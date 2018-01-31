Lê Âu Ngân Anh tự tay đút cơm cho trẻ em nghèo khi đi phát quà từ thiện

Sau ồn ào bị Cục Nghệ thuật Biểu diễn đề nghị trả vương miện, Lê Âu Ngân Anh vừa xuất hiện ở một làng nghèo thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để làm từ thiện dịp cuối năm. Khác với vẻ nóng bỏng thường thấy, Ngân Anh ăn mặc khá giản dị với quần jeans đen và áo thun trắng. Cô tự tay gói quà rồi cùng bố đi đến từng nhà để trao tận tay người dân.

Biểu cảm hiền lành cùng những cử chỉ quan tâm của tân Hoa hậu chiếm được nhiều cảm tình của các cụ bà và em nhỏ. Dù bị cư dân mạng chỉ trích thậm tệ nhưng Hoa hậu Đại dương vẫn không nản chí. Từ khi đăng quang, cô luôn cố gắng chứng minh bản thân qua những hoạt đồng ý nghĩa vì cộng đồng.