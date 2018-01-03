Thúy Hạnh nghẹn ngào sau ca phẫu thuật cắt bỏ tử cung: Mình sẽ không bao giờ có em bé được nữa

Hậu trường 03/01/2018 09:55

Chiều ngày 2/1, cựu người mẫu Thúy Hạnh bước vào ca phẫu thuật cắt bỏ tử cung. Nhiều bạn bè, đồng nghiệp và fan đã gửi lời động viên đến bà xã nhạc sĩ Minh Khang.

Thúy Hạnh quyết định phẫu thuật cắt bỏ tử cung để bảo vệ sức khỏe và tránh những di chứng về sau. Hiện tại cựu người mẫu sinh năm 1978 đã tỉnh lại và chính thức gửi lời cảm ơn bạn bè, đồng nghiệp, những người đã quan tâm gửi lời động viên cô trong giai đoạn khó khăn này.

Trên trang Facebook cá nhân mới đây, Thúy Hạnh đăng hình ảnh cô đang nằm trên giường bệnh kèm dòng trạng thái: “Chào cả nhà. Sorry vì đã trêu chọc mọi người trưa nay. Mình vào viện - khoa sản, nhưng không phải có thêm em bé, mà ngược lại, sau cuộc phẫu thuật hôm nay mình sẽ không bao giờ có em bé được nữa”.

Thúy Hạnh nghẹn ngào sau ca phẫu thuật cắt bỏ tử cung: Mình sẽ không bao giờ có em bé được nữa - Ảnh 1
Thúy Hạnh cho biết hiện sức khỏe đã ổn định, đang nghỉ ngơi và hồi phục - Ảnh: FBNV

Bên cạnh đó, bà xã Minh Khang cũng cho biết hiện tại tinh thần cô rất thoải mái, sức khỏe đang dần hồi phục: “Hai vợ chồng mình cũng đã suy nghĩ rất lâu mới đi đến quyết định này nên hôm nay nhập viện tinh thần cũng thoải mái. Mình đã về phòng nằm nghỉ và chờ hồi phục rồi nhé. Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm. Love you all”.

Thúy Hạnh nghẹn ngào sau ca phẫu thuật cắt bỏ tử cung: Mình sẽ không bao giờ có em bé được nữa - Ảnh 2
Cựu người mẫu cũng thổ lộ, trước khi quyết định cắt bỏ tử cung cô và ông xã suy nghĩ rất lâu - Ảnh: FBNV
Thúy Hạnh nghẹn ngào sau ca phẫu thuật cắt bỏ tử cung: Mình sẽ không bao giờ có em bé được nữa - Ảnh 3
Dưới phần bình luận, em gái Thúy Hạnh - Thúy Hằng - đăng bức ảnh con gái vẽ tặng dì mau khỏe gây xúc động - Ảnh: FBNV
Thúy Hạnh nghẹn ngào sau ca phẫu thuật cắt bỏ tử cung: Mình sẽ không bao giờ có em bé được nữa - Ảnh 4
Nhiều bạn bè và fan cũng gửi lời động viên đến bà mẹ 2 con - Ảnh: FBNV
Thúy Hạnh nghẹn ngào sau ca phẫu thuật cắt bỏ tử cung: Mình sẽ không bao giờ có em bé được nữa - Ảnh 5
Bà xã Bình Minh, ca sĩ Vy Oanh cùng nhiều sao Việt cũng gửi lời hỏi thăm Thúy Hạnh - Ảnh: FBNV
Cựu người mẫu Thúy Hạnh phải phẫu thuật cắt bỏ tử cung và không hề mang thai như đồn đoán

Cựu người mẫu Thúy Hạnh phải phẫu thuật cắt bỏ tử cung và không hề mang thai như đồn đoán

Sự thật cựu người mẫu Thúy Hạnh nằm ở khoa sản để cắt bỏ tử cung chứ không phải mang thai như nhiều người nghĩ.

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