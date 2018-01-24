Lâm Khánh Chi chơi lớn, tặng hẳn 4000 đô cho thủ môn Bùi Tiến Dũng sau chiến thắng của U23 Việt Nam

Hậu trường 24/01/2018 14:45

Quá ngưỡng mộ tài năng của thủ môn Bùi Tiến Dũng, Lâm Khánh Chi quyết định tặng chàng trai sinh năm 1997 một chiếc vòng phong thủy trị giá 4000 đô.

Hòa chung không khí cả nước đang ăn mừng chiến thắng của đội tuyển U23 Việt Nam trước U23 Qatar, ca sĩ Lâm Khánh Chi cũng không giấu nổi niềm hạnh phúc. Theo dõi trận đấu từ đầu đến cuối, “Mỹ nhân chuyển giới” vô cùng ngưỡng mộ khả năng bắt bóng thần sầu của thủ môn Bùi Tiến Dũng.

Khi Việt Nam cầm chắc chiếc vé vào chung kết giải U23 Đông Nam Á, Lâm Khánh Chi tuyên bố tặng anh chàng điển trai này một chiếc vòng đá phong thủy cân bằng âm dương trị giá 4000 đô.

Lâm Khánh Chi chơi lớn, tặng hẳn 4000 đô cho thủ môn Bùi Tiến Dũng sau chiến thắng của U23 Việt Nam - Ảnh 1
Sau những cú bắt bóng thần sầu, Bùi Tiến Dũng đột nhiên trở thành thần tượng của hàng triệu người hâm mộ cả nước - Ảnh: Internet

“Bùi Tiến Dũng xuất sắc...Tôi yêu đội tuyển Việt Nam, xứng đáng được tôn vinh.... Chấn động toàn cầu, một trận đấu hay nhất từ trước đến nay. Cả nhà thấy chiếc vòng có đẹp không, tặng chiếc vòng này cho em ấy đấy...” - Lâm Khánh Chi viết.

Lâm Khánh Chi chơi lớn, tặng hẳn 4000 đô cho thủ môn Bùi Tiến Dũng sau chiến thắng của U23 Việt Nam - Ảnh 2
Chiếc vòng phong thủy có giá 4000 đô này sẽ được Lâm Khánh Chi gửi về cho ba mẹ Bùi Tiến Dũng trong vài ngày tới - Ảnh: FBNV

Dù rất muốn tặng tiền nhưng người đẹp chuyển giới sợ Bùi Tiến Dũng sẽ ngại. Do đó, cô qui ra thành hiện vật để “thủ môn quốc dân” tiện mang theo bên mình.

Lâm Khánh Chi chơi lớn, tặng hẳn 4000 đô cho thủ môn Bùi Tiến Dũng sau chiến thắng của U23 Việt Nam - Ảnh 3
Lâm Khánh Chi rất xúc động với chiến thắng của đội tuyển U23 Việt Nam trước Qatar - Ảnh: FBNV

Với chiếc vòng ý nghĩa, Lâm Khánh Chi mong muốn nó sẽ mang đến nhiều may mắn cho thủ môn Bùi Tiến Dũng, giúp anh tiếp tục lập cú đúp ở vòng chung kết và đem vinh quang về cho nước nhà.

Các cầu thủ U23 Việt Nam lộ ảnh 'nhạy cảm', xem đến hình Bùi Tiến Dũng, chị em đua nhau đòi ‘mang thai’

Các cầu thủ U23 Việt Nam lộ ảnh 'nhạy cảm', xem đến hình Bùi Tiến Dũng, chị em đua nhau đòi ‘mang thai’

Sau chiến thắng lịch sử hôm qua, cư dân mạng đua nhau truy lùng hình ảnh đời thường của các cầu thủ U23 Việt Nam. Rất nhiều chị em phát cuồng với khoảnh khắc các cầu thủ khoe body 6 múi cực chuẩn.

Xem thêm
Từ khóa:   Lâm Khánh Chi Bùi Tiến Dũng U23 Việt Nam

TIN MỚI NHẤT

Từ hot girl mạng đến nữ chính đình đám, Triệu Lộ Tư và Bạch Lộc có gì giống nhau?

Từ hot girl mạng đến nữ chính đình đám, Triệu Lộ Tư và Bạch Lộc có gì giống nhau?

Sao quốc tế 2 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần Tài xông đất, 3 con giáp 'rước được núi vàng', sự nghiệp bay cao, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần Tài xông đất, 3 con giáp 'rước được núi vàng', sự nghiệp bay cao, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Tâm linh - Tử vi 7 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Kể từ ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 16 phút trước
Màn can thiệp của người chồng trước những lời cay nghiệt của mẹ và bí mật đằng sau đó

Màn can thiệp của người chồng trước những lời cay nghiệt của mẹ và bí mật đằng sau đó

Tâm sự 29 phút trước
Các bình luận viên thể thao hoảng loạn bỏ chạy do một trận động đất lớn xảy

Các bình luận viên thể thao hoảng loạn bỏ chạy do một trận động đất lớn xảy

Video 59 phút trước
Sự thật đằng sau nhúm lông mèo lạ và chuyến theo dõi chồng của người vợ

Sự thật đằng sau nhúm lông mèo lạ và chuyến theo dõi chồng của người vợ

Ngoại tình 1 giờ 29 phút trước
Đang chơi dù lượn, nam thanh niên rơi xuống đất tử vong thương tâm

Đang chơi dù lượn, nam thanh niên rơi xuống đất tử vong thương tâm

Video 1 giờ 59 phút trước
Trương Nghệ Mưu lập đội ngũ AI làm phim, điện ảnh bước vào kỷ nguyên mới?

Trương Nghệ Mưu lập đội ngũ AI làm phim, điện ảnh bước vào kỷ nguyên mới?

Sao quốc tế 1 giờ 59 phút trước
Sự thật đằng sau âm thanh bất thường qua điện thoại và hình ảnh phía sau lưng bố chồng

Sự thật đằng sau âm thanh bất thường qua điện thoại và hình ảnh phía sau lưng bố chồng

Tâm sự 2 giờ 29 phút trước
Lưu Diệc Phi đối mặt tin đồn mất 4 hợp đồng quảng cáo, sự thật ra sao?

Lưu Diệc Phi đối mặt tin đồn mất 4 hợp đồng quảng cáo, sự thật ra sao?

Sao quốc tế 2 giờ 54 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42