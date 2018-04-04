Sau hai lần phẫu thuật, Thúy Hạnh khiến dân tình 'phát sốt' khi xuất hiện với nhan sắc rạng ngời

Người mẫu Thúy Hạnh khiến nhiều khách mời và ống kính truyền thông không thể rời mắt khi diện đầm lộng lẫy, khoe nhan sắc xinh đẹp tại một sự kiện mới đây.
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Chiều 4/4, tại một khách sạn sang trọng ở TP. Hồ Chí Minh, Công ty cổ phần truyền thông đa phương tiện MultiMedia JSC đã tổ chức buổi họp báo về Tuần lễ thời trang Quốc tế Việt Nam Xuân Hè 2018 (Vietnam International Fashion Week Spring Summer), được tổ chức từ ngày 19/4 đến ngày 22/4. Sự kiện quy tụ hàng loạt nghệ sĩ, người mẫu và nhà thiết kế nổi tiếng.
Có mặt tại buổi họp báo với tư cách là khách mời, người mẫu Thúy Hạnh tạo được ấn tượng mạnh với công chúng và giới truyền thông. Cựu người mẫu sinh năm 1978 diện thiết kế tinh tế, giúp tôn lên vóc dáng thanh thoát, và quyến rũ của mình.
Chia sẻ với Phụ nữ và Gia đình, Thúy Hạnh cho biết hiện tại sức khỏe của cô rất ổn định. Cô đang tiếp tục thực hiện những dự án mới của mình trong năm 2018.