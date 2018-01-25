Thủy Tiên nổi giận, mắng ‘kẻ bất nhân’ chế giễu câu nói của Công Vinh: 'Chắc chắn Việt Nam không thể thắng Iraq’

Hậu trường 25/01/2018 12:03

Trong lúc cả nước đang vui mừng trước chiến thắng lịch sử của tuyển U23 Việt Nam, nhiều cư dân mạng lục lại câu nói trước đây của Công Vinh để chỉ trích khiến ca sĩ Thủy Tiên tức giận đăng status đáp trả.

Cách đây ít phút, Thủy Tiên chia sẻ trên Fanpage bức ảnh mà ai đó đã ghép Công Vinh bên cạnh các cầu thủ U23 Việt Nam cùng phát ngôn cách đây 2 năm của cựu tiền đạo: “Chắc chắn Việt Nam không thể thắng Iraq, chúng ta phải biết mình ở đâu”.

Theo đó, bà xã Công Vinh vô cùng bức xúc khi người này không hiểu vấn đề, cố tình tạo "phốt" để cư dân mạng đồng loạt mắng nhiếc chồng mình trong thời điểm nhạy cảm.

Giọng ca Giấc mơ tuyết trắng cho rằng, lúc Công Vinh nói câu này là sau khi anh đã cố gắng hết sức nhưng không thể đánh bại đối thủ quá mạnh. Trong thời điểm đó, Công Vinh khẳng định Việt Nam rất khó thắng Iraq vì đất nước này có quá nhiều cầu thủ từng thi đấu Châu Âu.

Thủy Tiên nổi giận, mắng ‘kẻ bất nhân’ chế giễu câu nói của Công Vinh: 'Chắc chắn Việt Nam không thể thắng Iraq’ - Ảnh 1

Thủy Tiên cho rằng, câu nói này của Công Vinh chỉ phù hợp với thời điểm cách đây 2 năm - Ảnh: FBNV

“Xin phép nói rằng ai cố tình viết ra câu này trong thời điểm với hình ảnh này gây hiểu lầm trong thời điểm này là bất nhân nhé. Anh Vinh từng ghi bàn vào lưới Iraq ở cấp độ đội tuyển quốc gia 2 năm trứơc ở vòng loại World Cup. Họ mang đội hình mạnh nhất cấp độ đội tuyển quốc gia của họ, gọi toàn là những cầu thủ từng thi đấu Châu Âu về đá chứ chẳng phải bị giới hạn độ tuổi.

Dù ít dù nhiều cũng đã từng đổ mồ hôi nước mắt trên sân như các em trẻ bây giờ để mang về niềm vui và thành tích thể thao cho đất nước… Bây giờ, dù không còn đá nữa thì cũng chẳng đáng bị các bạn cố tình ghép hình và câu nói này trong thời điểm nhạy cảm để mọi người vào chửi không ra gì trên các trang mạng” – bà xã Công Vinh tức giận.

Qua đó, Thủy Tiên cũng nhấn mạnh rằng Câu lạc bộ (CLB) bóng đá mà chồng mình đang làm chủ tịch cũng đã gửi tặng U23 Việt Nam số tiền khá lớn để động viên tinh thần. Do đó, cô yêu cầu cư dân mạng hãy thôi mắng nhiếc, chỉ trích Công Vinh chỉ vì một câu nói không dành cho thời điểm này.

Thủy Tiên nổi giận, mắng ‘kẻ bất nhân’ chế giễu câu nói của Công Vinh: 'Chắc chắn Việt Nam không thể thắng Iraq’ - Ảnh 2

Thủy Tiên và Công Vinh đều rất vui mừng khi U23 Việt Nam chiến thắng Iraq và Qatar - Ảnh: Internet

“Gửi các bạn chửi rủa và chia sẻ, lan truyền hình ảnh này. Chẳng có ai thần kinh bình thường mà đi phát biểu câu này trong thế này, CLB TP.HCM cũng chi 500 triệu động viên các em, chứng tỏ sự quan tâm và tự hào. Nhiều chuyện có khi mắt thấy tai nghe còn chưa chắc là sự thật nên các bạn có nghe gì cũng nên tìm hiểu trước nghe rồi chửi rủa và tiếp tay truyền tin hại người như vậy” - Thủy Tiên bức xúc.

2 năm trước, Công Vinh nhận nhiều ý kiến trái chiều khi cho rằng chiến thắng trước Iraq là nhiệm vụ bất khả thi.

"Chúng ta muốn vừa đá hay, đá đẹp để thắng Iraq đó là điều không thể. Chắc chắn là không thể. Vì muốn làm được điều đó thì chúng ta phải mạnh hơn họ. Tuy nhiên, Iraq đang hơn chúng ta rất nhiều trên bảng xếp hạng của FIFA, họ cũng có rất nhiều những cầu thủ giỏi đang thi đấu ở Châu Âu.

Tất nhiên, trong bóng đá cũng có những bất ngờ, nhưng bất ngờ trên cơ sở phải có thực lực, trận đấu tới chúng ta chỉ có thể hy vọng các cầu thủ sẽ chơi hết mình để ngay cả khi thất bại cũng có thể ngẩng cao đầu" - Công Vinh chia sẻ trên Trí Thức Trẻ.

Thủy Tiên nổi giận, mắng ‘kẻ bất nhân’ chế giễu câu nói của Công Vinh: 'Chắc chắn Việt Nam không thể thắng Iraq’ - Ảnh 3
Ngày 20/1, U23 Việt Nam đã chiến thắng U23 Iraq với tỉ số 5-3, giành chiếc vé vào bán kết - Ảnh: Internet
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