từ cộng đồng mạng - Ảnh: FBNV
Lộ ảnh 'nhạy cảm' của Lê Âu Ngân Anh trong phòng tắm khách sạn - Ảnh 8
Nhiều người khuyên Lê Âu Ngân Anh nên mang vương miện đi trả để đổi lấy sự yên bình - Ảnh: FBNV
Lê Âu Ngân Anh: ‘Đau xót khi ba mẹ không dám ló mặt ra đường nhìn ai’

Lê Âu Ngân Anh: ‘Đau xót khi ba mẹ không dám ló mặt ra đường nhìn ai’

Trong bức tâm thư dài gửi đến một tờ báo có tiếng, tân Hoa hậu Đại dương bày tỏ sự bức xúc vì thời qua đã có quá nhiều thông tin sai lệch về mình. Cô mong muốn dư  luận và truyền thông hãy có cái nhìn khách quan hơn, rộng lòng cho gia đình mình một lối thoát.

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