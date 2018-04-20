Tối qua (19/4), Tuần lễ Thời Trang Quốc tế Việt Nam Xuân Hè 2018 đã chính thức khai mạc. Đây là sự kiện thời trang lớn nên có sự góp mặt của hàng loạt tên tuổi đình đám trong làng giải trí Việt như: Vợ chồng Bình Minh – Anh Thơ, cựu siêu mẫu Thúy Hạnh, Á hậu Hoàng Thùy, diễn viên Chi Pu, Kim Lý…

Đáng chú ý là sự góp mặt của Angela Phương Trinh với chiếc mũ lông độc đáo và ca sĩ Thảo Trang với trang phục “có 1 không 2”.