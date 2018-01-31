Lê Âu Ngân Anh tự tay đút cơm cho trẻ em nghèo khi đi phát quà từ thiện

Hậu trường 31/01/2018 12:21

Trong lúc chờ đợi quyết định cuối cùng từ ban tổ chức Hoa hậu Đại dương, Lê Âu Ngân Anh hạn chế xuất hiện ở các sự kiện giải trí nhưng vẫn chăm chỉ đi tặng quà Tết cho người già neo đơn và trẻ em nghèo.

Sau ồn ào bị Cục Nghệ thuật Biểu diễn đề nghị trả vương miện, Lê Âu Ngân Anh vừa xuất hiện ở một làng nghèo thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để làm từ thiện dịp cuối năm. Khác với vẻ nóng bỏng thường thấy, Ngân Anh ăn mặc khá giản dị với quần jeans đen và áo thun trắng.  Cô tự tay gói quà rồi cùng bố đi đến từng nhà để trao tận tay người dân.

Biểu cảm hiền lành cùng những cử chỉ quan tâm của tân Hoa hậu chiếm được nhiều cảm tình của các cụ bà và em nhỏ. Dù bị cư dân mạng chỉ trích thậm tệ nhưng Hoa hậu Đại dương vẫn không nản chí. Từ khi đăng quang, cô luôn cố gắng chứng minh bản thân qua những hoạt đồng ý nghĩa vì cộng đồng.

Lê Âu Ngân Anh tự tay đút cơm cho trẻ em nghèo khi đi phát quà từ thiện - Ảnh 1

Ngân Anh cùng bố đi làm từ thiện dịp cuối năm - Ảnh: Ngoisao.net

Lê Âu Ngân Anh tự tay đút cơm cho trẻ em nghèo khi đi phát quà từ thiện - Ảnh 2

Người đẹp thân thiện khi tặng quà cho những người già có hoàn cảnh khó khăn - Ảnh: Ngoisao.net

Lê Âu Ngân Anh tự tay đút cơm cho trẻ em nghèo khi đi phát quà từ thiện - Ảnh 3

Ngân Anh nhận được nhiều lời khen khi cẩn thận hỏi thăm gia cảnh của từng người - Ảnh: Ngoisao.net

Lê Âu Ngân Anh tự tay đút cơm cho trẻ em nghèo khi đi phát quà từ thiện - Ảnh 4

Hoa hậu Đại dương đi đến tận nhà phát quà Tết cho các em nhỏ - Ảnh: Ngoisao.net

Lê Âu Ngân Anh tự tay đút cơm cho trẻ em nghèo khi đi phát quà từ thiện - Ảnh 5

Cô gây ấn tượng với hình ảnh đút cơm cho bé gái - Ảnh: Ngoisao.net

Lê Âu Ngân Anh tự tay đút cơm cho trẻ em nghèo khi đi phát quà từ thiện - Ảnh 6

Ngân Anh chiếm được nhiều tình cảm của người dân nơi dây - Ảnh: Ngoisao.net

Lê Âu Ngân Anh tự tay đút cơm cho trẻ em nghèo khi đi phát quà từ thiện - Ảnh 7

Người đẹp dành một cái ôm đầy tình cảm để động viên người mẹ nghèo - Ảnh: Dân Trí

Lê Âu Ngân Anh tự tay đút cơm cho trẻ em nghèo khi đi phát quà từ thiện - Ảnh 8

Ngân Anh lễ phép cúi chào chủ nhà lúc ra về - Ảnh: Ngoisao.net

Bất ngờ với hình ảnh ‘búp bê Barbie’ của Lê Âu Ngân Anh: ‘Tôi sẽ viết tiếp câu chuyện đời mình’

Bất ngờ với hình ảnh ‘búp bê Barbie’ của Lê Âu Ngân Anh: ‘Tôi sẽ viết tiếp câu chuyện đời mình’

Trong loạt ảnh vừa chia sẻ trên trang cá nhân, Lê Âu Ngân Anh khoe vẻ đẹp tươi trẻ với bộ đầm trắng quyến rũ. Hình ảnh cô càng ngày càng khác xa so với đêm chung kết Hoa hậu Đại dương 2017.

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Từ khóa:   Lê Âu Ngân Anh Hoa hậu Đại dương Lê Âu Ngân Anh đi từ thiện

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