Từng chê Lê Âu Ngân Anh thậm tệ, không ngờ Đặng Thu Thảo lại nói thế này về H’Hen Niê

Từng chê Lê Âu Ngân Anh không xứng đáng với danh hiệu Hoa hậu Đại dương, mới đây Đặng Thu Thảo lại tiếp tục lên tiếng về Hoa hậu H’Hen Niê.

Không chỉ bị dư luận chỉ trích về nhan sắc, Lê Âu Ngân Anh cũng từng bị Hoa hậu Đại dương 2014 – Đặng Thu Thảo chê bai vì phẫu thuật thẩm mỹ nhưng vẫn đăng quang.

Đặng Thu Thảo từng tuyên bố từ bỏ vương miện hoa hậu của mình - Ảnh: Internet

Mới đây, Đặng Thu Thảo tiếp tục thu hút sự chú ý của công chúng khi bất ngờ chia sẻ về Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 - H’Hen Niê.

Hoa hậu Đại dương 2014 cho rằng H’Hen Niê là người đăng quang xứng đáng nhất từ trước đến nay. Vì theo cô, tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam là người mạnh mẽ và luôn cố gắng hết mình để theo đuổi ước mơ. Bên cạnh đó, người đẹp Ê Đê cũng rất chân chất, có trí thức và nhan sắc nổi bật. Đặc biệt, H'Hen Niê còn là người có hoài bão lớn, biết cầu tiến và hòa nhập rất tốt.

Dành cho H’Hen Niê nhiều lời khen "có cánh", Đặng Thu Thảo xem Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 như một nàng Lọ Lem có thật ngoài đời.

Đặng Thu Thảo không tiếc lời khen H'Hen Niê - Ảnh: Internet

Đặng Thu Thảo tin tưởng rằng phẩm giá của H’Hen Niê sẽ không thay đổi theo thời gian - Ảnh: Internet

H'Hen Niê òa khóc khi được người dân Ê đê chào đón ở sân bay Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 xúc động trước tình cảm của người dân khi về thăm quê nhà, sáng 22/1.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tung-che-le-au-ngan-anh-tham-te-khong-ngo-dang-thu-thao-lai-noi-the-nay-ve-hhen-nie-268720.html