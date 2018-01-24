Lâm Khánh Chi chơi lớn, tặng hẳn 4000 đô cho thủ môn Bùi Tiến Dũng sau chiến thắng của U23 Việt Nam

Quá ngưỡng mộ tài năng của thủ môn Bùi Tiến Dũng, Lâm Khánh Chi quyết định tặng chàng trai sinh năm 1997 một chiếc vòng phong thủy trị giá 4000 đô.

Hòa chung không khí cả nước đang ăn mừng chiến thắng của đội tuyển U23 Việt Nam trước U23 Qatar, ca sĩ Lâm Khánh Chi cũng không giấu nổi niềm hạnh phúc. Theo dõi trận đấu từ đầu đến cuối, “Mỹ nhân chuyển giới” vô cùng ngưỡng mộ khả năng bắt bóng thần sầu của thủ môn Bùi Tiến Dũng.

Khi Việt Nam cầm chắc chiếc vé vào chung kết giải U23 Đông Nam Á, Lâm Khánh Chi tuyên bố tặng anh chàng điển trai này một chiếc vòng đá phong thủy cân bằng âm dương trị giá 4000 đô.

Sau những cú bắt bóng thần sầu, Bùi Tiến Dũng đột nhiên trở thành thần tượng của hàng triệu người hâm mộ cả nước - Ảnh: Internet

“Bùi Tiến Dũng xuất sắc...Tôi yêu đội tuyển Việt Nam, xứng đáng được tôn vinh.... Chấn động toàn cầu, một trận đấu hay nhất từ trước đến nay. Cả nhà thấy chiếc vòng có đẹp không, tặng chiếc vòng này cho em ấy đấy...” - Lâm Khánh Chi viết.

Chiếc vòng phong thủy có giá 4000 đô này sẽ được Lâm Khánh Chi gửi về cho ba mẹ Bùi Tiến Dũng trong vài ngày tới - Ảnh: FBNV

Dù rất muốn tặng tiền nhưng người đẹp chuyển giới sợ Bùi Tiến Dũng sẽ ngại. Do đó, cô qui ra thành hiện vật để “thủ môn quốc dân” tiện mang theo bên mình.

Lâm Khánh Chi rất xúc động với chiến thắng của đội tuyển U23 Việt Nam trước Qatar - Ảnh: FBNV

Với chiếc vòng ý nghĩa, Lâm Khánh Chi mong muốn nó sẽ mang đến nhiều may mắn cho thủ môn Bùi Tiến Dũng, giúp anh tiếp tục lập cú đúp ở vòng chung kết và đem vinh quang về cho nước nhà.

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