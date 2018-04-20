Diện trang phục độc lạ, Angela Phương Trinh và Thảo Trang nổi bần bật tại thảm đỏ VIFW

Hậu trường 20/04/2018 11:24

Angela Phương Trinh và ca sĩ Thảo Trang xuất hiện đầy ấn tượng khiến khách mời có mặt tại đêm diễn đầu tiên của chương trình Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam Xuân Hè 2018 (VIFW) phải ngoái nhìn.

Tối qua (19/4), Tuần lễ Thời Trang Quốc tế Việt Nam Xuân Hè 2018 đã chính thức khai mạc. Đây là sự kiện thời trang lớn nên có sự góp mặt của hàng loạt tên tuổi đình đám trong làng giải trí Việt như: Vợ chồng Bình Minh – Anh Thơ, cựu siêu mẫu Thúy Hạnh, Á hậu Hoàng Thùy, diễn viên Chi Pu, Kim Lý…

Đáng chú ý là sự góp mặt của Angela Phương Trinh với chiếc mũ lông độc đáo và ca sĩ Thảo Trang với trang phục “có 1 không 2”.

Diện trang phục độc lạ, Angela Phương Trinh và Thảo Trang nổi bần bật tại thảm đỏ VIFW - Ảnh 1
Angela Phương Trinh nổi bật tại sự kiện với chiếc nón lông độc đáo - Ảnh: Nhi Nguyễn
Diện trang phục độc lạ, Angela Phương Trinh và Thảo Trang nổi bần bật tại thảm đỏ VIFW - Ảnh 2
Chiếc mũ lông hồng to tướng gần như che hết mặt của chân dài này - Ảnh: Nhi Nguyễn
Diện trang phục độc lạ, Angela Phương Trinh và Thảo Trang nổi bần bật tại thảm đỏ VIFW - Ảnh 3
Angela Phương Trinh phải cố ngước mặt lên khi tạo dáng trước ống kính nhưng mọi người vẫn phải rất khó khăn để tìm thấy mắt của cô - Ảnh: Nhi Nguyễn
Diện trang phục độc lạ, Angela Phương Trinh và Thảo Trang nổi bần bật tại thảm đỏ VIFW - Ảnh 4
Chiếc mũ độc đáo của chân dài này khiến nhiều người phải ngoái nhìn - Ảnh: Nhi Nguyễn
Diện trang phục độc lạ, Angela Phương Trinh và Thảo Trang nổi bần bật tại thảm đỏ VIFW - Ảnh 5
Ca sĩ Thảo Trang cũng thu hút không kém khi xuất hiện tại buổi khai mạc VIFW 2018 - Ảnh: Nhi Nguyễn
Diện trang phục độc lạ, Angela Phương Trinh và Thảo Trang nổi bần bật tại thảm đỏ VIFW - Ảnh 6
Bộ trang phục độc đáo và lạ mắt... 
Diện trang phục độc lạ, Angela Phương Trinh và Thảo Trang nổi bần bật tại thảm đỏ VIFW - Ảnh 7
...giúp chân dài này nổi bần bật tại chương trình tối qua - Ảnh: Nhi Nguyễn

Bên cạnh đó, Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam Xuân Hè 2018 còn tiếp đón nhiều sao việt đình đám trong showbiz Việt.

Diện trang phục độc lạ, Angela Phương Trinh và Thảo Trang nổi bần bật tại thảm đỏ VIFW - Ảnh 8

Diện trang phục độc lạ, Angela Phương Trinh và Thảo Trang nổi bần bật tại thảm đỏ VIFW - Ảnh 9
Vợ chồng Bình Minh và Anh Thơ - Ảnh: Nhi Nguyễn
Diện trang phục độc lạ, Angela Phương Trinh và Thảo Trang nổi bần bật tại thảm đỏ VIFW - Ảnh 10
Chi Pu - Ảnh: Nhi Nguyễn
Diện trang phục độc lạ, Angela Phương Trinh và Thảo Trang nổi bần bật tại thảm đỏ VIFW - Ảnh 11
Cựu siêu mẫu Thúy Hạnh - Ảnh: Nhi Nguyễn
Diện trang phục độc lạ, Angela Phương Trinh và Thảo Trang nổi bần bật tại thảm đỏ VIFW - Ảnh 12
Ninh Dương Lan Ngọc - Ảnh: Nhi Nguyễn
Diện trang phục độc lạ, Angela Phương Trinh và Thảo Trang nổi bần bật tại thảm đỏ VIFW - Ảnh 13
Á Hậu Lệ Hằng - Ảnh: Nhi Nguyễn
Diện trang phục độc lạ, Angela Phương Trinh và Thảo Trang nổi bần bật tại thảm đỏ VIFW - Ảnh 14
Diễn viên Diễm My 9x - Ảnh: Nhi Nguyễn
Diện trang phục độc lạ, Angela Phương Trinh và Thảo Trang nổi bần bật tại thảm đỏ VIFW - Ảnh 15
Phượng Chanel xuất hiện một mình, không có Quách Ngọc Ngoan tháp tùng - Ảnh: Nhi Nguyễn
Bẵng đi một thời gian, Thủy Tiên lại gây 'sốt' với gu thời trang thiếu vải, lộ cả phần nhạy cảm

Bẵng đi một thời gian, Thủy Tiên lại gây 'sốt' với gu thời trang thiếu vải, lộ cả phần nhạy cảm

Khán giả không thể đếm xuể đây là lần thứ bao nhiêu Thủy Tiên diện trang phục bó sát, ngắn cũn cỡn trình diễn trên sân khấu.

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Từ khóa:   VIFW 2018 Angela Phương Trinh tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam xuân hè 2018 Ninh Dương Lan Ngọc Phượng Chanel Anh Thơ - Bình Minh Diễn viên Diễm My Thảo Trang

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