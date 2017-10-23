Kỷ niệm 11 năm ngày cưới bên 2 'công chúa' nhỏ, vợ chồng Thúy Hạnh lấp lửng muốn sinh thêm con trai

Vốn là gia đình kín tiếng của showbiz Việt, cặp đôi Thúy Hạnh - Minh Khang khiến công chúng phải trầm trồ ngưỡng mộ với hạnh phúc viên mãn của mình sau 11 năm chính thức "về chung nhà".
Tổ ấm hạnh phúc bên Thúy Hạnh và hai con của Minh Khang luôn là niềm ao ước của nhiều người. Không chỉ kín tiếng trong cuộc sống riêng tư, cả hai luôn khóe léo, nhường nhịn để giữ gìn hạnh phúc một cách trọn vẹn nhất.
Đến với nhau khi còn tay trắng, để có cuộc sống sung túc, hạnh phúc viên mãn như hiện tại thì cặp đôi đã rất cố gắng nỗ lực. Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, Minh Khang bất ngờ chia sẻ kỷ niệm 11 năm ngày cưới khiến cộng đồng mạng ngưỡng mộ.
Anh chia sẻ ảnh gia đình hạnh phúc kèm theo dòng trạng thái: "11 năm rồi đó cả nhà ạ, không biết cả nhà có muốn gia đình em kiếm thêm 1 ku nữa không ạ"