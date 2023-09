Mới đây, cựu người mẫu Thúy Hạnh bất ngờ chia sẻ dòng cảm xúc với tâm trạng khá bức xúc về việc chồng cô Minh Khang bị nhận xét là suốt ngày mang tên vợ ra khoe, dựa hơi vợ.....khi tham gia chương trình truyền hình thực tế: "Bố ơi! mình đi đâu thế".

Thúy Hạnh viết: "Mình cũng thuộc dạng hiền, đọc các thể loại bình luận ảo thường cười nhạt bỏ qua để cho đầu óc thanh thản sống cho vui vẻ và thưởng thức cuộc sống của mình. Nhưng thôi lần này phá lệ nói vài câu cho đỡ khó chịu.



Lượn qua một vài diễn đàn chê bai ông xã về buổi phỏng vấn trong tập 13 của "Dad Where are we going - Bố ơi Mình đi đâu thế?" mùa 2 là suốt ngày mang tên vợ ra khoe, dựa hơi vợ......thì thấy toàn các bạn trẻ, các bạn đã không thích thì các bạn sẽ tìm mọi nhược điểm để chê bai, các cụ nói cũng đúng "Thương nhau củ ấu cũng tròn, ghét nhau bồ hòn cũng méo".