Bẵng đi một thời gian, Thủy Tiên lại gây 'sốt' với gu thời trang thiếu vải, lộ cả phần nhạy cảm

Dù không ít lần bị công chúng “ném đá” vì gu thời trang táo bạo, khoe da thịt quá đà gây phản cảm, Thủy Tiên vẫn thường xuyên theo đuổi phong cách này khi tham gia các chương trình, sự kiện.

Mới đây, bà mẹ một con lại khiến nhiều người đỏ mặt khi xuất hiện với trang phục thiếu vải lộ vùng nhạy cảm trên sân khấu.