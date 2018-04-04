Sau hai lần phẫu thuật, Thúy Hạnh khiến dân tình 'phát sốt' khi xuất hiện với nhan sắc rạng ngời

Hậu trường 04/04/2018 20:05

Người mẫu Thúy Hạnh khiến nhiều khách mời và ống kính truyền thông không thể rời mắt khi diện đầm lộng lẫy, khoe nhan sắc xinh đẹp tại một sự kiện mới đây.

Chiều 4/4, tại một khách sạn sang trọng ở TP. Hồ Chí Minh, Công ty cổ phần truyền thông đa phương tiện MultiMedia JSC đã tổ chức buổi họp báo về Tuần lễ thời trang Quốc tế Việt Nam Xuân Hè 2018 (Vietnam International Fashion Week Spring Summer), được tổ chức từ ngày 19/4 đến ngày 22/4. Sự kiện quy tụ hàng loạt nghệ sĩ, người mẫu và nhà thiết kế nổi tiếng.

Có mặt tại buổi họp báo với tư cách là khách mời, người mẫu Thúy Hạnh tạo được ấn tượng mạnh với công chúng và giới truyền thông. Cựu người mẫu sinh năm 1978 diện thiết kế tinh tế, giúp tôn lên vóc dáng thanh thoát, và quyến rũ của mình.

Chia sẻ với Phụ nữ và Gia đình, Thúy Hạnh cho biết hiện tại sức khỏe của cô rất ổn định. Cô đang tiếp tục thực hiện những dự án mới của mình trong năm 2018.

Sau hai lần phẫu thuật, Thúy Hạnh khiến dân tình 'phát sốt' khi xuất hiện với nhan sắc rạng ngời - Ảnh 1
Thúy Hạnh thu hút sự chú ý với vẻ ngoài xinh đẹp và rạng rỡ - Ảnh: Nhi Nguyễn
Sau hai lần phẫu thuật, Thúy Hạnh khiến dân tình 'phát sốt' khi xuất hiện với nhan sắc rạng ngời - Ảnh 2
Cựu người mẫu chọn trang phục đơn giản nhưng cũng không kém phần sang trọng - Ảnh: Nhi Nguyễn
Sau hai lần phẫu thuật, Thúy Hạnh khiến dân tình 'phát sốt' khi xuất hiện với nhan sắc rạng ngời - Ảnh 3
Dù vừa trải qua hai ca phẫu thuật là cắt bỏ tử cung và viêm ruột thừa, Thúy Hạnh vẫn giữ cho mình nhan sắc rạng ngời cùng thân hình khá thon gọn, cuốn hút - Ảnh: Nhi Nguyễn
Sau hai lần phẫu thuật, Thúy Hạnh khiến dân tình 'phát sốt' khi xuất hiện với nhan sắc rạng ngời - Ảnh 4
Cô vẫn đang miệt mài thực hiện các dự án trong năm 2018  - Ảnh: Nhi Nguyễn
Sắp mổ cấp cứu nhưng bị chồng nạt nộ, Thúy Hạnh bật khóc nức nở ngay trước mặt bác sĩ

Sắp mổ cấp cứu nhưng bị chồng nạt nộ, Thúy Hạnh bật khóc nức nở ngay trước mặt bác sĩ

Dù được bác sĩ yêu cầu mổ cấp cứu ngay lập tức nhưng Thúy Hạnh vẫn muốn trì hoãn vì ham công tiếc việc. Tuy nhiên, khi nghe ông xã nói một câu, cô đã bật khóc ngay trong phòng khám.

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