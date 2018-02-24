Bẵng đi một thời gian, Thủy Tiên lại gây 'sốt' với gu thời trang thiếu vải, lộ cả phần nhạy cảm

Hậu trường 24/02/2018 14:57

Khán giả không thể đếm xuể đây là lần thứ bao nhiêu Thủy Tiên diện trang phục bó sát, ngắn cũn cỡn trình diễn trên sân khấu.

Dù không ít lần bị công chúng “ném đá” vì gu thời trang táo bạo, khoe da thịt quá đà gây phản cảm, Thủy Tiên vẫn thường xuyên theo đuổi phong cách này khi tham gia các chương trình, sự kiện.

Mới đây, bà mẹ một con lại khiến nhiều người đỏ mặt khi xuất hiện với trang phục thiếu vải lộ vùng nhạy cảm trên sân khấu. 

Bẵng đi một thời gian, Thủy Tiên lại gây 'sốt' với gu thời trang thiếu vải, lộ cả phần nhạy cảm - Ảnh 1
Hình ảnh nóng bỏng của Thủy Tiên trên sân khấu được dân mạng lan truyền nhanh chóng - Ảnh: Internet

Theo hình ảnh được chia sẻ, nữ ca sĩ đang biểu diễn nhiệt tình với trang phục jumsuit, màu nude, ôm sát người mà không hề biết mình gặp sự cố.

Nhiều người cho rằng bộ trang phục của Thủy Tiên không khác nào bikini. Phong cách ăn mặc quá táo bạo và gợi cảm của bà xã Công Vinh đôi khi phản tác dụng, kém duyên chốn đông người.

Bẵng đi một thời gian, Thủy Tiên lại gây 'sốt' với gu thời trang thiếu vải, lộ cả phần nhạy cảm - Ảnh 2
Cô nàng vẫn mải miết trình diễn mà không hề hay biết bộ trang phục của mình đang vô cùng phản cảm - Ảnh: Internet
Bẵng đi một thời gian, Thủy Tiên lại gây 'sốt' với gu thời trang thiếu vải, lộ cả phần nhạy cảm - Ảnh 3
Thủy Tiên lại tiếp tục mất điểm trong mắt công chúng với hình ảnh kém duyên này - Ảnh: Internet

Bẵng đi một thời gian, Thủy Tiên lại gây 'sốt' với gu thời trang thiếu vải, lộ cả phần nhạy cảm - Ảnh 4

Bẵng đi một thời gian, Thủy Tiên lại gây 'sốt' với gu thời trang thiếu vải, lộ cả phần nhạy cảm - Ảnh 5
Có lẽ khán giả sẽ chú ý nhiều hơn vào bộ trang phục này hơn là phần trình diễn - Ảnh: Internet 
Bẵng đi một thời gian, Thủy Tiên lại gây 'sốt' với gu thời trang thiếu vải, lộ cả phần nhạy cảm - Ảnh 6
Trước đó Thủy Tiên cũng khiến nhiều người đỏ mặt khi diện trang phục mỏng tang tham gia sự kiện - Ảnh: Internet

Bẵng đi một thời gian, Thủy Tiên lại gây 'sốt' với gu thời trang thiếu vải, lộ cả phần nhạy cảm - Ảnh 7

Bẵng đi một thời gian, Thủy Tiên lại gây 'sốt' với gu thời trang thiếu vải, lộ cả phần nhạy cảm - Ảnh 8
Đây là phong cách mà nữ ca sĩ ưa chuộng mỗi khi lên sân khấu - Ảnh: Internet
Rời xa ồn ào, Thủy Tiên đón năm mới nhẹ nhàng và ấm áp bên Công Vinh tại quê nhà

Rời xa ồn ào, Thủy Tiên đón năm mới nhẹ nhàng và ấm áp bên Công Vinh tại quê nhà

Gác qua một bên những ồn ào, thị phi trong năm cũ, Thủy Tiên hạnh phúc chào đón năm mới bên ông xã Công Vinh tại quê nhà.

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Từ khóa:   Thủy Tiên - Công Vinh ca sĩ Thủy Tiên

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