Sắp mổ cấp cứu nhưng bị chồng nạt nộ, Thúy Hạnh bật khóc nức nở ngay trước mặt bác sĩ

Dù được bác sĩ yêu cầu mổ cấp cứu ngay lập tức nhưng Thúy Hạnh vẫn muốn trì hoãn vì ham công tiếc việc. Tuy nhiên, khi nghe ông xã nói một câu, cô đã bật khóc ngay trong phòng khám.
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Hai tháng sau khi cắt bỏ tử cung, cựu người mẫu Thúy Hạnh lại tiếp tục phải vào phòng mổ để cắt bỏ ruột thừa. Cô vừa trải qua ca phẫu thuật thành công nhưng rất hoang mang với tình hình sức khỏe hiện tại.
Trong bài chia sẻ dài trên trang cá nhân, bà mẹ hai con lần lượt nhớ lại hành trình cùng chồng đến phòng khám để kiểm tra ổ bụng. Theo đó, từ ngày 7/3, Thúy Hạnh liên tục gặp phải những cơn đau khó hiểu ở vụng bụng dưới. Khi đi khám, bác sĩ kết luận cô bị nhiễm trùng đường tiết niệu nên cho về nhà uống thuốc và tiếp tục theo dõi.
Trong thời gian điều trị, cựu người mẫu chịu khó nén cơn đau để làm việc cho kịp tiến độ. Tuy nhiên, đến ngày 12/3, Thúy Hạnh đến bệnh viện tái khám thì hoảng hốt khi nghe bác sĩ thông báo phải cắt bỏ ruột thừa gấp. “Phần ruột thừa của em trốn vào nang buồng trứng, đang gây áp xe viêm và phải mổ ngay”, Thúy Hạnh kể lại lời bác sĩ.
Tuy nhiên, do còn nhiều việc chưa làm xong nên bà mẹ trẻ muốn xin bác sĩ hoãn mổ vài ngày. Nghe vợ nói xong, chồng Thúy Hạnh đứng kế bên đã nổi giận và nạt nộ vài câu khiến cô bật khóc nức nở.
“Bác sĩ: ‘Không, em thuộc diện phải mổ cấp cứu ngay lập tức’. Ông chồng đứng trước mặt cũng nạt luôn ‘Việc cái gì mà việc, mổ ngay không nguy hiểm lắm!’. Con bé tự nhiên bật khóc oà, ngồi khóc ngon lành trước mặt bác sĩ và chồng làm mọi người cũng hoảng.
Ông trời biết cách trêu chọc và thử sức chịu đựng của tôi ghê, hai tháng trước vừa phẫu thuật, 5 ngày vừa rồi chữa nhiễm trùng đường tiết niệu, giờ lại nhập viện mổ viêm ruột thừa... Mình còn chưa kịp quên cảm giác của sự lạnh lẽo trong phòng mổ, phòng hậu phẫu, những mũi tiêm kháng sinh đau buốt. Nhưng phải cố lên, phải chấp nhận sự thật thôi”, Thúy Hạnh kể lại.