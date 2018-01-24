Hé lộ những góc khuất trong cuộc sống của thủ môn Bùi Tiến Dũng không phải ai cũng biết

Thủ môn U23 Việt Nam - Bùi Tiến Dũng là một trong những cái tên được nhắc đến nhiều nhất hiện nay. Trên sân cỏ, anh tỏa ra ánh hào quang thu hút sự chú ý của tất cả người hâm mộ. Tuy nhiên, cuộc sống riêng của chàng thủ môn điển trai này còn nhiều góc khuất mà không phải ai cũng biết.

Bùi Tiến Dũng sinh ra trong một gia đình nông dân ở Thanh Hóa. Trong khi người chị gái đã lập gia đình thì Tiến Dũng cùng với em trai Bùi Tiến Dụng theo đuổi niềm đam mê bóng đá. Chàng thủ môn dân tộc Mường sinh ra trong gia đình có 3 người con - Ảnh: Internet Cách đây 8 năm, người con trai xứ Thanh bắt đầu thực hiện ước mơ quần đùi áo số bằng việc theo học đá bóng tại một trung tâm đào tạo ở Thanh Hóa. Vị trí của Tiến Dũng ngày ấy không phải là thủ môn mà là trung vệ.

Để đạt được thành công như ngày hôm nay, Tiến Dũng đã phải trải qua vô số khó khăn trong suốt nhiều năm - Ảnh: Facebook nhân vật Sau đó không lâu, trung tâm đào tạo đóng cửa, Tiến Dũng suýt chút nữa phải từ bỏ giấc mơ bóng đá. Lúc này, để có tiền phụ giúp gia đình, chàng trai trẻ phải đi phụ hồ. May mắn là sau đó CLB Thanh Hóa đã tiếp nhận cầu thủ trẻ Tiến Dũng. Lúc này, anh được chơi ở vị trí thủ môn, tuy nhiên không quá nổi bật. Mục tiêu của chàng cầu thủ trẻ tài năng này là được thi đấu đến năm 40 tuổi - Ảnh: Facebook nhân vật Đến năm 2016, Tiến Dũng bắt đầu tỏa sáng và được người hâm mộ biết đến khi góp công giúp U19 Việt Nam lọt vào bán kết Vòng chung kết (VCK) U19 châu Á 2016 và giành tấm vé tham dự VCK U20 World Cup 2017.

Người luôn sát cánh bên anh trong sự nghiệp đá bóng chính là cậu em trai Tiến Dụng - Ảnh: Facebook nhân vật Sau mỗi buổi tập hay các trận đấu, Bùi Tiến Dũng có thói quen ghi chép nhật kí, đặc biệt là những khi mắc lỗi dẫn đến bàn thua của đội nhà để rút kinh nghiệm cho lần sau. Dù là cầu thủ nổi tiếng nhưng Bùi Tiến Dũng không có sở thích mua đồ hiệu, xe sang như những người khác. Anh dùng tiền đầu tư vào các vật dụng thi đấu như găng tay và giày. Trên sân cỏ, Tiến Dũng là một người vô cùng nghiêm túc, lạnh lùng nhưng ngoài đời lại rất hài hước - Ảnh: Facebook nhân vật Dù còn trong độ tuổi "ăn chơi" nhưng cầu thủ sinh năm 1997 này có suy nghĩ vô cùng chín chắn và lối sống lành mạnh. Trong những buổi tụ tập bạn bè, chàng trai trẻ chỉ uống nước lọc, hoàn toàn tránh xa bia rượu, thuốc lá hay các chất kích thích. Anh là người con vô cùng hiếu thảo - Ảnh: Internet Không chỉ vậy, Tiến Dũng còn được biết đến là một người con vô cùng hiếu thảo. Số tiền kiếm được từ bóng đá, ngoài đầu tư vật dụng thi đấu thì anh đều gửi về hết cho ba mẹ ở quê nhà. Đội tuyển U23 Việt Nam vẫn đang viết tiếp giấc mơ kỳ diệu tại giải đấu năm nay. Hàng triệu người hâm mộ đang chờ mong Tiến Dũng sẽ góp công lớn mang chiếc huy chương vàng lịch sử về cho quê hương.

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