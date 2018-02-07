Sau nhiều tháng đăng quang, Lê Âu Ngân Anh lần đầu tiên tung ảnh bikini và tiết lộ bí mật 'động trời' ngày bé

Trái ngược với các mỹ nhân khác, Hoa hậu Đại dương không chọn áo dài để chụp ảnh Xuân mà diện 2 bộ bikini màu nổi để lưu giữ những khoảnh khắc đẹp nhất của đời con gái.

Khuya ngày 6/2, Lê Âu Ngân Anh khiến nhiều cư dân mạng "lác mắt" khi tung hai bức ảnh nóng bỏng, khoe body đẹp miễn chê với 2 bộ bikini màu sáng. Sau gần 5 tháng đăng quang và hứng chịu nhiều điều tiếng, đây là lần đầu tiên Hoa hậu Đại dương chịu chụp ảnh sexy với áo tắm 2 mảnh. Dù vẫn giữ mãi một biểu cảm gương mặt nhưng nhan sắc của người đẹp Tiền Giang được khen đã cải thiện lên nhiều.

Cô cũng học được cách tạo dáng chuyên nghiệp hơn để che khoe khéo những lợi thế cơ thể như đường cong "đốt mắt", thân hình đạt chuẩn cùng vòng eo con kiến đáng ngưỡng mộ.

Lê Âu Ngân Anh khoe vòng eo nhỏ xíu trong bộ bikini vàng rực - Ảnh: FBNV

Dưới chia sẻ của Ngân Anh, hàng trăm khán giả để lại bình luận ngợi khen vóc dáng thon thả của cô. Đáp lại bạn bè, Hoa hậu Đại dương tiết lộ rằng đường cong này đã có từ ngày nhỏ, đây cũng là lý do cô có biệt danh là Vịt Đẹt.

“Đựơc ông trời cho cái lưng gãy với mông diu nên cứ bị gọi là vịt đẹt ko biết khổ hay sướng” - Ngân Anh viết.

Dù bị chê nhiều về nhan sắc nhưng không ai có thể phủ nhận vóc dáng của Lê Âu Ngân Anh rất hoàn hảo - Ảnh: FBNV

Lê Âu Ngân Anh tiết lộ biệt danh ngày nhỏ của mình là 'vịt đẹt' - Ảnh: FBNV

Lộ bằng chứng Lê Âu Ngân Anh vừa mới đi làm răng để nâng cấp sắc đẹp Khi mãi nói chuyện với bạn bè, Hoa hậu Đại dương Lê Âu Ngân Anh vô tình để lộ bí mật từng đi chỉnh sửa răng để nâng cấp nhan sắc.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sau-nhieu-thang-dang-quang-le-au-ngan-anh-lan-dau-tien-tung-anh-bikini-va-tiet-lo-bi-mat-dong-troi-ngay-be-270713.html