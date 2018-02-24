Bẵng đi một thời gian, Thủy Tiên lại gây 'sốt' với gu thời trang thiếu vải, lộ cả phần nhạy cảm

Khán giả không thể đếm xuể đây là lần thứ bao nhiêu Thủy Tiên diện trang phục bó sát, ngắn cũn cỡn trình diễn trên sân khấu.
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Dù không ít lần bị công chúng “ném đá” vì gu thời trang táo bạo, khoe da thịt quá đà gây phản cảm, Thủy Tiên vẫn thường xuyên theo đuổi phong cách này khi tham gia các chương trình, sự kiện.
Mới đây, bà mẹ một con lại khiến nhiều người đỏ mặt khi xuất hiện với trang phục thiếu vải lộ vùng nhạy cảm trên sân khấu.
Theo hình ảnh được chia sẻ, nữ ca sĩ đang biểu diễn nhiệt tình với trang phục jumsuit, màu nude, ôm sát người mà không hề biết mình gặp sự cố.
Nhiều người cho rằng bộ trang phục của Thủy Tiên không khác nào bikini. Phong cách ăn mặc quá táo bạo và gợi cảm của bà xã Công Vinh đôi khi phản tác dụng, kém duyên chốn đông người.