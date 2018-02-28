Lê Âu Ngân Anh ngồi máy bay hạng sang, ăn uống như vua chúa trên đường đi Mỹ diễn thời trang tại Oscar

Hậu trường 28/02/2018 10:31

Hoa hậu Đại dương khoe vẻ đẹp sang chảnh khi đang dùng bữa trên chuyến bay đi Los Angeles. Cô đang nóng lòng chờ đến ngày trình diễn thời trang tại lễ trao giải Oscar 2018.

Khuya 27/2, Lê Âu Ngân Anh khoe hai bức ảnh đang ngồi trên khoang máy bay hạng sang và dùng bữa ăn đắt tiền. Người đẹp đang trên đường đến Mỹ để góp mặt trong show thời trang lớn nhất nhì trong năm tại đất nước này.

“Ăn uống no nê xong ngủ một giấc là được Los Angeles chào đón rồi”, Lê Âu Ngân Anh ghi chú vào bài đăng.

Lê Âu Ngân Anh ngồi máy bay hạng sang, ăn uống như vua chúa trên đường đi Mỹ diễn thời trang tại Oscar - Ảnh 1
Lê Âu Ngân Anh đang bay đến Mỹ để tham dự show thời trang trong khuôn khổ lễ trao giải Oscar - Ảnh: FBNV

Tuy vướng phải nhiều ồn ào từ khi đăng quang nhưng Lê Âu Ngân Anh đã may mắn lọt vào mắt xanh của nhà thiết kế lừng danh châu Âu - Patrick Phạm.

Cô là mỹ nhân Việt Nam duy nhất được mời đến trình diễn trong show thời trao trang đẳng cấp, nằm trong khuôn khổ lễ trao giải Oscar 2018.

Lê Âu Ngân Anh ngồi máy bay hạng sang, ăn uống như vua chúa trên đường đi Mỹ diễn thời trang tại Oscar - Ảnh 2
Người đẹp khoe thần thái sang chảnh khi diện đồ hàng hiệu, đeo trang sức đầy người - Ảnh: FBNV
Lê Âu Ngân Anh ngồi máy bay hạng sang, ăn uống như vua chúa trên đường đi Mỹ diễn thời trang tại Oscar - Ảnh 3
Cô khoe bữa ăn đủ chất trên khoang thương gia - Ảnh: FBNV

Chia sẻ về cảm xúc về lần đầu tiên xuất ngoại sau 6 tháng đăng quang Hoa hậu Đại dương, người đẹp Tiền Giang không giấu được niềm tự hào.

May mắn đầu tiên đã mỉm cười khi Ngân Anh biết đựơc rằng mình là người đẹp Việt Nam duy nhất được vinh dự mời đến với show diễn thời trang nằm trong khuôn khổ lễ trao giải Oscar 2018 - một trong những sự kiện danh giá nhất trong năm tại đất Mỹ.

Và tuyệt vời hơn nữa khi biết rằng Ngân Anh sẽ được khoác lên mình trang phục của anh Patrick Phạm - NTK thành danh ở châu Âu với những thiết kế Haute Couture đẳng cấp và được công chúa, hoàng tử Áo cùng nhiều sao Hollywood ưa chuộng”, Ngân Anh viết.

Lê Âu Ngân Anh tự hào vì là người Việt Nam duy nhất được mời trình diễn trong show thời trang ở Oscar

Lê Âu Ngân Anh tự hào vì là người Việt Nam duy nhất được mời trình diễn trong show thời trang ở Oscar

Hoa hậu Đại dương vô cùng hạnh phúc khi nhận được lời mời trình diễn thời trang tại lễ trao giải Oscar 2018 - một trong những sự kiện danh giá bậc nhất trong năm tại đất nước Mỹ hoa lệ.

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